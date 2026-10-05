ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΣΥΡΙΖΑ για Ρούμπιο: Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι δεδομένος σύμμαχος των ΗΠΑ
Πολιτική
16:30 - 05 Οκτ 2026

ΣΥΡΙΖΑ για Ρούμπιο: Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι δεδομένος σύμμαχος των ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Σε ανακοίνωση του το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τονίζει ότι το κόμμα στηρίζει τις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα.

Όπως αναφέρει στην συνέχεια της ανακοίνωσης: «Διεκδικούμε να ακουστεί δυνατά η φωνή της ειρήνης, της διπλωματίας, του διεθνούς δικαίου και της μη εμπλοκής της χώρας μας σε πολεμικούς σχεδιασμούς.

Η επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών πραγματοποιείται σε μια διεθνή συγκυρία που σημαδεύεται από τη συνεχιζόμενο αμερικανο-ισραηλινό πόλεμο κατά του Ιράν, τις αντιδημοκρατικές παρεμβάσεις στα εσωτερικά χωρών στη Λατινική Αμερική, την πολιτική οικονομικού στραγγαλισμού και απειλών των ΗΠΑ κατά της Κούβας. Η Ελλάδα, αν και από την 1η Οκτωβρίου ασκεί την προεδρία του ΣΑ του ΟΗΕ, δεν αξιοποιεί αυτή τη θέση για την ανάληψη ειρηνευτικών πρωτοβουλιών στην Ουκρανία ή τη Μέση Ανατολή. Αντιθέτως στηρίζει τη γενοκτόνα κυβέρνηση Νετανιάχου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει επανειλημμένα τονίσει ότι το δίκαιο του ισχυρού δεν μπορεί να υποκαθιστά το διεθνές δίκαιο και τη διεθνή νομιμότητα. Η υπεράσπιση του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, της διπλωματίας και της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών αποτελεί προϋπόθεση για την προστασίας των συμφερόντων της Ελλάδας, για την ασφάλεια και την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή.

Την ίδια στιγμή, η επίσκεψη έρχεται να καλύψει τις σοβαρές αποκαλύψεις για τις απαράδεκτες, αντιδημοκρατικές παρεμβάσεις στα εσωτερικά χωρών και εκλεγμένων κυβερνήσεων της Αμερικανίδας πρέσβη στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Αποκαλύψεις που σχετίζονται με πιέσεις για την προώθηση αμερικανικών ενεργειακών συμφερόντων ενώ η κυβέρνηση επιμένει να σιωπά…

Σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα δεν μπορεί να περιορίζεται στον ρόλο του «προβλέψιμου και δεδομένου συμμάχου», που επιλέγει την όλο και μεγαλύτερη εξάρτησή της από τους αμερικανικούς σχεδιασμούς αντί για μια πραγματικά πολυδιάστατη, ενεργητική εξωτερική πολιτική. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα οφείλει να έχει σχέσεις συνεργασίας με τις ΗΠΑ, όπως και με όλες τις χώρες, με όρους αμοιβαιότητας και υπεράσπισης των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Όπως και ισχυρή διπλωματική παρουσία, αξιοποίηση του ρόλου της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΗΕ και σταθερή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και την ειρήνη. Ακριβώς ό,τι έκανε κατά την περίοδο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, 15 – 19, όταν η Αθήνα λειτουργούσε ως πυλώνας ειρήνης και σταθερότητας και προασπιζόταν αποφασιστικά τα συμφέροντα της χώρας μας.

Για αυτό και η χώρα μας χρειάζεται άμεσα αλλαγή ρότας στην εξωτερική πολιτική.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι αντίθετος σε μια πολιτική που μετατρέπει τη χώρα σε μέρος των προβλημάτων, σε δεδομένο μέρος επιλογών και σχεδιασμών τρίτων μερών που την εκθέτουν σε επικίνδυνες πολεμικές περιπέτειες.

Η Ελλάδα οφείλεi να υπερασπίζεται την ειρήνη και τη διεθνή νομιμότητα στο πλαίσιο ενεργητικής, πολυδιάστατης και φιλειρηνικής εξωτερικής πολιτικής».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στρατηγικός Διάλογος Ελλάδας - ΗΠΑ: Τι φέρνει στην Αθήνα τον Μάρκο Ρούμπιο
Πολιτική

Στρατηγικός Διάλογος Ελλάδας - ΗΠΑ: Τι φέρνει στην Αθήνα τον Μάρκο Ρούμπιο

Πιερρακάκης: Ο Προϋπολογισμός του 2027 περιγράφει την Ελλάδα που θέλουμε να οικοδομήσουμε
Πολιτική

Πιερρακάκης: Ο Προϋπολογισμός του 2027 περιγράφει την Ελλάδα που θέλουμε να οικοδομήσουμε

Τσουκαλάς: Μέχρι τώρα οι επιστολές του Πρωθυπουργού μένουν στο «διαβάστηκε»
Πολιτική

Τσουκαλάς: Μέχρι τώρα οι επιστολές του Πρωθυπουργού μένουν στο «διαβάστηκε»

Ελληνική επαρχία μόνη, αγρότες ψάχνει
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Ελληνική επαρχία μόνη, αγρότες ψάχνει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
05/10/2026 - 16:43

