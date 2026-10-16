Wall Street: Βουτιά στις μετοχές τεχνολογίας και AI «βυθίζει» τον Nasdaq

Ο S&P 500 σημείωσε μικρή άνοδο την Παρασκευή 16/10, ωστόσο οι αμερικανικές μετοχές οδεύουν προς μια εβδομάδα κυρίως απωλειών, καθώς υποχωρούν οι τεχνολογικοί τίτλοι και οι μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Στο πλαίσιο αυτό, ο ευρύτερος δείκτης της αγοράς ενισχύθηκε κατά 0,1%, ενώ ο Nasdaq Composite υποχώρησε κατά 0,2%. Ο Dow Jones Industrial Average κέρδισε 188 μονάδες ή 0,4%.

Η μετοχή της Tesla ενισχύθηκε κατά 1%, μετά την παρουσίαση της νέας γενιάς του Roadster από την εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων. Ωστόσο, το μοντέλο δεν αναμένεται να περάσει στην παραγωγή πριν από το 2028.

Αντίθετα, οι μετοχές των εταιρειών κατασκευής μικροεπεξεργαστών συνέχισαν την πτωτική τους πορεία. Το διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο VanEck Semiconductor ETF (SMH) υποχώρησε περισσότερο από 1%, με τις Micron Technology, Advanced Micro Devices (AMD) και SanDisk να καταγράφουν τις μεγαλύτερες πιέσεις.

Οι μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών δέχθηκαν πιέσεις αυτή την εβδομάδα, εν μέσω ανησυχιών για τον ανταγωνισμό από την Κίνα. Ενδεικτικά, το SMH κατέγραφε απώλειες σχεδόν 9% από την αρχή της εβδομάδας έως την έναρξη των συναλλαγών της Παρασκευής.

Οι απώλειες αυτές, σε συνδυασμό με την υποχώρηση άλλων μετοχών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, έθεσαν τον S&P 500 σε τροχιά αρνητικού εβδομαδιαίου κλεισίματος. Ο δείκτης υποχωρούσε κατά 0,9% σε εβδομαδιαία βάση, ενώ ο Nasdaq κατέγραφε απώλειες 2,4%.

Οι ανησυχίες για την τεχνητή νοημοσύνη και τις ιδιωτικές αγορές

«Μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και της τεχνολογίας συνολικά τους τελευταίους έξι έως δώδεκα μήνες είναι ότι μεγάλο μέρος των εξελίξεων πραγματοποιείται στις ιδιωτικές αγορές», δήλωσε την Πέμπτη στο CNBC και στην εκπομπή «Closing Bell» ο Τζεφ Ρίτσαρντς, διευθύνων εταίρος της Notable Capital.

Όπως σημείωσε, η είσοδος εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η Anthropic και η OpenAI, στο χρηματιστήριο θα μπορούσε να συμβάλει στον περιορισμό των ανησυχιών των επενδυτών.

«Μόλις περισσότερες πληροφορίες γίνουν διαθέσιμες στην αγορά μέσα στο 2027, όπως η κάλυψη από αναλυτές και λεπτομερή στοιχεία για βασικούς δείκτες επιδόσεων, πιστεύω ότι πολλοί από αυτούς τους φόβους θα υποχωρήσουν», ανέφερε.

Πληθωρισμός, ενεργειακές τιμές και οι επόμενες κινήσεις της Fed

Πέρα από τον τεχνολογικό κλάδο, οι επενδυτές αξιολογούν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό, τα οποία ήταν υψηλότερα από τις προσδοκίες. Οι πληθωριστικές πιέσεις ενισχύονται περαιτέρω από τις αυξημένες τιμές της ενέργειας, στον απόηχο του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ο πληθωρισμός χονδρικής κατέγραψε αυτή την εβδομάδα τη μεγαλύτερη αύξησή του από το 2022, ενώ ο πληθωρισμός καταναλωτή παρέμεινε αισθητά υψηλότερα από τον στόχο του 2% που έχει θέσει η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed).

Ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, μίλησε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) στην Μπανγκόκ, χωρίς να τοποθετηθεί σχετικά με το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων πριν από το τέλος του έτους.

Οι επενδυτές ερμήνευσαν τις δηλώσεις του ως ένδειξη ότι η κεντρική τράπεζα ενδέχεται να διατηρήσει αμετάβλητη τη νομισματική της πολιτική αργότερα μέσα στον μήνα.

Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME Group, οι αγορές αποτιμούσαν σε 85% την πιθανότητα η Fed να διατηρήσει αμετάβλητο το βασικό βραχυπρόθεσμο επιτόκιό της κατά τη συνεδρίαση της 27ης και 28ης Οκτωβρίου.