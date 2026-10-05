Τραμπ: Δεν φταίει το Ορμούζ - Η Ουκρανία ανεβάζει τις τιμές της βενζίνης χτυπώντας ρωσικά διυλιστήρια

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η άνοδος των τιμών της βενζίνης οφείλεται πλέον κυρίως στα διυλιστήρια και όχι στα Στενά του Ορμούζ.

Απέδωσε την κατάσταση στις επιθέσεις της Ουκρανίας κατά ρωσικών διυλιστηρίων και στο κλείσιμο διυλιστηρίων σε πολιτείες των ΗΠΑ, όπως η Καλιφόρνια, ασκώντας παράλληλα πολιτική κριτική στους Δημοκρατικούς.

Ολόκληρη η ανάρτηση Τραμπ

"Αυτό που ανεβάζει τις τιμές της βενζίνης δεν είναι πλέον τα Στενά του Ορμούζ, καθώς πλέον βγαίνουν στην αγορά αριθμοί-ρεκόρ βαρελιών σχεδόν σε καθημερινή βάση, αλλά η λέξη "διυλιστήρια", όπου τα ρωσικά διυλιστήρια ανατινάζονται από την Ουκρανία και όπου τα δικά μας κλείνουν στις "μπλε" πολιτείες, όπως η Καλιφόρνια, από τους "Dumocrats".

Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ".

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