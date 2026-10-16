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Ευρωαγορές: Κέρδη στα μεγάλα χρηματιστήρια – Η καλύτερη εβδομάδα για Stoxx από τον Ιούνιο
Χρηματιστήρια
20:10 - 16 Οκτ 2026

Ευρωαγορές: Κέρδη στα μεγάλα χρηματιστήρια – Η καλύτερη εβδομάδα για Stoxx από τον Ιούνιο

Reporter.gr Newsroom

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Με θετικό πρόσημο ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Παρασκευής, 16 Οκτωβρίου, τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς η σταδιακή επιστροφή των αγοραστών αντιστάθμισε μέρος των πιέσεων που είχαν προηγηθεί, σε μια εβδομάδα έντονων διακυμάνσεων και αυξημένης μεταβλητότητας στον τεχνολογικό κλάδο.

Η βελτίωση του επενδυτικού κλίματος, σε συνδυασμό με τα εταιρικά αποτελέσματα και την υποχώρηση των αποδόσεων των ομολόγων, στήριξε τους βασικούς δείκτες, με τη Φρανκφούρτη και το Μιλάνο να καταγράφουν τις ισχυρότερες επιδόσεις μεταξύ των μεγαλύτερων αγορών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 0,72% στις 644,74 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση. Σε εβδομαδιαία βάση, σημείωσε άνοδο 2,04%, την ισχυρότερη από τα τέλη Ιουνίου.

Η ανάκαμψη αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στην προσπάθεια σταθεροποίησης των τεχνολογικών μετοχών και στις προσδοκίες για διατήρηση της εταιρικής κερδοφορίας σε ανθεκτικά επίπεδα, παρά τις πιέσεις από το υψηλό κόστος δανεισμού και την ενεργειακή επιβάρυνση.

Κέρδη σε Φρανκφούρτη, Μιλάνο και Παρίσι

Στη Φρανκφούρτη, ο DAX ενισχύθηκε κατά 0,94%, φθάνοντας στις 25.622,42 μονάδες. Η γερμανική αγορά βρέθηκε μεταξύ των πρωταγωνιστών της συνεδρίασης, καθώς η βελτίωση του κλίματος για τις βιομηχανικές και τεχνολογικές επιχειρήσεις ενίσχυσε τη διάθεση των επενδυτών για ανάληψη κινδύνου.

Στο Παρίσι, ο CAC 40 έκλεισε με άνοδο 0,28%, στις 7.956,70 μονάδες, ενώ στο Λονδίνο ο FTSE 100 κέρδισε 0,38% και διαμορφώθηκε στις 10.881,90 μονάδες.

Θετική ήταν η εικόνα και στις αγορές της Νότιας Ευρώπης. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημείωσε άνοδο 0,93%, κλείνοντας στις 49.857,18 μονάδες, ενώ ο IBEX 35 στη Μαδρίτη ενισχύθηκε κατά 0,82%, στις 19.335,90 μονάδες.

Η τεχνητή νοημοσύνη και τα εταιρικά αποτελέσματα στο επίκεντρο

Παρά την ανάκαμψη, η επιφυλακτικότητα παραμένει στις ευρωπαϊκές αγορές, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης, τη βιωσιμότητα των υψηλών επενδύσεων στον κλάδο και το αυξημένο κόστος χρηματοδότησης των τεχνολογικών επιχειρήσεων.

Οι ισχυρές πιέσεις που είχαν δεχθεί προηγουμένως οι μετοχές εταιρειών ημιαγωγών και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης έδωσαν τη θέση τους σε μια προσπάθεια ανάκαμψης. Σε αυτό το περιβάλλον, οι επενδυτές αναζήτησαν ευκαιρίες σε μετοχές που είχαν υποχωρήσει σημαντικά κατά τις προηγούμενες συνεδριάσεις.

Σημαντική στήριξη προσέφεραν, παράλληλα, τα εταιρικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου. Η Schneider Electric αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της για τα ετήσια έσοδα και την κερδοφορία, ενώ θετικές ενδείξεις προέκυψαν και από τις Aixtron και Nordex, ενισχύοντας τις προσδοκίες για τις προοπτικές της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Ανησυχία από το εμπορικό έλλειμμα της Ευρωζώνης

Στο μακροοικονομικό πεδίο, προβληματισμό προκάλεσαν τα στοιχεία της Eurostat για το εξωτερικό εμπόριο της Ευρωζώνης. Τον Αύγουστο του 2026, το εμπορικό ισοζύγιο κατέγραψε έλλειμμα 16,1 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος μόλις 1,7 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Η διεύρυνση του ελλείμματος συνδέεται με την ταχύτερη αύξηση των εισαγωγών σε σύγκριση με τις εξαγωγές, καθώς και με την επιβάρυνση του ενεργειακού ισοζυγίου. Ειδικότερα, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 9,9% και ανήλθαν σε 227,7 δισ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές ενισχύθηκαν κατά 16,7%, φθάνοντας τα 243,8 δισ. ευρώ.

Η εικόνα αυτή συνιστά σημαντική μεταβολή σε σχέση με τον Ιούλιο, όταν η Ευρωζώνη είχε καταγράψει εμπορικό πλεόνασμα 10,7 δισ. ευρώ. Τα στοιχεία αναδεικνύουν τις πιέσεις που εξακολουθούν να ασκούν το ενεργειακό κόστος και οι ανισορροπίες στο εξωτερικό εμπόριο, παρά τη θετική πορεία των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων στο τέλος της εβδομάδας.

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