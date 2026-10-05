ifo: Σημαντική επιδείνωση του επιχειρηματικού κλίματος στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία

Το επιχειρηματικό κλίμα στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία έχει επιδεινωθεί σημαντικά. Ο δείκτης του κλάδου διαμορφώθηκε στις -35,0 μονάδες τον Σεπτέμβριο, έναντι -22,0 μονάδων τον Αύγουστο.

Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις αξιολόγησαν την τρέχουσα επιχειρηματική τους κατάσταση πολύ χειρότερα σε σχέση με τον Αύγουστο, αλλά και χειρότερα σε σχέση με τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο, όταν είχε καταγράψει το χαμηλότερο επίπεδο του 2026 έως τότε. Οι επιχειρηματικές προσδοκίες είχαν ήδη καταβαραθρωθεί τον Αύγουστο και παρέμειναν σε χαμηλό επίπεδο τον Σεπτέμβριο. «Η αυτοκινητοβιομηχανία παραμένει βυθισμένη σε κρίση», δήλωσε η ειδικός του ifo για τον κλάδο, Ανίτα Βέλφλ.

Αυτή η εικόνα κρίσης αποτυπώνεται και σε πολλούς άλλους δείκτες. Οι προσδοκίες για τις εξαγωγές στην αυτοκινητοβιομηχανία είχαν βελτιωθεί μεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου. Το ίδιο ίσχυε και για τις προσδοκίες σχετικά με την απασχόληση. Τον Σεπτέμβριο, ωστόσο, και οι δύο δείκτες προσδοκιών υποχώρησαν εκ νέου.

Οι επιχειρήσεις αξιολόγησαν και πάλι τα ανεκτέλεστα υπόλοιπα παραγγελιών χαμηλότερα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Το ίδιο ισχύει και για τα κέρδη, τα οποία καταγράφονται σε τριμηνιαία βάση. Σύμφωνα με τις επιχειρήσεις, τα κέρδη μειώθηκαν αισθητά το τρίτο τρίμηνο σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο.