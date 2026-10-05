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Μελόνι: Κατοχυρώνει τη φωνή της στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ για να μπλοκάρει τα deepfakes
Ειδήσεις
15:23 - 05 Οκτ 2026

Μελόνι: Κατοχυρώνει τη φωνή της στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ για να μπλοκάρει τα deepfakes

Reporter.gr Newsroom

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Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, υπέβαλε αίτηση στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) για την κατοχύρωση της φωνής της ως εμπορικού σήματος, σε μια νέα κίνηση με στόχο να προστατευθεί από deepfakes που δημιουργούνται με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με τα στοιχεία που έγιναν γνωστά τη Δευτέρα (5/10).      

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το Reuters, η συγκεκριμένη αίτηση, η οποία φέρει τη σημερινή ημερομηνία και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του EUIPO, επιβεβαιώθηκε από το γραφείο της Ιταλίδας πρωθυπουργού και περιλαμβάνει μια ηχογράφηση διάρκειας τεσσάρων δευτερολέπτων, στην οποία η ίδια επαναλαμβάνει δύο φορές στα ιταλικά τη φράση «Είμαι η Τζόρτζια Μελόνι».

Όπως σημειώνεται, η φράση «Είμαι η Τζόρτζια» ήταν ο τίτλος της αυτοβιογραφίας της που κυκλοφόρησε το 2021. Η φράση παρέπεμπε σε μια διάσημη δήλωση που είχε κάνει η Μελόνι σε πολιτική συγκέντρωση το 2019 και η οποία μάλιστα μετατράπηκε και σε ντίσκο τραγούδι.

Τα τελευταία χρόνια έχουν κυκλοφορήσει επανειλημμένα στο διαδίκτυο παραποιημένες εικόνες της Μελόνι, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις παρουσιάστηκαν ως αυθεντικές. Μεταξύ αυτών ήταν και μία εικόνα που την απεικόνιζε να κάθεται σε ένα κρεβάτι φορώντας μόνο τα εσώρουχά της.

Η Μελόνι έχει καταγγείλει τέτοιου είδους υλικό ως μέρος προσπαθειών διάδοσης ψευδών πληροφοριών και στοχοποίησης προσώπων, καλώντας τους χρήστες να επαληθεύουν το περιεχόμενο προτού το κοινοποιήσουν στο διαδίκτυο. Όπως έχει δηλώσει, η ίδια είναι σε θέση να υπερασπιστεί τον εαυτό της, όμως πολλοί άλλοι άνθρωποι δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα.

Η αίτηση της Μελόνι στο EUIPO βρίσκεται ακόμη υπό εξέταση.

Ιταλικά μέσα ενημέρωσης έχουν μεταδώσει ότι ακόμη και αν εγκριθεί, η κατοχύρωση δε θα εμποδίζει από μόνη της τη χρήση της φωνής της σε deepfakes που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόσθετα νομικά εμπόδια για όσους επιχειρούν να την αναπαράγουν.

Το 2024, η Μελόνι άσκησε αγωγή κατά ενός άνδρα από τη Σαρδηνία, ο οποίος κατηγορείται ότι δημιούργησε και ανάρτησε στο διαδίκτυο πορνογραφικές εικόνες deepfake χρησιμοποιώντας το πρόσωπό της. Η υπόθεση παραμένει εκκρεμής ενώπιον ιταλικού δικαστηρίου.

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