Γερμανία: Προειδοποίηση για κλιμάκωση της ρωσικής «σκιώδους» δράσης

Επιχειρήσεις
05/10/2026 - 16:32

Bally’s Intralot: Η Deutsche Bank απέκτησε 1,12 εκατ. μετοχές έναντι 1,24 εκατ. ευρώ

Πολιτική
05/10/2026 - 16:30

ΣΥΡΙΖΑ για Ρούμπιο: Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι δεδομένος σύμμαχος των ΗΠΑ

Ακίνητα
05/10/2026 - 16:20

DBRS για ελληνική αγορά κατοικίας: Άλμα τιμών 85% από το 2017 – Πού εντοπίζεται ο κίνδυνος

Ειδήσεις
05/10/2026 - 16:19

Το φάντασμα της κρίσης χρέους επιστρέφει: Πιέσεις σε ευρώ και ομόλογα

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
05/10/2026 - 16:11

Παπαστράτος: Υποδέχθηκε τους πρώτους 15 από τους συνολικά 100 ασκούμενους του FutuReady Greece Internship Program

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
05/10/2026 - 16:07

Ανδριανός και κλιμάκιο του ΕΛΓΑ στις πληγείσες περιοχές της Κρήτης: Η διαδικασία αποτίμησης ζημιών

Επιχειρήσεις
05/10/2026 - 16:04

efood business: η νέα υπηρεσία του efood για εταιρικές παροχές εργαζομένων

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
05/10/2026 - 15:59

Ανάλυση Πειραιώς για 4ο Τρίμηνο: «Καμπανάκι» για τις αγορές, θετικό σήμα για ενέργεια και τεχνολογία

Magazino
05/10/2026 - 15:55

Qualco Foundation: Πρώτη συναυλία στον Εθνικό Κήπο στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος MERITAcubed

Οικονομία
05/10/2026 - 15:45

Πόθεν έσχες: «Κρυμμένα» εισοδήματα και περιουσίες άνω των €14,3 εκατ. εντόπισε η Αρχή για το Ξέπλυμα

Ανεμοδείκτης
05/10/2026 - 15:25

Η Ευρώπη σε κρίση, αλλά στις Βρυξέλλες συνεχίζεται το πάρτι

Ειδήσεις
05/10/2026 - 15:23

Μελόνι: Κατοχυρώνει τη φωνή της στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ για να μπλοκάρει τα deepfakes

Πολιτική
05/10/2026 - 15:21

Στρατηγικός Διάλογος Ελλάδας - ΗΠΑ: Τι φέρνει στην Αθήνα τον Μάρκο Ρούμπιο

Ειδήσεις
05/10/2026 - 15:09

Κάλας: Η Ρωσία θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές στην Ευρώπη με υβριδικές επιθέσεις

Οικονομία
05/10/2026 - 15:07

ΠΑΣΟΚ: Το προσχέδιο προϋπολογισμού επικυρώνει το οριστικό διαζύγιο της Κυβέρνησης με την κοινωνία

Περιβάλλον
05/10/2026 - 14:56

Ελ Νίνιο: 450.000 άνθρωποι εκτιμάται ότι θα χάσουν τη ζωή τους έως το Φεβρουάριο λόγω της ζέστης

Οικονομία
05/10/2026 - 14:47

ΤτΕ: Συγκροτήθηκε σε σώμα το Γενικό Συμβούλιο μετά τον διορισμό του Δημήτριου Τσομώκου

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
05/10/2026 - 14:45

Η Kumho Tire ενισχύει δυναμικά την παρουσία της στην Ευρώπη

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
05/10/2026 - 14:38

To «Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens» έφερε τη Formula 1 στην Ελλάδα

Εμπορεύματα
05/10/2026 - 14:35

Ρωσία: Ηχηρή πτώση στα ενεργειακά έσοδα – Χαμηλό 17 ετών στην παραγωγή πετρελαίου

Ειδήσεις
05/10/2026 - 14:31

Κομισιόν: Η απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου αναμένεται να λειτουργήσει θετικά

Υγεία
05/10/2026 - 14:22

Οκτώβριος στα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Αθηναίων με δωρεάν δράσεις προληπτικής ιατρικής

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
05/10/2026 - 14:17

FARAD S.A.: Νέα εποχή ανάπτυξης στις νέες, ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στην Παιανία

Πολιτική
05/10/2026 - 14:02

Μητσοτάκης: Νέα... επιστολή στην ΕΕ για δημοσιονομική ευελιξία – «Όχι» σε τουρκική συμμετοχή στο SAFE

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
05/10/2026 - 13:57

Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης: Παρουσιάζει προϊόντα με ελληνική ταυτότητα στο Thessaloniki Beer Festival 2026

Ναυτιλία
05/10/2026 - 13:55

PCT – Αύξηση εσόδων 12% παρά τη μείωση της διακίνησης στον Πειραιά

Ναυτιλία
05/10/2026 - 13:51

MSC Cruises και Royal Caribbean: Νέος τερματικός σταθμός κρουαζιέρας στην Οκινάουα της Ιαπωνίας

Ειδήσεις
05/10/2026 - 13:47

Μάχη με τις φλόγες στο Σουφλί - 220 πυροσβέστες και ισχυρές εναέριες δυνάμεις στο μέτωπο

Ναυτιλία
05/10/2026 - 13:45

Νέο πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο της Dynacom στα Στενά του Ορμούζ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