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Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Σε θετικό έδαφος το άνοιγμα με οδηγό τις τεχνολογικές μετοχές
Χρηματιστήρια
10:50 - 14 Οκτ 2026

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Σε θετικό έδαφος το άνοιγμα με οδηγό τις τεχνολογικές μετοχές

Reporter.gr Newsroom

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Με θετικό πρόσημο ξεκίνησαν τις διαπραγματεύσεις τους τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια λίγο μετά το άνοιγμα της Τετάρτης 14/10 με ώθηση από τον τεχνολογικό κλάδο.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχυόταν κατά 0,29% στις 636,86 μονάδες λίγο μετά τo άνοιγμα των αγορών, καθώς οι περισσότεροι μεγάλοι χρηματιστηριακοί δείκτες και οι κλάδοι της περιοχής κινήθηκαν ανοδικά στο ξεκίνημα των συναλλαγών.

Της ανόδου ηγήθηκε ο τεχνολογικός κλάδος, με κέρδη 0,84%, ενώ οι τηλεπικοινωνίες ενισχύθηκαν κατά 0,73%. Οι μετοχές των εταιρειών οικιακών ειδών σημείωσαν άνοδο 0,73% και οι βιομηχανικές μετοχές κέρδισαν 0,68%.

Στον αντίποδα, οι ασφαλιστικές μετοχές υποχώρησαν κατά 0,28%, ενώ οι ευρωπαϊκές τράπεζες κατέγραφαν απώλειες 0,33% στις πρωινές συναλλαγές.

Στο Λονδίνο, ο βρετανικός δείκτης FTSE 100 παρέμενε ουσιαστικά αμετάβλητος στις 10.648,98 μονάδες. Θετικό ήταν το κλίμα στις υπόλοιπες μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές: ο γαλλικός CAC 40 στο Παρίσι σημείωνε άνοδο 0,38% στις 7.857,07 μονάδες, ενώ ο γερμανικός DAX στη Φρανκφούρτη ξεκίνησε τη συνεδρίαση με κέρδη 0,11% στις 25.287,70 μονάδες. Στο Μιλάνο, ο ιταλικός FTSE MIB ενισχυόταν κατά 0,02% στις 50.066,50 μονάδες, ενώ ο Ισπανικός ΙΒΕΧ κινείται ανοδικά κατά 0,31% στις 19.271,35 μονάδες.

Επιπλέον, η ενίσχυση των κερδών στον ενεργειακό κλάδο αναμένεται να υπερκαλύψει τις απώλειες που προκαλούνται αλλού. Όπως εκτιμούν αναλυτές της Deutsche Bank, τα ισχυρότερα ενεργειακά κέρδη θα έχουν τελικά θετική επίδραση στο σύνολο της ευρωπαϊκής αγοράς.

Πέρα όμως από την εικόνα του τρίτου τριμήνου, το ενδιαφέρον των επενδυτών θα στραφεί στη διάρκεια αυτών των υψηλών κερδών, ιδιαίτερα στην περίπτωση που οι τιμές του πετρελαίου υποχωρήσουν από τα σημερινά επίπεδα.

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