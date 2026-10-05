Ανάκαμψη στις ευρωαγορές λόγω της αποκλιμάκωσης στο πετρέλαιο

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια παρουσιάζουν τάσεις ανάκαμψης στο άνοιγμα της νέας εβδομάδας συνεδριάσεων τη Δευτέρα (5/10), καθώς αποκαταστάθηκαν εν μέρει οι ροές του πετρελαίου στη Μέση Ανατολή γεγονός που οδηγεί σε αποκλιμάκωση των τιμών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx ενισχύεται αυτή την ώρα κατά 0,13% στις 632,20 μονάδες, με τους περισσότερους δείκτες να παρουσιάζουν σημάδια ανάκαμψης μετά τις απώλειες που είχαν καταγράψει την περασμένη βδομάδα.

Πιο συγκεκριμένα, ο βρετανικός FTSE σημειώνει μικρή άνοδο 0,05% στις 10,467.00 μονάδες, ενώ ανοδικά κινείται και ο ισπανικός ΙΒΕΧ κατά 0,32% στις 19,149.15 μονάδες. Την ίδια ώρα, σε θετικό έδαφος κινείται και ο ΜΙΒ του Μιλάνου ο οποίος κερδίζει 0,1% στις 50,524.50 μονάδες.

Στον αντίποδα, στη Γαλλία ο CAC σημειώνει απώλειες 0,95% στις 7,822.41 μονάδες, ενώ πτωτικά κινείται και ο γερμανικός DAX κατά 0,14% στις 25,186.75 μονάδες.

Μεταξύ των επιμέρους κλάδων της περιφέρειας, τα χημικά προϊόντα καταγράφουν τη μεγαλύτερη άνοδο στις πρώτες συναλλαγές, ενισχυόμενα κατά 1,93%, ενώ ο κλάδος των βασικών πόρων σημειώνει άνοδο 1,06%, καθώς οι περισσότεροι κλάδοι κινούνται ανοδικά. Οι κατασκευές είναι ο μοναδικός κλάδος που κινείται πτωτικά, υποχωρώντας κατά 0,19%.

Υπενθυμίζεται ότι το ευρώ σημειώνει σημαντική πτώση καθώς κινείται στο χαμηλότερο επίπεδό του από το Μάιο του 2025.