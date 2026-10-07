Wall: «Βουτιά» 440 μονάδων για Dow – Στο υψηλότερο επίπεδο 24 ετών το 10ετές ομόλογο

Οι αμερικανικές μετοχές υποχώρησαν την Τετάρτη 7/10, μία ημέρα μετά την επίτευξη νέου ιστορικού υψηλού από τον S&P 500, καθώς οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ανοδικά, παράλληλα με τις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων.

Στο πλαίσιο αυτό, λίγο μετά το άνοιγμα των αγορών, ο Dow Jones Industrial Average υποχωρούσε κατά 440 μονάδες ή 0,87% στις 51.081,13 μονάδες, ενώ ο S&P 500 σημείωνε απώλειες 0,51% στις 7.778,87 μονάδες. Τέλος, ο Nasdaq Composite υποχωρούσε κατά 0,85% στις 27.366,515 μονάδες.

Οι τιμές του αμερικανικού αργού πετρελαίου κινήθηκαν και πάλι πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 1%. Την ίδια ώρα, τα διεθνή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent ενισχύονταν σχεδόν 1%, στα επίπεδα των 102 δολαρίων το βαρέλι.

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου συνέβαλε στην εκ νέου άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων, οι οποίες είχαν υποχωρήσει την προηγούμενη συνεδρίαση, αλλά επανήλθαν στην ανοδική πορεία των τελευταίων ημερών, οδηγώντας τις σε υψηλά πολλών ετών.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου, που αποτελεί σημείο αναφοράς, αυξήθηκε κατά περισσότερες από 6 μονάδες βάσης, φτάνοντας στο 5,337%. Νωρίτερα είχε ανέλθει στο υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2002.

Παράλληλα, η απόδοση του 30ετούς ομολόγου ενισχύθηκε κατά περισσότερες από 7 μονάδες βάσης, στο 5,716%, έχοντας νωρίτερα φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2002.

Στο επίκεντρο η δημοπρασία του 10ετούς

Οι εξελίξεις σημειώνονται ενόψει της προγραμματισμένης δημοπρασίας αμερικανικών κρατικών ομολόγων την Τετάρτη, κατά την οποία το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει να διαθέσει τίτλους 10ετούς διάρκειας συνολικής αξίας 39 δισ. δολαρίων.

Ο S&P 500 έκλεισε την Τρίτη πάνω από τις 7.800 μονάδες για πρώτη φορά, με τις μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών να ηγούνται της ανόδου. Παράλληλα, η αποκλιμάκωση των αποδόσεων των ομολόγων έδωσε ώθηση στις μετοχές.

«Οι μετοχές έχουν γίνει φθηνότερες από τον Ιανουάριο, κάτι που είναι ειρωνικό, καθώς καταγράφουμε ιστορικά υψηλά», δήλωσε η Nancy Tengler, διευθύνουσα σύμβουλος και επικεφαλής επενδύσεων της Laffer Tengler.

Όπως ανέφερε, δεν την προβληματίζει η συρρίκνωση των αποτιμησιακών πολλαπλασιαστών, καθώς, κατά την εκτίμησή της, αποτελεί ένδειξη ότι η ανοδική αγορά μπορεί να έχει διάρκεια. «Μου αρέσει η θέση στην οποία βρισκόμαστε σε αυτή την ανοδική αγορά και η αύξηση των κερδών είναι αυτή που τελικά οδηγεί την πορεία των τιμών των μετοχών», σημείωσε.

Στο μικροσκόπιο τα πρακτικά της Fed

Οι επενδυτές αναμένουν παράλληλα τη δημοσιοποίηση των πρακτικών της τελευταίας συνεδρίασης της Federal Reserve τον Σεπτέμβριο, κατά την οποία η αμερικανική κεντρική τράπεζα προχώρησε στην πρώτη αύξηση των επιτοκίων από το 2023.

Τα πρακτικά αναμένεται να δώσουν περισσότερες ενδείξεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι αξιωματούχοι της Fed αξιολογούν τις οικονομικές συνθήκες και τις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής.