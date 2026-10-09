Χρηματιστήριο: Προσπάθεια αντίδρασης μετά την ανακούφιση από την υποχώρηση του πετρελαίου

Μετά από δύο διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις, το ζητούμενο σήμερα είναι αν εμφανίζεται διάθεση απορρόφησης των πιέσεων. Η πρωινή υποχώρηση του πετρελαίου προσφέρει κάποια ανακούφιση, όμως οι υψηλές αποδόσεις ομολόγων διατηρούν επιφυλακτικό το περιβάλλον. Η διάρκεια μιας πιθανής αντίδρασης και η συμμετοχή περισσότερων μετοχών θα δείξουν αν η αγορά μπορεί να σταθεροποιηθεί.

Τα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης της Παρασκευής (9/10) πάντως ήταν... αναγνωριστικά, με τους επενδυτές να αναζητούν κατεύθυνση. Φαίνεται, πάντως, μία προσπάθεια αντίδρασης έστω και συγκρατημένης προκειμένου να αποφευχθεί ακόμα μεγαλύτερη πτώση του ΓΔ.

Τα βασικά σημεία παρακολούθησης, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή:

• ΓΔ / FTSE25 / ΔΤΡ: Ο ΓΔ έκλεισε στις 2.568,05 μονάδες (-2,06%), με πρώτη περιοχή στήριξης τις 2.540–2.550. Επιστροφή πάνω από τις 2.600 θα έδινε αρχική ένδειξη σταθεροποίησης, πριν από τον ΚΜΟ 60 ημερών στις 2.629,36. Ο FTSE25 έκλεισε στις 6.577,49 (-2,16%), με σημείο αναφοράς χαμηλότερα τις 6.508,59 και τον ΚΜΟ 60 ημερών στις 6.725,87. Ο ΔΤΡ έκλεισε στις 3.003,27 (-3,61%), κάτω από τον ΚΜΟ 60 ημερών στις 3.093,56. Η ζώνη 2.965–3.000 αποτελεί το πρώτο τεστ στήριξης, ενώ η περιοχή 3.090– 3.100 είναι η βασική ζώνη επαναφοράς σε ενδεχόμενη αντίδραση.

• Motor Oil / HELLENiQ Energy: Διατήρησαν σχετική ισχύ, κλείνοντας στα €68,10 (+1,57%) και €18,25 (+1,05%) αντίστοιχα. Στη Motor Oil, τα €68,40 αποτελούν το χθεσινό υψηλό, ενώ η περιοχή €69–70 την επόμενη τεχνική ζώνη αντίστασης, με κοντινό σημείο στήριξης τα €66,35. Στη HELLENiQ Energy, η διατήρηση των €17,70–18,00 θα στήριζε τη δυνατότητα προσέγγισης των €18,50–18,70. Σήμερα δοκιμάζεται η συνέχεια της υπεραπόδοσής τους με χαμηλότερο πετρέλαιο. Για την κερδοφορία παραμένουν κρίσιμα τα περιθώρια διύλισης και το ενεργειακό κόστος.

• Allwyn: Αντέδρασε στα €11,85 (+2,20%), ωστόσο το θέμα της Βραζιλίας διατηρεί αβεβαιότητα για τη συνεισφορά της Kaizen Gaming στην κερδοφορία. Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση που περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση της 28/09, εφόσον η προσωρινή απαγόρευση παραμείνει έως το τέλος του 2026, η προηγούμενη καθοδήγηση για προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA περίπου 37% δεν θα είναι πλέον εφαρμόσιμη. Τεχνικά, τα €11,90–12,00 αποτελούν την κοντινή περιοχή αντίστασης και τα €11,60 το πρώτο σημείο στήριξης. Η μετοχή παραμένει κάτω από τον ΚΜΟ 60 ημερών (€12,986), χωρίς ακόμη επιβεβαίωση αλλαγής της πτωτικής τάσης.

• ΔΕΗ: Η επέκταση στις οπτικές ίνες μεταφέρει το ενδιαφέρον στην εμπορική αξιοποίηση του δικτύου. Η εταιρεία ανακοίνωσε αποτύπωμα 2,3 εκατ. homes passed, με πάνω από 1,5 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις έτοιμα για άμεση σύνδεση και στόχο 2 εκατ. έως το τέλος του 2026. Οι αριθμοί αφορούν διαθεσιμότητα δικτύου, όχι ενεργούς συνδρομητές. Κρίσιμη θα είναι η μετατροπή της κάλυψης σε συνδέσεις και έσοδα, ώστε να αξιολογηθεί η απόδοση των επενδύσεων.

• Verallis: Ξεκινά σήμερα η διαπραγμάτευση στην ΕΝ.Α. Growth, με 4.150.000 μετοχές, τιμή εκκίνησης €0,95 και κωδικό VRLS. Το ημερήσιο όριο διακύμανσης είναι ±20% στις τρεις πρώτες ημέρες διαπραγμάτευσης. Η διαμόρφωση της τιμής, ο όγκος συναλλαγών και το εύρος μεταξύ προσφοράς και ζήτησης θα δώσουν την πρώτη εικόνα της εμπορευσιμότητας.

Διεθνές περιβάλλον: Η Wall Street έκλεισε με απώλειες για Nasdaq και S&P 500 και μικρή άνοδο για τον Dow Jones. Δημοσιεύματα για τα ετησιοποιημένα έσοδα της OpenAI επιβάρυναν το κλίμα στην τεχνολογία, ενώ πτωτικά κινήθηκαν και οι ευρωπαϊκές αγορές.

Η συμπεριφορά των ευρωπαϊκών τραπεζών, οι αποδόσεις ομολόγων και η διάρκεια της πρωινής αποκλιμάκωσης του πετρελαίου θα επηρεάσουν το εξωτερικό περιβάλλον της σημερινής συνεδρίασης.