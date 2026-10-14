Χρηματιστήριο: Ήπια κέρδη, πέριξ των 2.600 μονάδων, με πεσμένο τζίρο

Στα «πράσινα» έκλεισε σήμερα, Τετάρτη (14/10), το Χρηματιστήριο Αθηνών για τρίτη σερί ημέρα, με τους αγοραστές να διατηρούν τα ηνία. Ωστόσο, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε μακριά από τα ημερήσια υψηλά που εντοπίζονται γύρω στις 2.620 μονάδες.

Πιο συγκεκριμένα, ο ΓΔ έκλεισε με κέρδη 0,19% (ή 4,98 μονάδες) στις 2.603,70 μονάδες, ενώ τα υψηλά της ημέρας άγγιξαν τις 2.620,51 μονάδες και το ημερήσιο χαμηλό εντοπίζεται στις 2.594,03 μονάδες.

Εντός του μήνα το ΧΑ καταγράφει απώλειες 4,92%, ενώ η ετήσια απόδοσή του ανέρχεται σε +22,77%.

Ο δείκτης μεγάλης κεφαλαιοποίησης FTSE έκλεισε στις 6.667,570 μονάδες (+0,17%), ενώ υψηλές πτήσεις έκαναν οι Allwyn (+2,19%), Helleniq Energy (+2,09%) και Jumbo (+4,52%). Με κέρδη άνω του 1% έκλεισαν και οι Motor Oil (+1,45%) και ΟΤΕ (+1,47%).

Στον αντίποδα, AKTOR και Cenergy σημείωσαν απώλειες άνω του 2%, στο -2,06% και το -3,04% αντίστοιχα.

Ο κλαδικός τραπεζικός δείκτης έκλεισε στο -0,36% και τις 3.029,620 μονάδες, με την ΠΕΙΡ (-1,15%) και την CrediaBank (-1,06%)να σημειώνουν τη μεγαλύτερη χασούρα, ενώ στα «κόκκινα» βρέθηκαν επίσης η ΑΛΦΑ (-0,68%), η ΕΥΡΩ (-0,11%) και η Optima (-0,95%). Αντίθετα, η ΕΤΕ έκλεισε στο +0,49% και τα 16,38 ευρώ.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση (FTSEM: 3.002,280 με -0,55%) απώλειες άνω του 2% κατέγραψε η Alter Ego Media (-2,44%) και η Noval Property (-2,5%), ενώ άνω του 1% η ΚΡΙ ΚΡΙ (-1,05%), η ΕΛΛΑΚΤΩΡ (-1,9%), ο ΑΔΜΗΕ (-1,05%), ο ΑΒΑΞ (-1,64%), η Ideal (-1,29%). Από την άλλη, η Quest κατέγραψε άνοδο +1,62% στα 7,52 ευρώ.

Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 255,58 εκατ. ευρώ, με τα 22,72 εκατ. ευρώ να αφορούν συναλλαγές επί πακέτων. Τον μεγαλύτερο τζίρο, 43,7 εκατ. ευρώ, κατέγραψε η Πειραιώς, ενώ πάνω από 20 εκατ. ευρώ σημείωσαν η Εθνική, η Jumbo, η Motor Oil και η Alpha Bank. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανήλθε στα 191,3 δισ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά το ισοζύγιο των τίτλων, 44 μετοχές έκλεισαν με κέρδη, 61 με απώλειες και 18 παρέμειναν αμετάβλητες.