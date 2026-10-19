Χρηματιστήριο Αθηνών: Έξωθεν πιέσεις με το βλέμμα στις 2.600 μονάδες

Με δυσκολίες ξεκίνησε η εβδομάδα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο δέχεται τις διεθνείς πιέσεις από τις αναταραχές στη Γαλλία και την αβεβαιότητα στις αγορές, ενώ η επενδυτική ψυχολογία είναι ακόμη ασταθής.

Έτσι, λίγο μετά την έναρξη της συνεδρίασης ο Γενικός Δείκτης «παίζει» στις 2.604,620 μονάδες με απώλειες 0,34%, ο δείκτης μεγάλης κεφαλαιοποίησης κινείται επίσης στα «κόκκινα» με απώλειες 0,39% που τον φέρνουν στις 6.658,880 μονάδες, ενώ ο Mid Cap υποχωρεί κατά 0,25% στις 3.041,860 μονάδες.

Στον FTSE κέρδη άνω του 1% σημειώνει η Allwyn, ενώ στον αντίποδα απώλειες άνω του 1% καταγράφει ο ΟΤΕ, η AKTOR, η Aegean, ενώ αρνητικά είναι τα πρόσημα και στις τράπεζες.

Ο κλαδικός ΔΤΡ υποχωρεί κατά 0,8% στις 3.008,680 μονάδες με την Optima να οδηγεί τις απώλειες στο -2,12%. Η ΕΤΕ ακολουθεί με -0,91%, η ΠΕΙΡ καταγράφει απώλειες =0,59%, η ΕΥΡΒ είναι στο -0,99% και η ΑΛΦΑ στο -0,26%. Εν τω μεταξύ, η CrediaBank παραμένει προς το παρόν αμετάβλητη και η Τράπεζα Κύπρου βρίσκεται στο -0,75%.

Στον FTSEM απώλειες λίγο πάνω από το -0,9% σημειώνει η Ideal, ενώ στο -0,83 είναι η Qualco. Στα «πράσινα» με +0,44% η Noval, +0,62% η Trade Estates και στο +0,42% η Bally’s Intralot.

Η επενδυτική ψυχολογία είναι πεσμένη από το κλίμα αβεβαιότητας στις διεθνείς αγορές, αλλά και τις αναταραχές στη Γαλλία, πράγμα που αποτυπώνεται και στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Την ίδια ώρα, το Brent κινείται προς τα 107 δολάρια το βαρέλι, ενώ νωρίτερα είχε πλησιάσει και τα 110 δολάρια.

Στο ΧΑ διακύβευμα παραμένουν οι 2.600 μονάδες, αφότου η άνοδος της Παρασκευής επανέφερε τον ΓΔ πάνω από αυτό το ψυχολογικό όριο, ενώ ταυτόχρονα δείκτες και συστημικές τράπεζες παραμένουν κάτω από τους ΚΜΟ 60 ημερών.

Όπως σημειώνει η Κύκλος Χρηματιστηριακή στη σχετική της ανάλυση, στην παρούσα φάση, μετρά περισσότερο η αντοχή της αγοράς μέσα στη συνεδρίαση από το αρχικό της πρόσημο.