ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ifo: Σημαντική επιδείνωση του επιχειρηματικού κλίματος στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία
Ειδήσεις
08:58 - 05 Οκτ 2026

ifo: Σημαντική επιδείνωση του επιχειρηματικού κλίματος στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Το επιχειρηματικό κλίμα στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία έχει επιδεινωθεί σημαντικά. Ο δείκτης του κλάδου διαμορφώθηκε στις -35,0 μονάδες τον Σεπτέμβριο, έναντι -22,0 μονάδων τον Αύγουστο.

Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις αξιολόγησαν την τρέχουσα επιχειρηματική τους κατάσταση πολύ χειρότερα σε σχέση με τον Αύγουστο, αλλά και χειρότερα σε σχέση με τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο, όταν είχε καταγράψει το χαμηλότερο επίπεδο του 2026 έως τότε. Οι επιχειρηματικές προσδοκίες είχαν ήδη καταβαραθρωθεί τον Αύγουστο και παρέμειναν σε χαμηλό επίπεδο τον Σεπτέμβριο. «Η αυτοκινητοβιομηχανία παραμένει βυθισμένη σε κρίση», δήλωσε η ειδικός του ifo για τον κλάδο, Ανίτα Βέλφλ.

Αυτή η εικόνα κρίσης αποτυπώνεται και σε πολλούς άλλους δείκτες. Οι προσδοκίες για τις εξαγωγές στην αυτοκινητοβιομηχανία είχαν βελτιωθεί μεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου. Το ίδιο ίσχυε και για τις προσδοκίες σχετικά με την απασχόληση. Τον Σεπτέμβριο, ωστόσο, και οι δύο δείκτες προσδοκιών υποχώρησαν εκ νέου.

Οι επιχειρήσεις αξιολόγησαν και πάλι τα ανεκτέλεστα υπόλοιπα παραγγελιών χαμηλότερα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Το ίδιο ισχύει και για τα κέρδη, τα οποία καταγράφονται σε τριμηνιαία βάση. Σύμφωνα με τις επιχειρήσεις, τα κέρδη μειώθηκαν αισθητά το τρίτο τρίμηνο σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μήνυμα Μερτς προς Πούτιν από το Κίεβο: Σταματήστε αυτόν τον μάταιο πόλεμο
Ειδήσεις

Μήνυμα Μερτς προς Πούτιν από το Κίεβο: Σταματήστε αυτόν τον μάταιο πόλεμο

Ευρωπαϊκά ομόλογα: Πώς η Γερμανία γίνεται «ασφαλές καταφύγιο» – Το στοίχημα της ΕΚΤ
Ομόλογα

Ευρωπαϊκά ομόλογα: Πώς η Γερμανία γίνεται «ασφαλές καταφύγιο» – Το στοίχημα της ΕΚΤ

Γερμανική χημική βιομηχανία: Στροφή στην ανάκαμψη, αλλά με εύθραυστα θεμέλια
Ειδήσεις

Γερμανική χημική βιομηχανία: Στροφή στην ανάκαμψη, αλλά με εύθραυστα θεμέλια

ifo: Αισθητή βελτίωση στο επιχειρηματικό κλίμα της βιομηχανίας ηλεκτρονικών ειδών στη Γερμανία
Ειδήσεις

ifo: Αισθητή βελτίωση στο επιχειρηματικό κλίμα της βιομηχανίας ηλεκτρονικών ειδών στη Γερμανία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ακίνητα
05/10/2026 - 09:34

ΠΟΜΙΔΑ: Όχι πολλαπλές εγκαταστάσεις διαφορετικών παρόχων στις πολυκατοικίες

Αναλύσεις
05/10/2026 - 09:26

Moody’s: Η αναλογία εργαζομένων προς συνταξιούχους στη G7 θα πέσει από 3:1 σε 2:1 έως το 2050

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
05/10/2026 - 09:23

Το Γάλλιο ανοίγει τις πόρτες παγκόσμιων εταιριών για τη METLEN - Νέα συμφωνία στην Ιαπωνία

Ειδήσεις
05/10/2026 - 08:58

ifo: Σημαντική επιδείνωση του επιχειρηματικού κλίματος στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία

Τεχνολογία
05/10/2026 - 08:53

Ο Τραμπ δημιουργεί τη «Super Intelligence Force» μετά τις εκκλήσεις για επιβράδυνση της AI

