Eurostat: Η ενέργεια εκτοξεύει στο 5,1% τον πληθωρισμό στην Ελλάδα – Στο 3,8% στην Ευρωζώνη

Την επιτάχυνση των πληθωριστικών πιέσεων στην Ευρωζώνη και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαιώνουν τα τελικά στοιχεία της Eurostat για τον Σεπτέμβριο του 2026, με την ενέργεια να αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα ανόδου των τιμών. Στην Ελλάδα, ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 5,1%, ενώ η μηνιαία αύξηση των τιμών έφτασε το 1,9%.

Ειδικότερα, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη ανήλθε στο 3,8% τον Σεπτέμβριο, έναντι 3,2% τον Αύγουστο και 2,2% τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Τα τελικά στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας επιβεβαίωσαν την προκαταρκτική εκτίμηση.

Ανάλογη ήταν η εικόνα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε επίσης στο 3,8%, από 3,2% τον Αύγουστο και 2,6% τον Σεπτέμβριο του προηγούμενου έτους.

Στην Ελλάδα, η Eurostat επιβεβαίωσε τον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού στο 5,1%. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 1,9%, ποσοστό ελαφρώς υψηλότερο από την αρχική εκτίμηση, η οποία τοποθετούσε την αύξηση στο 1,8%.

Οι χώρες με τις μεγαλύτερες και τις μικρότερες αυξήσεις τιμών

Μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα χαμηλότερα ποσοστά ετήσιου πληθωρισμού τον Σεπτέμβριο καταγράφηκαν στη Σουηδία, με 1%, ενώ ακολούθησαν η Ουγγαρία και η Δανία, με 2,1% η καθεμία.

Στον αντίποδα, οι υψηλότεροι ρυθμοί πληθωρισμού σημειώθηκαν στη Ρουμανία, όπου ανήλθαν στο 6,5%, στη Λιθουανία με 6,1% και στη Βουλγαρία με 5,6%.

Η σύγκριση με τον Αύγουστο αποτυπώνει τη γενικευμένη ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων στην ΕΕ. Συγκεκριμένα, ο ετήσιος πληθωρισμός υποχώρησε σε ένα κράτος-μέλος, παρέμεινε αμετάβλητος σε τρία και αυξήθηκε στα υπόλοιπα 23.

Η ενέργεια στο επίκεντρο των πληθωριστικών πιέσεων

Η ενέργεια αποτέλεσε τον κυριότερο παράγοντα διαμόρφωσης του ετήσιου πληθωρισμού στην Ευρωζώνη τον Σεπτέμβριο, με τη συμβολή της να ανέρχεται σε 1,71 ποσοστιαίες μονάδες.

Ακολούθησαν οι υπηρεσίες, οι οποίες συνέβαλαν κατά 1,52 ποσοστιαίες μονάδες στον συνολικό δείκτη. Τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά είχαν μικρότερη συμβολή, κατά 0,29 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ η κατηγορία των τροφίμων, του αλκοόλ και του καπνού πρόσθεσε 0,25 ποσοστιαίες μονάδες.

Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι η ενεργειακή συνιστώσα διαδραμάτισε τον σημαντικότερο ρόλο στην επιτάχυνση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη, ενώ σημαντική παρέμεινε και η συμβολή των υπηρεσιών. Παράλληλα, η άνοδος του δείκτη τόσο στην Ευρωζώνη όσο και στην ΕΕ, σε συνδυασμό με την αύξηση που καταγράφηκε στην πλειονότητα των κρατών-μελών, αποτυπώνει την ευρύτερη ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων τον Σεπτέμβριο.