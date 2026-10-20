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Wall: Νέο sell-off στις μετοχές AI – Πιέσεις στον Nasdaq, βουτιά 30% για την Elice
Χρηματιστήρια
17:02 - 20 Οκτ 2026

Wall: Νέο sell-off στις μετοχές AI – Πιέσεις στον Nasdaq, βουτιά 30% για την Elice

Reporter.gr Newsroom

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Ο δείκτης Nasdaq Composite υποχωρεί στο άνοιγμα των αμερικανικών αγορών την Τρίτη 20/10, καθώς οι μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη βρέθηκαν και πάλι υπό πίεση, μετά από μια συνεδρίαση στη Wall Street που κινήθηκε κυρίως ανοδικά.

Στο πλαίσιο αυτό, ο τεχνολογικός δείκτης υποχωρεί κατά 0,4%, ενώ ο S&P 500 σημειώνει πτώση 0,2%. Ο Dow Jones Industrial Average κινείται κοντά στα επίπεδα μηδενικής μεταβολής.

Οι μετοχές των Micron Technology, Intel και Sandisk υποχώρησαν περίπου 2%. Η Seagate Technology και η Advanced Micro Devices (AMD) κατέγραψαν απώλειες άνω του 1%, όπως και το διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο VanEck Semiconductor ETF (SMH). Η CoreWeave σημείωσε πτώση άνω του 3%.

Το κλίμα στον τεχνολογικό κλάδο επιβαρύνθηκε μετά τη βουτιά άνω του 30% που κατέγραψε η νοτιοκορεατική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Elice κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της στο χρηματιστήριο. Το τελευταίο διάστημα, οι επενδυτές εκφράζουν ανησυχίες για τη βιωσιμότητα του επενδυτικού ράλι γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς εντείνονται οι προβληματισμοί για το ύψος του δανεισμού και τη διατηρησιμότητα της ζήτησης.

Στη συνεδρίαση της Δευτέρας, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,4%, ενώ ο Nasdaq Composite σημείωσε άνοδο άνω του 1%. Η Nvidia κέρδισε 1,4%, η Tesla ενισχύθηκε κατά 3,8% και η Alphabet σημείωσε άνοδο περίπου 1%.

Η άνοδος αυτή αποτέλεσε ανάκαμψη μετά τις ισχυρές απώλειες της προηγούμενης εβδομάδας, οι οποίες επεκτάθηκαν και στην ευρύτερη αγορά, καθώς ενισχύθηκαν οι ανησυχίες ότι οι εταιρείες δανείζονται υπερβολικά για να χρηματοδοτήσουν τις επενδύσεις τους σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

«Η βελτίωση του κλίματος σχετικά με τις προοπτικές των νέων τεχνολογιών επιτρέπει στη Wall Street να αναπνεύσει με ανακούφιση, καθώς οι συμμετέχοντες στην αγορά περιορίζουν τις αντισταθμιστικές θέσεις τους, μετά την εκτίναξη του ενδοσυνεδριακού κόστους προστασίας από τη μεταβλητότητα την Παρασκευή, πριν από την εντεινόμενη πτώση», ανέφερε ο Χοσέ Τόρες, ανώτερος οικονομολόγος της Interactive Brokers.

Η CoreWeave, η οποία υποχώρησε περισσότερο από 25% την προηγούμενη εβδομάδα, επιχείρησε να ανακτήσει μέρος των απωλειών της, μετά την αναβάθμιση της σύστασης για τη μετοχή της σε «αγορά» από την Goldman Sachs. Ωστόσο, τα αρχικά κέρδη εξανεμίστηκαν και η μετοχή έκλεισε με μικρή πτώση.

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