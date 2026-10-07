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Χρηματιστήριο: Το βλέμμα σταθερά στις τράπεζες - Profit taking μετά το διήμερο ράλι
Σχόλια Αγοράς
10:59 - 07 Οκτ 2026

Χρηματιστήριο: Το βλέμμα σταθερά στις τράπεζες - Profit taking μετά το διήμερο ράλι

Reporter.gr Newsroom

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Η αγορά εισέρχεται στη σημερινή (7/10) συνεδρίαση με βελτιωμένη εικόνα μετά τη χθεσινή ισχυρή άνοδο, η οποία στηρίχθηκε κυρίως στις τράπεζες. Η συνέχεια θα εξαρτηθεί από τη διατήρηση του αγοραστικού ενδιαφέροντος και, κυρίως, από το αν η κίνηση θα αποκτήσει μεγαλύτερο εύρος

Στο άνοιγμα, πάντως, το πρόσημο είναι αρνητικό κυρίως λόγω των νέων αναταράξεων στην αγορά πετρελαίου.

Όλες οι ευρωπαϊκές αγορές είναι "στα κόκκινα" και το Χρηματιστήριο Αθηνών δεν αποτελεί -για την ώρα- εξαίρεση.

Τα βασικά σημεία παρακολούθησης, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή είναι:

• ΓΔ / ΔΤΡ: Ο ΓΔ έκλεισε στις 2.686,20 μονάδες (+1,75%), διασπώντας την περιοχή 2.670– 2.680, η οποία αποτελεί πλέον την πρώτη στήριξη. Παραμονή πάνω από αυτή διατηρεί θετική τη βραχυπρόθεσμη εικόνα, με επόμενη περιοχή τις 2.700–2.720 μονάδες. Στον ΔΤΡ, το κλείσιμο στις 3.260,84 μονάδες (+3,82%) μεταφέρει την πρώτη στήριξη στις 3.200– 3.225, ενώ επόμενη αντίσταση εντοπίζεται στις 3.300–3.320 μονάδες. Η χθεσινή άνοδος παρέμεινε κυρίως στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, με τον FTSE 25 στο +1,95%, έναντι μόλις +0,01% του Mid Cap.

• Τράπεζες: Η Goldman Sachs ξεχωρίζει Πειραιώς και Eurobank μεταξύ των ευρωπαϊκών τραπεζών που μπορούν να επωφεληθούν περισσότερο από ένα περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων. Μετά τη χθεσινή ισχυρή άνοδο του κλάδου, το ενδιαφέρον στρέφεται στο κατά πόσο οι τράπεζες θα διατηρήσουν τον ηγετικό τους ρόλο και στη σημερινή συνεδρίαση.

• AVAX: Η μετοχή έκλεισε στα €3,42, διατηρούμενη πάνω από τους κινητούς μέσους 60 και 200 ημερών, οι οποίοι κινούνται στα €3,36 και €3,30 αντίστοιχα. Η περιοχή €3,45–3,50 αποτελεί την επόμενη βραχυπρόθεσμη αντίσταση, με ενδεχόμενη διάσπασή της να ενισχύει την ανοδική εικόνα. Πρώτη περιοχή στήριξης εντοπίζεται στα €3,35–3,36.

• Πέτρος Πετρόπουλος: Μνημόνιο Συμφωνίας για την ενδεχόμενη εξαγορά της δραστηριότητας της Α. Ισμαήλος, με εκτιμώμενη αξία συναλλαγής περίπου €21 εκατ. και έσοδα της υπό εξαγορά δραστηριότητας €124,35 εκατ. το 2025. Η συναλλαγή, εφόσον ολοκληρωθεί μετά το due diligence και τις απαιτούμενες εγκρίσεις, θα διευρύνει σημαντικά το αποτύπωμα του ομίλου στην αγορά αυτοκινήτου.

• Παπουτσάνης: Πωλήσεις 9μήνου €63,7 εκατ., +8,6%, με τις εξαγωγές στο 56% των πωλήσεων. Με τη διοίκηση να διατηρεί στόχο για διψήφια ανάπτυξη πωλήσεων στο σύνολο του 2026, η επίδοση του δ΄ τριμήνου αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την επίτευξη του ετήσιου στόχου.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/10/2026 - 11:10
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