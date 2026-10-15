Μαζικό sell-off στα ασιατικά χρηματιστήρια με φόντο τσιπ και πληθωρισμό ΗΠΑ: Βουτιά 7,3% για Kospi

Έντονες πτωτικές πιέσεις καταγράφουν τα ασιατικά χρηματιστήρια την Πέμπτη 15/10, ακολουθώντας το αρνητικό κλίμα που επικράτησε στη Wall Street στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Τα υψηλότερα των εκτιμήσεων στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ αναζωπυρώνουν τις ανησυχίες για τη νομισματική πολιτική της Federal Reserve (Fed), ενισχύοντας τα σενάρια για περαιτέρω σύσφιξη των χρηματοπιστωτικών συνθηκών έως το τέλος του έτους.

Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 υποχωρεί κατά 4,4%, διαμορφούμενος στις 64.759,51 μονάδες, ενώ ακόμη μεγαλύτερες απώλειες καταγράφει η αγορά της Νότιας Κορέας.

Ειδικότερα, ο δείκτης Kospi σημειώνει πτώση 7,3%, με τη μετοχή της Samsung Electronics να χάνει περισσότερο από 9%. Παράλληλα, οι μετοχές των κατασκευαστών τσιπ μνήμης SK Hynix και Kioxia Holdings κατέγραφαν νωρίτερα απώλειες άνω του 11%, καθώς οι επενδυτές προχωρούν σε μαζικές ρευστοποιήσεις στον τεχνολογικό κλάδο.

Η ένταση των πιέσεων οδήγησε το χρηματιστήριο της Νότιας Κορέας στην προσωρινή αναστολή των συναλλαγών για 20 λεπτά. Ο Kospi οδεύει προς την έβδομη διαδοχική συνεδρίαση απωλειών, με τις εξελίξεις να τον φέρνουν κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο κλεισίματος από τις αρχές Απριλίου.

Απώλειες στη Wall Street με φόντο τον πληθωρισμό

Το αρνητικό κλίμα στις ασιατικές αγορές ακολουθεί τις απώλειες της Wall Street την Τετάρτη, όταν οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες υποχώρησαν για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση. Ο τεχνολογικός Nasdaq κατέγραψε πτώση σχεδόν 2%, καθώς συνεχίστηκαν οι έντονες ρευστοποιήσεις σε μετοχές εταιρειών του κλάδου των ημιαγωγών.

Τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, τα οποία ξεπέρασαν τις προβλέψεις, επανέφεραν στο προσκήνιο τον κίνδυνο διατήρησης μιας αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Οι προσδοκίες για υψηλότερα επιτόκια επιβαρύνουν το επενδυτικό κλίμα, εντείνοντας τις πιέσεις στις μετοχές και ιδιαίτερα στους τίτλους τεχνολογίας.

Πτωτικά κινούνται και οι κινεζικές αγορές

Αρνητική είναι η εικόνα και στα κινεζικά χρηματιστήρια. Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng υποχωρεί κατά 1,4%, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα ο Shanghai Composite καταγράφει απώλειες 2,3%. Ο δείκτης CSI 300, ο οποίος περιλαμβάνει μετοχές εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης, σημειώνει πτώση 1,8%.

ΔΝΤ: Επιβράδυνση της ανάπτυξης στην Ασία και αυξημένοι κίνδυνοι

Την ίδια ώρα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), στις εκτιμήσεις που δημοσιοποίησε την Πέμπτη, προειδοποιεί ότι ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης στην Ασία αναμένεται να επιβραδυνθεί το επόμενο έτος.

Παράλληλα, επισημαίνει την ενίσχυση των κινδύνων για την περιφερειακή και την παγκόσμια οικονομία, με αιχμή το ενεργειακό σοκ που συνδέεται με τον πόλεμο στο Ιράν. Στους παράγοντες αβεβαιότητας περιλαμβάνονται επίσης το ενδεχόμενο διόρθωσης της ισχυρής ανόδου που έχει καταγράψει ο τομέας της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και οι επιπτώσεις από την αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων διεθνώς.

Οι εξελίξεις αυτές διαμορφώνουν ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας για τις αγορές, καθώς οι επενδυτές καλούνται να σταθμίσουν τις προοπτικές της ανάπτυξης, τις πληθωριστικές πιέσεις και το ενδεχόμενο αυστηρότερων χρηματοπιστωτικών συνθηκών, ενώ οι ρευστοποιήσεις στις τεχνολογικές μετοχές εντείνουν τη μεταβλητότητα.