Χρηματιστήριο: «Βουτιά» 2,4% με απώλειες άνω του 4% στις τράπεζες

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Με «βουτιά» κοντά στο 2,5% έληξε σήμερα (Τετάρτη, 7/10) το προηγούμενο ανοδικό διήμερο στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον τραπεζικό κλάδο να κατρακυλάει και να παρασέρνει τον ΓΔ σε κάθοδο προς τις 2.600 μονάδες.

Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε συγκεκριμένα σε χαμηλό σχεδόν δύο μηνών, καταγράφοντας απώλειες 2,39% (ήτοι 64,18 μονάδων) στις 2.622,02 μονάδες.

Μέχρι στιγμής για τον Οκτώβρη, το ΧΑ καταγράφει απώλειες 4,5%.

«Βαρίδι» στη συνεδρίαση ήταν οι τράπεζες, με τον ΔΤΡ να χάνει 4,45%, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στις 3.115,72 μονάδες και βλέποντας τα κέρδη του από το χθεσινό +3,8% να εξανεμίζονται.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 υποχώρησε κατά 2,55% στις 6.722,56 μονάδες και ο μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM σημείωσε πτώση 1,07% στις 3.027,71 μονάδες.

Ο τζίρος ανήλθε στα 401,8 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 54,9 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 12,2 εκατ. τεμάχια αξίας 82,8 εκατ. ευρώ.

Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανήλθε στα 192,3 δισ. ευρώ, ενώ συνολικά αρνητικό ήταν το πρόσημο για 91 μετοχές, θετικό για 20, και 14 τίτλοι έμειναν αμετάβλητοι.

Στον τραπεζικό κλάδο, τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε η ΠΕΙΡ, με τη μετοχή να υποχωρεί κατά 5,56%, στα 10,025 ευρώ. Ακολούθησαν η ΑΛΦΑ, με απώλειες 4,58% στα 4,38 ευρώ, η ΕΥΡΩΒ η οποία σημείωσε πτώση 4,55% στα 4,598 ευρώ, και η ΕΤΕ που κινήθηκε χαμηλότερα κατά 4,43%, στα 16,715 ευρώ.

Αρνητικά κινήθηκαν επίσης η Credia, με απώλειες 3,15% στα 0,952 ευρώ, η Optima, που υποχώρησε 2,81% στα 15,24 ευρώ, καθώς και η Τράπεζα Κύπρου, με πτώση 2,23% στα 10,51 ευρώ.

Πτώση άνω του 3% σημείωσαν οι μετοχές των Βιοχάλκο, ΕΛΧΑ, και Cenergy, ενώ απώλειες μεγαλύτερες του 2% κατέγραψαν οι ΕΥΔΑΠ, Metlen, και ΔΕΗ.

Σε επίπεδα άνω του 1% κινήθηκαν οι απώλειες για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΛΑΜΔΑ, ΤΙΤΑΝ, ΑΡΑΙΓ και ΑΚΤΟΡ. Ήπια πτωτικά έκλεισαν οι ΔΑΑ και ΜΠΕΛΑ, ενώ ο ΟΤΕ ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση χωρίς μεταβολή.

Στον αντίποδα, Allwyn και Coca Cola κινήθηκαν ελαφρώς ανοδικά, ενώ η Motor Oil και η Helleniq Energy κατέγραψαν κέρδη άνω του 1%.

Δείτε τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση ΕΔΩ