Ευρωαγορές: Άνοδος με πρωταγωνιστές τις τράπεζες – Στο επίκεντρο τα εταιρικά αποτελέσματα

Με θετικό πρόσημο ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Δευτέρας 12/10 τα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τις τραπεζικές μετοχές να καταγράφουν αξιοσημείωτη δυναμική. Οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στην έναρξη της περιόδου δημοσίευσης των τριμηνιαίων οικονομικών αποτελεσμάτων, αναζητώντας ενδείξεις για την πορεία των επιχειρήσεων σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ενισχύθηκε κατά 0,65%, κλείνοντας στις 635,66 μονάδες.

Στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX κατέγραψε άνοδο 0,72% στις 25.267,67 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ενισχύθηκε κατά 0,38%, φτάνοντας στις 7.832,88 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 σημείωσε κέρδη 0,99% και διαμορφώθηκε στις 10.656,28 μονάδες.

Θετική ήταν η εικόνα και στις αγορές της ευρωπαϊκής περιφέρειας. Ο ιταλικός FTSE MIB έκλεισε με άνοδο 0,58% στις 50.035,00 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX ενισχύθηκε κατά 1,33%, φτάνοντας στις 19.285,80 μονάδες.

Ανοδικά το πετρέλαιο παρά τη συμφωνία Τραμπ – Πούτιν για το ντίζελ

Στην αγορά ενέργειας, οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν από τις πρωινές απώλειες και κινήθηκαν ανοδικά, καθώς οι επενδυτές εξακολουθούν να αξιολογούν τους κινδύνους που απορρέουν από τον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας και την αστάθεια στη Μέση Ανατολή.

Η άνοδος καταγράφηκε παρά τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για την προμήθεια ντίζελ.

Ειδικότερα, το συμβόλαιο του Brent, με παράδοση τον Δεκέμβριο, ενισχυόταν κατά 2,04%, στα 106,86 δολάρια το βαρέλι. Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό WTI, με παράδοση τον Νοέμβριο, κατέγραφε άνοδο 1,97%, στα 93,65 δολάρια το βαρέλι.

Οι εξελίξεις στο γεωπολιτικό πεδίο εξακολουθούν να επηρεάζουν τις προσδοκίες για την προσφορά πετρελαίου και να διατηρούν την αβεβαιότητα στις αγορές ενέργειας.

Διευρύνεται το spread των γαλλικών με τα γερμανικά ομόλογα

Στην αγορά κρατικών ομολόγων της ευρωζώνης, η διαφορά αποδόσεων μεταξύ των γαλλικών και των γερμανικών τίτλων διευρύνθηκε. Οι επενδυτές αξιολογούν τόσο τις προοπτικές των δημόσιων οικονομικών της Γαλλίας ενόψει των προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους όσο και τις επιπτώσεις από την αναζωπύρωση των τιμών του πετρελαίου.

Η απόδοση του γερμανικού 10ετούς ομολόγου υποχώρησε κατά περίπου μία μονάδα βάσης, στο 3,48%. Αντίθετα, η απόδοση του αντίστοιχου γαλλικού τίτλου αυξήθηκε κατά σχεδόν τέσσερις μονάδες βάσης, φτάνοντας στο 4,90%.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε το spread μεταξύ των δύο ομολόγων στις 142 μονάδες βάσης. Στις αρχές Οκτωβρίου, η διαφορά είχε φτάσει στις 158,67 μονάδες βάσης, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2011.

Οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων στο επίκεντρο των επενδυτών

Το ενδιαφέρον των αγορών αναμένεται να μετατοπιστεί σταδιακά στις ανακοινώσεις των τριμηνιαίων οικονομικών αποτελεσμάτων από τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι επενδυτές θα αναζητήσουν ενδείξεις για την πορεία της κερδοφορίας και τις επιχειρηματικές προοπτικές, έχοντας παράλληλα στραμμένη την προσοχή τους στις γεωπολιτικές εξελίξεις, στις διακυμάνσεις των τιμών της ενέργειας και στο αυξημένο κόστος δανεισμού.