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Πτωτικά κινούνται οι ευρωαγορές, με τις γαλλικές μετοχές να ηγούνται της πτώσης
Χρηματιστήρια
10:55 - 19 Οκτ 2026

Πτωτικά κινούνται οι ευρωαγορές, με τις γαλλικές μετοχές να ηγούνται της πτώσης

Reporter.gr Newsroom

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Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ανοίγουν σε αρνητικό έδαφος τη νέα εβδομάδα συνεδριάσεων τη Δευτέρα (19/10) με τα βλέμματα των επενδυτών στραμμένα στις ραγδαίες εξελίξεις στη Γαλλία.

Σε αυτό το φόντο λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx χάνει 0,60% στις 640,90 μονάδες, με τους περισσότερους δείκτες της περιοχής να κινούνται επίσης σε αρνητικό έδαφος.

Πιο συγκεκριμένα, ο γερμανικός DAX υποχωρεί 0,75% στις 25,427.36 μονάδες, ενώ πτωτικά κινείται και ο βρετανικός FTSE κατά 0,67% στις 10,807.41 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο γαλλικός CAC σημειώνει απώλειες 1,12% στις 7,867.54 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, ο ισπανικός ΙΒΕΧ υποχωρεί 1,21% στις 19,092.40 μονάδες, ενώ υποχώρηση καταγράφει και ο ΜΙΒ του Μιλάνου κατά 1,18% στις 49,270.50 μονάδες.

Να σημειωθεί ότι τις μεγαλύτερες απώλειες καταγράφουν οι μετοχές των εταιρειών ταξιδιών και αναψυχής, με πτώση 1,28%. Ακολουθεί ο κλάδος των αυτοκινητοβιομηχανιών και οι προμηθευτές ανταλλακτικών, οι μετοχές των οποίων υποχωρούν κατά 1,27%, καθώς και οι τραπεζικές μετοχές, που σημειώνουν απώλειες 1,17%.

Στον αντίποδα, οι μετοχές των εταιρειών πετρελαίου και φυσικού αερίου άνοιξαν με άνοδο 0,81%, ενώ ακολουθούν οι μετοχές του τεχνολογικού κλάδου, οι οποίες ενισχύονται κατά 0,61% στις πρώτες συναλλαγές.

Υποχωρεί το ευρώ εν μέσω μαζικών διαδηλώσεων στη Γαλλία

Το ευρώ υποχώρησε κατά 0,1% έναντι τόσο του δολαρίου ΗΠΑ όσο και έναντι της βρετανικής λίρας, καθώς οι φοιτητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία κλιμακώθηκαν, εξελισσόμενες σε εκτεταμένες ταραχές με επίκεντρο το αυξημένο κόστος διαβίωσης και την ακρίβεια.

Επισημαίνεται ότι από τις αρχές του έτους, το ευρώ έχει υποχωρήσει κατά περίπου 4,4% έναντι του δολαρίου, ενώ μόνο τον Οκτώβριο καταγράφει απώλειες 0,9%.

Παράλληλα, οι επενδυτές παρακολουθούν τις προοπτικές για νέες αυξήσεις των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), καθώς ο πληθωρισμός εξακολουθεί να παραμένει επίμονος.

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