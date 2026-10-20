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Σε αρνητικό έδαφος κινούνται οι ευρωαγορές λόγω πιέσεων από τον τεχνολογικό κλάδο
Χρηματιστήρια
11:36 - 20 Οκτ 2026

Σε αρνητικό έδαφος κινούνται οι ευρωαγορές λόγω πιέσεων από τον τεχνολογικό κλάδο

Reporter.gr Newsroom

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Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σημειώνουν απώλειες στις πρώτες συναλλαγές την Τρίτη (20/10), καθώς δέχονται πιέσεις από τις απώλειες στον τεχνολογικό κλάδο.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx υποχωρεί 0,68% στις 635,22 μονάδες, με τους περισσότερους δείκτες της περιοχής να κινούνται επίσης «στα κόκκινα».

Ειδικότερα, ο γερμανικός DAX χάνει 0,82% στις 25,106.22 μονάδες, ενώ πτωτικά κινείται και ο βρετανικός FTSE κατά 0,48% στις 10,714.50 μονάδες. Την ίδια ώρα, απώλειες καταγράφει και ο γαλλικός CAC σημειώνοντας πτώση 0,44% στις 7,832.25 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ισπανικός ΙΒΕΧ αποδυναμώνεται ελαφρώς κατά 0,16% στις 19,009.77 μονάδες, ενώ πτώση κατά 0,69% σημειώνει και ο ΜΙΒ του Μιλάνου κινούμενος στις 48,753.50 μονάδες.

Όσον αφορά την κίνηση των μετοχών στους περιμέρους κλάδους, οι εταιρείες κατασκευής εξοπλισμού για την παραγωγή ημιαγωγών κινούνται πτωτικά, με την ASML να υποχωρεί κατά 2,5%, την ASMI κατά 3,3% και την BE Semiconductor κατά 3,6%.

Η εικόνα σε Βρετανία και Γαλλία

Στα αξιόλογα της μέρας, η αύξηση των μισθών στο Ηνωμένο Βασίλειο ξεπέρασε τις προβλέψεις, ενόψει της απόφασης της Τράπεζας της Αγγλίας για τα επιτόκια.

Πιο συγκεκριμένα, οι μισθοί στο Ηνωμένο Βασίλειο, εξαιρουμένων των μπόνους, αυξήθηκαν κατά 3,7% σε ετήσια βάση το τρίμηνο έως τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη. Η αύξηση ήταν οριακά υψηλότερη από την πρόβλεψη των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters, οι οποίοι ανέμεναν άνοδο 3,6%.

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου δημοσιεύονται ενόψει της αναμενόμενης αύξησης των επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας τον επόμενο μήνα.

Η κεντρική τράπεζα αναμένεται να αυξήσει το βασικό της επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης, στο 4%. Ανησυχεί ότι το ενεργειακό σοκ στις τιμές, που προκαλεί ο πόλεμος με το Ιράν, μεταδίδεται σε ευρύτερες πληθωριστικές πιέσεις, μεταξύ άλλων μέσω των μισθών.

Ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, Άντριου Μπέιλι, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι όσο περισσότερο διαρκεί ο πόλεμος, τόσο δυσκολότερο θα είναι για την κεντρική τράπεζα να αποφύγει την αντίδραση.

Ωστόσο, σημείωσε επίσης ότι είναι ακόμη «νωρίς» για ασφαλή συμπεράσματα και ότι οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν «αρκετά περιορισμένες».

Την ίδια ώρα, η γαλλική χρηματιστηριακή αγορά έχει παρουσιάσει σημαντικά χειρότερες επιδόσεις από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, εν μέσω πολιτικής αστάθειας και κοινωνικών αναταραχών που συνδέονται με το κόστος ζωής και άλλα ζητήματα.

Αναλυτές δήλωσαν τη Δευτέρα στο CNBC ότι οι γαλλικές μετοχές επιβαρύνονται από την άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων και τη διεύρυνση της διαφοράς αποδόσεων των γαλλικών ομολόγων έναντι των γερμανικών, καθώς και από την υποχώρηση των δαπανών για είδη πολυτελείας.

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