Συναγερμός στην Ευρωζώνη για τη Γαλλία – Φόβοι για ντόμινο στις αγορές

Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης συναντώνται σήμερα το απόγευμα στο Λουξεμβούργο, υπό το βάρος της έντονης αναταραχής στις αγορές ομολόγων. Οι ανησυχίες για τη δημοσιονομική κατάσταση της Γαλλίας έχουν προκαλέσει νευρικότητα στις αγορές, ενισχύοντας τους φόβους για πιθανές επιπτώσεις και σε άλλες χώρες.

Οι αποδόσεις των γαλλικών κρατικών ομολόγων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, ενώ το πρωί το risk premium που ζητούν οι επενδυτές για να διακρατούν γαλλικό χρέος έναντι των γερμανικών ομολόγων διαμορφωνόταν περίπου στις 141 μονάδες βάσης. Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου έχει επίσης πυροδοτήσει νέο κύμα πωλήσεων σε ομόλογα και μετοχές.

Όπως μετέδωσε σήμερα το Bloomberg, το έντονο sell-off στα κρατικά ομόλογα έχει οδηγήσει σχεδόν 215 δισ. ευρώ γαλλικών εταιρικών ομολόγων να διαπραγματεύονται πλέον σαν να θεωρούνται ασφαλέστερα από το κρατικό χρέος της Γαλλίας. Πρόκειται για αύξηση σχεδόν 18 φορές σε σχέση με τις αρχές του έτους.

Η Γαλλία υποβαθμίζει τον κίνδυνο. Ο υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκίρ, ο οποίος βρίσκεται σήμερα στο Λονδίνο, δήλωσε στο BBC ότι «δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα».

«Ο κόσμος θέλει τα γαλλικά ομόλογα, αλλά τα θέλει σε υψηλότερη τιμή από ό,τι στο παρελθόν», ανέφερε.

Οι υπουργοί Οικονομικών έχουν πάντως και άλλα θέματα στην ατζέντα τους. Μεταξύ αυτών είναι το χρονοδιάγραμμα για την επιλογή των υποψηφίων που θα διαδεχθούν την Ιζαμπέλ Σνάμπελ στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Πρόκειται για την πρώτη από μια σειρά θέσεων στην ΕΚΤ που πρόκειται να καλυφθούν έως το επόμενο έτος.

Οι υπουργοί, στους οποίους την Παρασκευή θα συμμετάσχουν και εκπρόσωποι των κρατών-μελών της ΕΕ που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη, αναμένεται επίσης να συζητήσουν το πακέτο για την ενοποίηση και εποπτεία των αγορών, το οποίο αποτελεί βασικό σκέλος της τραπεζικής ένωσης.

Η προτεινόμενη νομοθεσία περιλαμβάνει ένα αμφιλεγόμενο σχέδιο για την ενίσχυση των εποπτικών αρμοδιοτήτων της ESMA, της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών με έδρα το Παρίσι. Η Ιρλανδία, η οποία ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ, επιδιώκει να υπάρξει κοινή θέση αύριο, ωστόσο οι χώρες παραμένουν διχασμένες ενόψει των κρίσιμων διαπραγματεύσεων.

Η επίτροπος της ΕΕ για τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες, Μαρία Λουίς Αλμπουκέρκε, δήλωσε σε συνέδριο της BusinessEurope για την ανταγωνιστικότητα του τραπεζικού κλάδου, μία ημέρα πριν από τη σημερινή συνεδρίαση, ότι τα βασικά εμπόδια για την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης είναι «απολύτως πολιτικά».

«Δεν υπάρχει τίποτα τεχνικά αδύνατο να υλοποιηθεί. Είναι μόνο θέμα πολιτικής. Έχουν περάσει 15 χρόνια, επομένως δεν νομίζω ότι το ζήτημα είναι ο χρόνος. Είτε είμαστε διατεθειμένοι να το κάνουμε είτε δεν είμαστε», ανέφερε.