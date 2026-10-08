Στα «κόκκινα» οι ευρωαγορές – Πιέσεις από πετρέλαιο και ομόλογα

Στα «κόκκινα» κινήθηκαν την Πέμπτη (8/10) οι ευρωπαϊκές αγορές, με τον πανευρωπαϊκό δείκτη Stoxx 600 να χάνει 0,75% (ή 4,74 μονάδες) και να κλείνει στις 625,52 μονάδες.

Στη Γερμανία, ο DAX υποχώρησε κατά 1,12% στις 24.823,05 μονάδες, στη Γαλλία ο CAC τερμάτισε στις 7.729,69 μονάδες (-0,51%), ενώ ο βρετανικός FTSE ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με απώλειες 0,16% στις 10.441,60 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός ΜΙΒ έκλεισε στις 49.297,88 μονάδες με απώλειες 1,35% και ο ισπανικός ΙΒΕΧ ολοκλήρωσε την ημέρα στις 18.952,40 μονάδες με υποχώρηση κατά 0,87%.

Η προσοχή των traders στράφηκε κατά βάση στο νέο «κύμα» πιέσεων από την άνοδο των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου, την αναταραχή στις αγορές ομόλογων και την επιδείνωση των δημοσιονομικών προοπτικών της Γαλλίας.

Τα μηνύματα από τη Fed για ενδεχόμενη νέα αύξηση των επιτοκίων, καθώς και οι πληροφορίες ότι μεγάλοι αμερικανικοί τεχνολογικοί όμιλοι σχεδιάζουν εκδόσεις χρέους συνολικού ύψους 80 δισ. δολαρίων, επιβάρυναν περαιτέρω το κλίμα, ενισχύοντας τις υπάρχουσες ανησυχίες.

Σημειώνεται ότι ενδοσυνεδριακά ο Stoxx 600 έφτασε στις 623,47 μονάδες με τις απώλειές του να ξεπερνούν το 1%, αγγίζοντας τα χαμηλότερα επίπεδα από τις 11 Ιουνίου, μετά τη διακοπή, την Τετάρτη, ενός τριήμερου ανοδικού σερί.