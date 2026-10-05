Γερμανία: Προειδοποίηση για κλιμάκωση της ρωσικής «σκιώδους» δράσης

Η Γερμανία κινδυνεύει να εμπλακεί σε μια βίαιη σύγκρουση με τη Ρωσία, καθώς η Μόσχα εντείνει τις επιχειρήσεις του λεγόμενου «σκιώδους πολέμου» εναντίον ευρωπαϊκών δημοκρατιών, προειδοποίησε ο επικεφαλής της γερμανικής υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών BND, Μάρτιν Γιάγκερ.

Μιλώντας σε ετήσια δημόσια ακρόαση των επικεφαλής των γερμανικών υπηρεσιών πληροφοριών στο κοινοβούλιο, ο Γιάγκερ υποστήριξε ότι η αντιπαράθεση με τη Ρωσία έχει εισέλθει σε «νέα, πιο επικίνδυνη διάσταση». Όπως ανέφερε, η απειλή επιθέσεων εναντίον στόχων στη Γερμανία παραμένει «πραγματική και άμεση».

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα επικαλέστηκε την απόπειρα επίθεσης στη Λειψία, ενώ κατηγόρησε τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών ότι πραγματοποιούν ολοένα και πιο επιθετικές επιχειρήσεις στη Γερμανία.

Προειδοποίηση για υβριδικές επιθέσεις

Οι γερμανικές αρχές έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει για μια ρωσική υβριδική εκστρατεία, η οποία, σύμφωνα με το Βερολίνο, περιλαμβάνει κυβερνοεπιθέσεις, επιχειρήσεις επιρροής και επιθέσεις με drones. Οι γερμανικές αρχές έχουν επίσης αποδώσει στη Ρωσία απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας τον Αύγουστο.

Ο επικεφαλής της BND εκτίμησε ότι η Μόσχα «δοκιμάζει» τη Γερμανία και παρακολουθεί στενά τον τρόπο με τον οποίο το Βερολίνο αντιδρά. Σύμφωνα με τον ίδιο, από την οπτική της ρωσικής ηγεσίας, οποιαδήποτε ένδειξη υποχώρησης θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση της πίεσης.

Παράλληλα, ο Γιάγκερ διευκρίνισε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για επικείμενη μεγάλης κλίμακας ρωσική επίθεση εναντίον εδάφους του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να προχωρήσει σε επιχειρήσεις χαμηλής έντασης, ιδιαίτερα στις χώρες της Βαλτικής.

Η Ουκρανία στο επίκεντρο

Ο Γιάγκερ συνέδεσε τις πιέσεις προς τη Γερμανία και με τον ρόλο της ως σημαντικού υποστηρικτή της Ουκρανίας. Εκτίμησε ότι η Μόσχα επιδιώκει να αναγκάσει το Βερολίνο να περιορίσει τη στήριξή του προς το Κίεβο.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να εντείνει τις επιθέσεις της στην Ουκρανία κατά τον επόμενο χειμώνα, κάνοντας λόγο για ενδεχόμενες επιθέσεις «σοβαρότητας και αγριότητας που δεν έχουμε δει μέχρι σήμερα».

Από την πλευρά του, ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει δηλώσει ότι η Ρωσία δεν έχει πρόθεση να επιτεθεί σε κανέναν, αλλά ότι θα απαντήσει εάν, όπως υποστηρίζει η Μόσχα, δεχθεί επίθεση.

Νέες εξουσίες για τις γερμανικές υπηρεσίες

Η προειδοποίηση του επικεφαλής της BND έρχεται ενώ το Βερολίνο εξετάζει νομοθετικές αλλαγές που θα μπορούσαν να διευρύνουν τις εξουσίες των γερμανικών υπηρεσιών πληροφοριών, επιτρέποντάς τους να πραγματοποιούν ενεργότερες επιχειρήσεις για την αποτροπή ή την αντιμετώπιση επιθέσεων.

Οι γερμανικές υπηρεσίες πληροφοριών λειτουργούν παραδοσιακά υπό αυστηρότερους περιορισμούς σε σύγκριση με αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων δυτικών χωρών, μια προσέγγιση που διαμορφώθηκε μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και την εμπειρία του ναζιστικού καθεστώτος.