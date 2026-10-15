ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μαζικό sell-off στα ασιατικά χρηματιστήρια με φόντο τσιπ και πληθωρισμό ΗΠΑ: Βουτιά 7,3% για Kospi
Χρηματιστήρια
09:18 - 15 Οκτ 2026

Μαζικό sell-off στα ασιατικά χρηματιστήρια με φόντο τσιπ και πληθωρισμό ΗΠΑ: Βουτιά 7,3% για Kospi

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Έντονες πτωτικές πιέσεις καταγράφουν τα ασιατικά χρηματιστήρια την Πέμπτη 15/10, ακολουθώντας το αρνητικό κλίμα που επικράτησε στη Wall Street στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Τα υψηλότερα των εκτιμήσεων στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ αναζωπυρώνουν τις ανησυχίες για τη νομισματική πολιτική της Federal Reserve (Fed), ενισχύοντας τα σενάρια για περαιτέρω σύσφιξη των χρηματοπιστωτικών συνθηκών έως το τέλος του έτους.

Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 υποχωρεί κατά 4,4%, διαμορφούμενος στις 64.759,51 μονάδες, ενώ ακόμη μεγαλύτερες απώλειες καταγράφει η αγορά της Νότιας Κορέας.

Ειδικότερα, ο δείκτης Kospi σημειώνει πτώση 7,3%, με τη μετοχή της Samsung Electronics να χάνει περισσότερο από 9%. Παράλληλα, οι μετοχές των κατασκευαστών τσιπ μνήμης SK Hynix και Kioxia Holdings κατέγραφαν νωρίτερα απώλειες άνω του 11%, καθώς οι επενδυτές προχωρούν σε μαζικές ρευστοποιήσεις στον τεχνολογικό κλάδο.

Η ένταση των πιέσεων οδήγησε το χρηματιστήριο της Νότιας Κορέας στην προσωρινή αναστολή των συναλλαγών για 20 λεπτά. Ο Kospi οδεύει προς την έβδομη διαδοχική συνεδρίαση απωλειών, με τις εξελίξεις να τον φέρνουν κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο κλεισίματος από τις αρχές Απριλίου.

Απώλειες στη Wall Street με φόντο τον πληθωρισμό

Το αρνητικό κλίμα στις ασιατικές αγορές ακολουθεί τις απώλειες της Wall Street την Τετάρτη, όταν οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες υποχώρησαν για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση. Ο τεχνολογικός Nasdaq κατέγραψε πτώση σχεδόν 2%, καθώς συνεχίστηκαν οι έντονες ρευστοποιήσεις σε μετοχές εταιρειών του κλάδου των ημιαγωγών.

Τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, τα οποία ξεπέρασαν τις προβλέψεις, επανέφεραν στο προσκήνιο τον κίνδυνο διατήρησης μιας αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Οι προσδοκίες για υψηλότερα επιτόκια επιβαρύνουν το επενδυτικό κλίμα, εντείνοντας τις πιέσεις στις μετοχές και ιδιαίτερα στους τίτλους τεχνολογίας.

Πτωτικά κινούνται και οι κινεζικές αγορές

Αρνητική είναι η εικόνα και στα κινεζικά χρηματιστήρια. Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng υποχωρεί κατά 1,4%, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα ο Shanghai Composite καταγράφει απώλειες 2,3%. Ο δείκτης CSI 300, ο οποίος περιλαμβάνει μετοχές εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης, σημειώνει πτώση 1,8%.

ΔΝΤ: Επιβράδυνση της ανάπτυξης στην Ασία και αυξημένοι κίνδυνοι

Την ίδια ώρα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), στις εκτιμήσεις που δημοσιοποίησε την Πέμπτη, προειδοποιεί ότι ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης στην Ασία αναμένεται να επιβραδυνθεί το επόμενο έτος.