Ειδήσεις
05/10/2026 - 08:42

Έχει χάσει το Ιράν τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ; Ανάλυση των NYT

Οικονομία
05/10/2026 - 08:26

Προϋπολογισμός σε τεντωμένο σχοινί: Ανάπτυξη, παροχές και οι κίνδυνοι του 2027

Ειδήσεις
05/10/2026 - 08:16

Μπολσονάρο και Λούλα στον δεύτερο γύρο: 5 σημεία «κλειδιά» για τις εκλογές στη Βραζιλία

Επιχειρήσεις
05/10/2026 - 08:08

Τα ’90s επιστρέφουν στη μόδα και... ανασταίνουν τη Levi’s

Ειδήσεις
05/10/2026 - 08:01

Από την αγάπη για τις πτήσεις σε επίθεση εν πτήσει: Τι γνωρίζουμε για τον συγκυβερνήτη της FlyDubai

Ειδήσεις
05/10/2026 - 07:58

Ο θάνατος της παλιάς Μέσης Ανατολής κι ο επικίνδυνος νέος κόσμος που την αντικαθιστά - Ο ρόλος της Ελλάδας

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
05/10/2026 - 07:55

Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη: Υποδομές, Συντονισμός, Ιδιαιτερότητα - Συνέντευξη του Γ. Αλεξανδράκη

Εργασιακά
05/10/2026 - 07:40

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

Ειδήσεις
04/10/2026 - 22:00

«Φωτιά» στην Υεμένη: Ξεκινά μεγάλη επίθεση κατά των Χούθι με σαουδαραβική στήριξη

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
04/10/2026 - 21:25

Ο κόσμος το ’χει τούμπανο κι αυτοί κρυφό καμάρι

Ειδήσεις
04/10/2026 - 21:00

Λετονία: Ισχυρή νίκη Κούλμπεργκ και νέα φιλοουκρανική κυβέρνηση στον ορίζοντα

Πολιτική
04/10/2026 - 20:34

«Κλειδώνει» η ένταξη του Ευάγγελου Αποστολάκη στο ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
04/10/2026 - 20:15

Μήνυμα Μερτς προς Πούτιν από το Κίεβο: Σταματήστε αυτόν τον μάταιο πόλεμο

Magazino
04/10/2026 - 20:00

Αν βλέπαμε τον κόσμο μέσα από τα μάτια των ζώων, τι θα αλλάζαμε;

Πολιτική
04/10/2026 - 19:13

Λήξη συναγερμού στη Βουλή μετά το τηλεφώνημα για βόμβα

Πολιτική
04/10/2026 - 19:00

«Η Μακεδονία δεν χωρά σε ασαφείς διατυπώσεις» – Μανιάτης και Αρναούτογλου ζητούν εξηγήσεις από Φον ντερ Λάιεν

Οικονομία
04/10/2026 - 18:00

Ενεργειακή κρίση: Η Αθήνα πιέζει για δημοσιονομική ευελιξία – Η δύσκολη εξίσωση της Ευρώπης

Υγεία
04/10/2026 - 17:05

Πόσο επικίνδυνα είναι τα ενεργειακά ποτά για τα παιδιά; Τι αποκαλύπτουν οι επιστήμονες

Ειδήσεις
04/10/2026 - 15:46

Ιράν: Δεν ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ χωρίς την ικανοποίηση των όρων μας

Πολιτική
04/10/2026 - 15:09

Η στασιμότητα της ΕΛΑΣ, η αντοχή του ΠΑΣΟΚ και η επόμενη μέρα

Ειδήσεις
04/10/2026 - 14:14

Ασυνήθιστα διαλείμματα ξεκούρασης για τον Σι Τζινπίνγκ «έφαγαν» ώρες από τη σύνοδο με τον Τραμπ

Πολιτική
04/10/2026 - 13:12

«Τους πήρε το ποτάμι και δεν θα μπορούν να το μπαζώσουν»: Τα νέα «καρφιά» του Σαμαρά

Πολιτική
04/10/2026 - 12:37

ΠΑΣΟΚ: Καταθέτει πρόταση νόμου στη Βουλή για το ιδιωτικό χρέος – «Όχι άλλες χαμένες ευκαιρίες»

Περιβάλλον
04/10/2026 - 12:23

Η λίμνη που εξαφανίζεται: SOS για την Κορώνεια

Ειδήσεις
04/10/2026 - 12:06

Κρήτη: Υποχωρεί η κακοκαιρία, αποκαλύπτεται το μέγεθος των καταστροφών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