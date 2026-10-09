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Euronext Athens: Τρίτη διαδοχική πτώση και εβδομαδιαίες απώλειες 2,93%
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17:49 - 09 Οκτ 2026

Euronext Athens: Τρίτη διαδοχική πτώση και εβδομαδιαίες απώλειες 2,93%

Reporter.gr Newsroom

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Με αρνητικό πρόσημο ολοκλήρωσε το Χρηματιστήριο Αθηνών τη συνεδρίαση της Παρασκευής 9/10, καταγράφοντας την τρίτη διαδοχική ημερήσια πτώση και διευρύνοντας τις απώλειες της εβδομάδας στο 2,93%.  

Οι πωλητές διατήρησαν τον έλεγχο της αγοράς, με τις τραπεζικές μετοχές να βρίσκονται για ακόμη μία φορά στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων.

Παρά το δυναμικό ξεκίνημα, κατά το οποίο ο Γενικός Δείκτης πλησίασε το επίπεδο των 2.600 μονάδων, η ανοδική προσπάθεια δεν είχε συνέχεια. Η αγορά εμφάνισε σημάδια κόπωσης, χωρίς να καταφέρει να ανακτήσει το θετικό πρόσημο, έπειτα από δύο διαδοχικές συνεδριάσεις με απώλειες άνω του 2%.

Ειδικότερα, την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 8,87 μονάδες ή 0,35%, κλείνοντας στις 2.559,18 μονάδες. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης κινήθηκε μεταξύ του υψηλού των 2.591,73 μονάδων και του χαμηλού των 2.555,21 μονάδων, ολοκληρώνοντας τις συναλλαγές κοντά στο κατώτερο επίπεδο της ημέρας.

Το κλείσιμο αυτό αποτελεί το χαμηλότερο των τελευταίων δύο και πλέον μηνών, καθώς ο δείκτης είχε να βρεθεί σε αντίστοιχα επίπεδα από τις 29 Ιουλίου, όταν είχε ολοκληρώσει τη συνεδρίαση στις 2.540,06 μονάδες.

Σε επίπεδο εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε απώλειες 2,93%, συμπληρώνοντας δεύτερο συνεχόμενο αρνητικό πενθήμερο. Από την αρχή του Οκτωβρίου υποχωρεί κατά 6,54%, ενώ η συνολική απόδοσή του από την αρχή του 2026 παραμένει θετική, στο +20,68%.

Στο επίκεντρο των πιέσεων οι τράπεζες

Οι τραπεζικές μετοχές αποτέλεσαν και πάλι τον βασικό παράγοντα πίεσης για την εγχώρια αγορά. Ο τραπεζικός κλάδος υποχώρησε κατά 1% στη συνεδρίαση της Παρασκευής, ενώ οι συνολικές απώλειές του κατά το τελευταίο τριήμερο ανήλθαν στο 9%.

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκε και η Motor Oil, η μετοχή της οποίας υποχώρησε σημαντικά, αν και περιόρισε μέρος των απωλειών που νωρίτερα ξεπερνούσαν το 7%. Η πορεία της μετοχής συνδέθηκε με την έκρηξη που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στους Αγίους Θεοδώρους.

Στον αντίποδα, η Aktor κινήθηκε σημαντικά ανοδικά, μετά την έναρξη κάλυψης της μετοχής από την Ambrosia Capital. Ο οίκος διατύπωσε σύσταση αγοράς (buy), θέτοντας την τιμή-στόχο στα 15 ευρώ.

Πρεμιέρα για τη Verallis στην ΕΝ.Α. Growth

Στο μεταξύ, την Παρασκευή ξεκίνησε η διαπραγμάτευση των μετοχών της Verallis στην κατηγορία ΕΝ.Α. Growth της Εναλλακτικής Αγοράς της Euronext Athens, στον κλάδο «Βιομηχανικά Προϊόντα και Υπηρεσίες».

Προς διαπραγμάτευση εισήχθησαν συνολικά 4.150.000 μετοχές της εταιρείας, με κωδικό ΟΑΣΗΣ «VRLS» και τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης τα 0,95 ευρώ ανά μετοχή.

Για τις τρεις πρώτες ημέρες διαπραγμάτευσης προβλέπεται ημερήσιο όριο διακύμανσης της τιμής της μετοχής κατά ±20%.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/10/2026 - 18:21
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