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Νόμπελ Ιατρικής στην αποκωδικοποίηση των μυστηρίων του εγκεφάλου
Ειδήσεις
13:16 - 05 Οκτ 2026

Νόμπελ Ιατρικής στην αποκωδικοποίηση των μυστηρίων του εγκεφάλου

Reporter.gr Newsroom

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Το Νόμπελ Φυσιολογίας ή Ιατρικής 2026 απονεμήθηκε σε τρεις επιστήμονες – τους Karl Deisseroth, Peter Hegemann και Georg Nagel – για το έργο τους σχετικά με την ανάπτυξη μιας τεχνικής που βοηθά στην αποκωδικοποίηση του τρόπου λειτουργίας του εγκεφάλου.

Οι δύο Γερμανοί επιστήμονες, Hegemann και Nagel, ανακάλυψαν μια πρωτεΐνη, γνωστή ως channelrhodopsin, προτού ο Αμερικανός επιστήμονας Deisseroth «μετατρέψει την πρωτεΐνη σε έναν διακόπτη που ελέγχεται από το φως για τα νευρικά κύτταρα», σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής Νόμπελ. Η εργασία αυτή «έθεσε τα θεμέλια για μια νέα εποχή στη νευροεπιστήμη», πρόσθεσε η επιτροπή.

Χρησιμοποιώντας αυτή τη μέθοδο, που είναι γνωστή ως οπτογενετική (optogenetics), οι ερευνητές μπορούν να φωτίζουν τα νευρωνικά κυκλώματα που ελέγχουν «συγκεκριμένες αναμνήσεις, συναισθήματα και συμπεριφορές που σχετίζονται με νευρολογικές και ψυχιατρικές διαταραχές».

Ο David Pendlebury, επικεφαλής ερευνητικής ανάλυσης στο Institute for Scientific Information της Clarivate, δήλωσε ότι το βραβείο ανέδειξε τη «βαθιά επίδραση ενός πεδίου που έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι επιστήμονες κατανοούν τον εγκέφαλο και το νευρικό σύστημα».

«Η αναγνώριση από την Επιτροπή Νόμπελ υπογραμμίζει την εξαιρετική επιρροή αυτής της εργασίας, η οποία έχει μεταμορφώσει τη νευροεπιστήμη, επιτρέποντας στους ερευνητές να χρησιμοποιούν το φως για να ελέγχουν και να μελετούν με ακρίβεια τη νευρική δραστηριότητα», δήλωσε ο Pendlebury.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/10/2026 - 13:24
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