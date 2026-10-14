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Στο «κόκκινο» η Wall Street: Πιέσεις από πληθωρισμό, ομόλογα, τεχνολογία
Χρηματιστήρια
23:23 - 14 Οκτ 2026

Στο «κόκκινο» η Wall Street: Πιέσεις από πληθωρισμό, ομόλογα, τεχνολογία

Reporter.gr Newsroom

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Οι δείκτες της Wall Street ολοκλήρωσαν σε αρνητικό έδαφος τη συνεδρίαση της Τετάρτης (14/10), δεχόμενοι «πιέσεις» από τις απώλειες στις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Παράλληλα, οι επενδυτές αξιολόγησαν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Σεπτεμβρίου, τα οποία ήταν υψηλότερα από το αναμενόμενο.

Σε αυτό το φόντο λοιπόν, ο ευρύτερος δείκτης της αγοράς S&P 500 υποχώρησε 1,05% στις 7,723.59 μονάδες, ενώ και ο τεχνολογικός Nasdaq σημείωσε απώλειες 1,88% στις 26,692.87 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο βιομηχανικός Dow Jones έχασε 47 μονάδες ή 0,09%, με τις απώλειές του να περιορίζονται χάρη στα κέρδη σημαντικών μετοχών του κλάδου υγείας, όπως η UnitedHealth και η Amgen.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) στις ΗΠΑ αυξήθηκε τον Σεπτέμβριο κατά 0,6% σε μηνιαία βάση, ενώ η ετήσια άνοδός του διαμορφώθηκε στο 3,7%. Αν και η μηνιαία μεταβολή ήταν σύμφωνη με τις προσδοκίες, η ετήσια αύξηση ήταν υψηλότερη από τις προβλέψεις, καθώς οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones ανέμεναν άνοδο 3,6% σε ετήσια βάση.

Εξαιρουμένων των τιμών των τροφίμων και της ενέργειας, ο δομικός δείκτης τιμών καταναλωτή (core CPI) κατέγραψε αύξηση 0,3% σε μηνιαία και 2,6% σε ετήσια βάση. Και οι δύο μετρήσεις ήταν ελαφρώς υψηλότερες από τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων, οι οποίοι προέβλεπαν αυξήσεις 0,2% και 2,5%, αντίστοιχα.

«Αυτό καθιστά πλέον πολύ πιθανό το ενδεχόμενο η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να εξετάσει σοβαρά τις επιλογές της για τον Δεκέμβριο», δήλωσε στο CNBC ο Φίλιπ Μπλανκάτο, επικεφαλής στρατηγικής αγορών της Osaic. Αργότερα, σημείωσε ότι «πιθανότατα θα βλέπουμε δομικό πληθωρισμό 3% το επόμενο έτος», εξαιτίας των επιπτώσεων από τις υψηλότερες τιμές του πετρελαίου.

Επισημαίνεται ότι η έκθεση για τον πληθωρισμό δημοσιεύεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και οι καταναλωτές στη χώρα πληρώνουν περισσότερα για τη βενζίνη. Συγκεκριμένα, η μέση τιμή της διαμορφώνεται στα 4,33 δολάρια ανά γαλόνι, έναντι περίπου 3,08 δολαρίων ανά γαλόνι πριν από έναν χρόνο, σύμφωνα με την AAA.

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα χαλαρώσει προσωρινά τους περιορισμούς στις εξαγωγές ρωσικού ντίζελ. Ωστόσο, οι αναλυτές εκτιμούν ότι η επικείμενη συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών δε θα συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση των τιμών των καυσίμων για τους μεταφορείς και τους αγρότες.

Οι τιμές του αμερικανικού πετρελαίου κινήθηκαν, πάντως, ανοδικά την Τετάρτη, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate (WTI) να διαμορφώνονται κατά τον διακανονισμό στα 95,19 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 0,09%. Την ίδια στιγμή, τα συμβόλαια του διεθνούς σημείου αναφοράς Brent κατέγραψαν αντίστοιχη άνοδο 0,03% στα 106,08 δολάρια ανά βαρέλι.

Παρά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό, ο Μπλανκάτο δήλωσε ότι δεν ανησυχεί ιδιαίτερα ούτε για τις αγορές μετοχών ούτε για τις αγορές ομολόγων, καθώς θεωρεί ότι η τελευταία αύξηση του πληθωρισμού είναι «παροδική». Όπως πρόσθεσε, «πιστεύω ότι μεγάλο μέρος αυτών των εξελίξεων έχει ήδη προεξοφληθεί από τις αγορές».

Πέρα από τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό, στο προσκήνιο επανήλθαν και οι προβληματισμοί των επενδυτών σχετικά με το κατά πόσο εταιρείες τεχνολογίας εκτός της ομάδας των «Magnificent Seven» —των επτά κολοσσών της τεχνολογίας— δανείζονται υπερβολικά για να χρηματοδοτήσουν την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Ειδικότερα, οι μετοχές της CoreWeave κατέρρευσαν, σημειώνοντας πτώση άνω του 16%, ενώ άλλες εταιρείες, όπως η Oracle, υποχώρησαν κατά περίπου 9%.

Περαιτέρω πιέσεις δέχθηκαν και οι μετοχές των κατασκευαστών μικροεπεξεργαστών, συνεχίζοντας την πρόσφατη πτωτική τους πορεία. Η Micron Technology, η οποία είχε χάσει πάνω από 3% στην προηγούμενη συνεδρίαση, υποχώρησε εκ νέου κατά 3%. Η Advanced Micro Devices (AMD) σημείωσε πτώση 5%, ενώ οι Intel και Sandisk κατέγραψαν απώλειες 4% η καθεμία.

Πέρα από τον τεχνολογικό κλάδο, οι μετοχές της Bank of America ολοκλήρωσαν τελικά τη σημερινή συνεδρίαση με απώλειες 5%, καθώς τα έσοδα της τράπεζας για το τρίτο τρίμηνο ήταν χαμηλότερα από τις προσδοκίες της αγοράς.

Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα σήμερα, η Bank of America βρίσκεται επίσης αντιμέτωπη με ομοσπονδιακές κυρώσεις ύψους άνω των 1,2 δισ. δολαρίων, καθώς οι εποπτικές αρχές υποστηρίζουν ότι η τράπεζα παρέλειψε να αναφέρει συναλλαγές που θεωρήθηκαν ύποπτες, συνολικού ύψους άνω των 5 δισ. δολαρίων.

Την ίδια ώρα, τα τελευταία τριμηνιαία αποτελέσματα της Morgan Stanley ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών, ωστόσο η μετοχή της διαπραγματευόταν με πτώση σχεδόν 4%.

Τέλος, όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός σημείωσε άνοδο 0,35% στα 4,122.55 δολάρια η ουγγιά.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/10/2026 - 23:45
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