Παράλληλα, επισημαίνει την ενίσχυση των κινδύνων για την περιφερειακή και την παγκόσμια οικονομία, με αιχμή το ενεργειακό σοκ που συνδέεται με τον πόλεμο στο Ιράν. Στους παράγοντες αβεβαιότητας περιλαμβάνονται επίσης το ενδεχόμενο διόρθωσης της ισχυρής ανόδου που έχει καταγράψει ο τομέας της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και οι επιπτώσεις από την αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων διεθνώς.

Οι εξελίξεις αυτές διαμορφώνουν ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας για τις αγορές, καθώς οι επενδυτές καλούνται να σταθμίσουν τις προοπτικές της ανάπτυξης, τις πληθωριστικές πιέσεις και το ενδεχόμενο αυστηρότερων χρηματοπιστωτικών συνθηκών, ενώ οι ρευστοποιήσεις στις τεχνολογικές μετοχές εντείνουν τη μεταβλητότητα.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/10/2026 - 09:28
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χρηματιστήριο: Στοίχημα οι 2.600 μονάδες – Οι τράπεζες, τα blue chips και οι δύο καταλύτες
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Στοίχημα οι 2.600 μονάδες – Οι τράπεζες, τα blue chips και οι δύο καταλύτες

Μπέσεντ: Οι ΗΠΑ ζητούν από την Παγκόσμια Τράπεζα να ανοίξει τη στρόφιγγα για πετρέλαιο και φυσικό αέριο
Ειδήσεις

Μπέσεντ: Οι ΗΠΑ ζητούν από την Παγκόσμια Τράπεζα να ανοίξει τη στρόφιγγα για πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Οι πραγματικοί μισθοί των Αμερικανών δεν έχουν αυξηθεί καθόλου στη δεύτερη θητεία του Τραμπ
Ειδήσεις

Οι πραγματικοί μισθοί των Αμερικανών δεν έχουν αυξηθεί καθόλου στη δεύτερη θητεία του Τραμπ

Γροιλανδία: Διαψεύδει τον Τραμπ για μαζικές έρευνες πετρελαίου και ορυκτών
Ειδήσεις

Γροιλανδία: Διαψεύδει τον Τραμπ για μαζικές έρευνες πετρελαίου και ορυκτών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
15/10/2026 - 12:03

Alpha Bank: Χρηματοδότηση Καράτζη - Metlen στο mega project των €170 εκατ. για αποθήκευση ενέργειας

Ειδήσεις
15/10/2026 - 12:02

Νέα κακοκαιρία «εξπρές» με βροχές, καταιγίδες και χιόνια - Πότε θα υποχωρήσει το κρύο

Οικονομία
15/10/2026 - 11:58

Το kariera.gr συνδέει την ελληνική αγορά εργασίας με το παγκόσμιο δίκτυο The Network

Πολιτική
15/10/2026 - 11:49

Χρυσοχοΐδης: «Επιδημία» οι τηλεφωνικές απάτες - Μεγάλη πρόκληση το διαδικτυακό έγκλημα

Πολιτική
15/10/2026 - 11:43

Μητσοτάκης: Πίεση για περισσότερη ευελιξία στην ενεργειακή στήριξη - «Κόκκινη γραμμή» οι περικοπές σε αγρότες

Σχόλια Αγοράς
15/10/2026 - 11:30

Χρηματιστήριο: Στοίχημα οι 2.600 μονάδες – Οι τράπεζες, τα blue chips και οι δύο καταλύτες

Ειδήσεις
15/10/2026 - 11:26

Πακιστάν: Τουλάχιστον 29 νεκροί από κατάρρευση οροφής σχολείου

Οικονομία
15/10/2026 - 11:25

Παπαθανάσης: Πάνω από €100 δισ. χρηματοδότηση αναπτυξιακών επενδύσεων για την επόμενη μέρα του Ταμείου Ανάκαμψης

Επιχειρήσεις
15/10/2026 - 11:18

Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ): Θετικά τα μέτρα για τα καύσιμα αλλά δεν αρκούν

