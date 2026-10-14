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Χρηματιστήριο: Ήπια κέρδη, πέριξ των 2.600 μονάδων, με πεσμένο τζίρο
Σχόλια Αγοράς
17:47 - 14 Οκτ 2026

Χρηματιστήριο: Ήπια κέρδη, πέριξ των 2.600 μονάδων, με πεσμένο τζίρο

Reporter.gr Newsroom

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Στα «πράσινα» έκλεισε σήμερα, Τετάρτη (14/10), το Χρηματιστήριο Αθηνών για τρίτη σερί ημέρα, με τους αγοραστές να διατηρούν τα ηνία. Ωστόσο, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε μακριά από τα ημερήσια υψηλά που εντοπίζονται γύρω στις 2.620 μονάδες.  

Πιο συγκεκριμένα, ο ΓΔ έκλεισε με κέρδη 0,19% (ή 4,98 μονάδες) στις 2.603,70 μονάδες, ενώ τα υψηλά της ημέρας άγγιξαν τις 2.620,51 μονάδες και το ημερήσιο χαμηλό εντοπίζεται στις 2.594,03 μονάδες.

Εντός του μήνα το ΧΑ καταγράφει απώλειες 4,92%, ενώ η ετήσια απόδοσή του ανέρχεται σε +22,77%.

Ο δείκτης μεγάλης κεφαλαιοποίησης FTSE έκλεισε στις 6.667,570 μονάδες (+0,17%), ενώ υψηλές πτήσεις έκαναν οι Allwyn (+2,19%), Helleniq Energy (+2,09%) και Jumbo (+4,52%). Με κέρδη άνω του 1% έκλεισαν και οι Motor Oil (+1,45%) και ΟΤΕ (+1,47%).

Στον αντίποδα, AKTOR και Cenergy σημείωσαν απώλειες άνω του 2%, στο -2,06% και το -3,04% αντίστοιχα.

Ο κλαδικός τραπεζικός δείκτης έκλεισε στο -0,36% και τις 3.029,620 μονάδες, με την ΠΕΙΡ (-1,15%) και την CrediaBank (-1,06%)να σημειώνουν τη μεγαλύτερη χασούρα, ενώ στα «κόκκινα» βρέθηκαν επίσης η ΑΛΦΑ (-0,68%), η ΕΥΡΩ (-0,11%) και η Optima (-0,95%). Αντίθετα, η ΕΤΕ έκλεισε στο +0,49% και τα 16,38 ευρώ.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση (FTSEM: 3.002,280 με -0,55%) απώλειες άνω του 2% κατέγραψε η Alter Ego Media (-2,44%) και η Noval Property (-2,5%), ενώ άνω του 1% η ΚΡΙ ΚΡΙ (-1,05%), η ΕΛΛΑΚΤΩΡ (-1,9%), ο ΑΔΜΗΕ (-1,05%), ο ΑΒΑΞ (-1,64%), η Ideal (-1,29%). Από την άλλη, η Quest κατέγραψε άνοδο +1,62% στα 7,52 ευρώ.

Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 255,58 εκατ. ευρώ, με τα 22,72 εκατ. ευρώ να αφορούν συναλλαγές επί πακέτων. Τον μεγαλύτερο τζίρο, 43,7 εκατ. ευρώ, κατέγραψε η Πειραιώς, ενώ πάνω από 20 εκατ. ευρώ σημείωσαν η Εθνική, η Jumbo, η Motor Oil και η Alpha Bank. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανήλθε στα 191,3 δισ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά το ισοζύγιο των τίτλων, 44 μετοχές έκλεισαν με κέρδη, 61 με απώλειες και 18 παρέμειναν αμετάβλητες.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/10/2026 - 18:04
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