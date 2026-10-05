ΣΥΡΙΖΑ για Ρούμπιο: Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι δεδομένος σύμμαχος των ΗΠΑ

Σε ανακοίνωση του το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τονίζει ότι το κόμμα στηρίζει τις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα.

Όπως αναφέρει στην συνέχεια της ανακοίνωσης: «Διεκδικούμε να ακουστεί δυνατά η φωνή της ειρήνης, της διπλωματίας, του διεθνούς δικαίου και της μη εμπλοκής της χώρας μας σε πολεμικούς σχεδιασμούς.

Η επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών πραγματοποιείται σε μια διεθνή συγκυρία που σημαδεύεται από τη συνεχιζόμενο αμερικανο-ισραηλινό πόλεμο κατά του Ιράν, τις αντιδημοκρατικές παρεμβάσεις στα εσωτερικά χωρών στη Λατινική Αμερική, την πολιτική οικονομικού στραγγαλισμού και απειλών των ΗΠΑ κατά της Κούβας. Η Ελλάδα, αν και από την 1η Οκτωβρίου ασκεί την προεδρία του ΣΑ του ΟΗΕ, δεν αξιοποιεί αυτή τη θέση για την ανάληψη ειρηνευτικών πρωτοβουλιών στην Ουκρανία ή τη Μέση Ανατολή. Αντιθέτως στηρίζει τη γενοκτόνα κυβέρνηση Νετανιάχου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει επανειλημμένα τονίσει ότι το δίκαιο του ισχυρού δεν μπορεί να υποκαθιστά το διεθνές δίκαιο και τη διεθνή νομιμότητα. Η υπεράσπιση του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, της διπλωματίας και της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών αποτελεί προϋπόθεση για την προστασίας των συμφερόντων της Ελλάδας, για την ασφάλεια και την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή.

Την ίδια στιγμή, η επίσκεψη έρχεται να καλύψει τις σοβαρές αποκαλύψεις για τις απαράδεκτες, αντιδημοκρατικές παρεμβάσεις στα εσωτερικά χωρών και εκλεγμένων κυβερνήσεων της Αμερικανίδας πρέσβη στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Αποκαλύψεις που σχετίζονται με πιέσεις για την προώθηση αμερικανικών ενεργειακών συμφερόντων ενώ η κυβέρνηση επιμένει να σιωπά…

Σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα δεν μπορεί να περιορίζεται στον ρόλο του «προβλέψιμου και δεδομένου συμμάχου», που επιλέγει την όλο και μεγαλύτερη εξάρτησή της από τους αμερικανικούς σχεδιασμούς αντί για μια πραγματικά πολυδιάστατη, ενεργητική εξωτερική πολιτική. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα οφείλει να έχει σχέσεις συνεργασίας με τις ΗΠΑ, όπως και με όλες τις χώρες, με όρους αμοιβαιότητας και υπεράσπισης των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Όπως και ισχυρή διπλωματική παρουσία, αξιοποίηση του ρόλου της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΗΕ και σταθερή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και την ειρήνη. Ακριβώς ό,τι έκανε κατά την περίοδο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, 15 – 19, όταν η Αθήνα λειτουργούσε ως πυλώνας ειρήνης και σταθερότητας και προασπιζόταν αποφασιστικά τα συμφέροντα της χώρας μας.

Για αυτό και η χώρα μας χρειάζεται άμεσα αλλαγή ρότας στην εξωτερική πολιτική.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι αντίθετος σε μια πολιτική που μετατρέπει τη χώρα σε μέρος των προβλημάτων, σε δεδομένο μέρος επιλογών και σχεδιασμών τρίτων μερών που την εκθέτουν σε επικίνδυνες πολεμικές περιπέτειες.

Η Ελλάδα οφείλεi να υπερασπίζεται την ειρήνη και τη διεθνή νομιμότητα στο πλαίσιο ενεργητικής, πολυδιάστατης και φιλειρηνικής εξωτερικής πολιτικής».