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
15/10/2026 - 11:11

Handelsblatt: Ευρωπαϊκή απεξάρτηση για κρίσιμα ορυκτά από Κίνα μέσω Ελλάδας – Ο ρόλος Metlen & Hellas Gold

Ειδήσεις
15/10/2026 - 11:11

Μαύρη Θάλασσα: Φωτιά σε δεξαμενόπλοιο εν μέσω έντονων ανησυχιών για τις ρωσικές επιθέσεις

Πολιτική
15/10/2026 - 10:57

Μαρκόπουλος: Εθνική παρακαταθήκη τα μεγάλα ψηφιακά έργα της κυβέρνησης – Από την απορρόφηση στην απόδοση

Ειδήσεις
15/10/2026 - 10:53

Ουκρανία: Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με drones - Στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές

Αναλύσεις
15/10/2026 - 10:45

AXIA-Alpha Finance: Η πορεία του Χρηματιστηρίου & οι 5 μετοχές - κορυφαίες επιλογές το δ΄ τρίμηνο

Χρηματιστήρια
15/10/2026 - 10:44

Πτώση στις Ευρωαγορές λόγω του διεθνούς sell-off στην τεχνολογία

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
15/10/2026 - 10:43

Τα εισοδηματικά κριτήρια έχουν «κολλήσει»: Επίδομα θέρμανσης για το 20%

Ειδήσεις
15/10/2026 - 10:39

Ινφαντίνο: Αντιμέτωπος με τους ισχυρότερους επικριτές του στη FIFA – Η μάχη για την επανεκλογή

Ειδήσεις
15/10/2026 - 10:30

Βρετανία: Ανάπτυξη κόντρα στις προβλέψεις - 2,1% τον Αύγουστο, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2022

Γιώργος Ραυτόπουλος
15/10/2026 - 10:26

Ο Τσίπρας και η (ακρο)δεξιά

Ειδήσεις
15/10/2026 - 10:20

ΓΓΠΣ: Ποιες υπηρεσίες δε θα λειτουργούν Παρασκευή και Σάββατο 16-17 Οκτωβρίου

Ειδήσεις
15/10/2026 - 10:20

ifo: Στοχευμένα προγράμματα μπορούν να βοηθήσουν τους μεγαλύτερους σε ηλικία ανέργους να επιστρέψουν στην εργασία

Αναλύσεις
15/10/2026 - 10:13

ΧΑ: Στις 2590 μονάδες η πλησιέστερη στήριξη για το ΓΔ

Ειδήσεις
15/10/2026 - 10:11

Μπέσεντ: Οι ΗΠΑ ζητούν από την Παγκόσμια Τράπεζα να ανοίξει τη στρόφιγγα για πετρέλαιο και φυσικό αέριο

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
15/10/2026 - 10:06

Evergood: Το deal με τον «εθνικό επενδυτή», τα μεγέθη και η επόμενη ημέρα

Ναυτιλία
15/10/2026 - 10:00

Capital Maritime Finance: Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για την είσοδο στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Ειδήσεις
15/10/2026 - 09:51

Τραμπ κατά Ζελένσκι: Δικτάτορας χωρίς εκλογές – «Έκαψε» $350 δισ. αμερικανικής βοήθειας στον πόλεμο

Οικονομία
15/10/2026 - 09:46

Προϋπολογισμός: Ξεπέρασε τα €7,5 δισ. το πρωτογενές πλεόνασμα στο 9μηνο

Ειδήσεις
15/10/2026 - 09:42

Ενεργειακός συναγερμός στην ΕΕ: Χωρίς εύκολες λύσεις απέναντι στο νέο κύμα ακρίβειας

Ειδήσεις
15/10/2026 - 09:40

Τιμές ενέργειας: Αυξήθηκαν κατά 300 ευρώ τα έξοδα του μέσου νοικοκυριού της ΕΕ

Ακίνητα
15/10/2026 - 09:27

15.000 ακίνητα στα χαρτοφυλάκια τραπεζών και servicers: Γιατί παραμένουν εκτός αγοράς

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