Τραμπ: Δεν φταίει το Ορμούζ - Η Ουκρανία ανεβάζει τις τιμές της βενζίνης χτυπώντας ρωσικά διυλιστήρια

Απέδωσε την κατάσταση στις επιθέσεις της Ουκρανίας κατά ρωσικών διυλιστηρίων και στο κλείσιμο διυλιστηρίων σε πολιτείες των ΗΠΑ, όπως η Καλιφόρνια, ασκώντας παράλληλα πολιτική κριτική στους Δημοκρατικούς.
Ολόκληρη η ανάρτηση Τραμπ
"Αυτό που ανεβάζει τις τιμές της βενζίνης δεν είναι πλέον τα Στενά του Ορμούζ, καθώς πλέον βγαίνουν στην αγορά αριθμοί-ρεκόρ βαρελιών σχεδόν σε καθημερινή βάση, αλλά η λέξη "διυλιστήρια", όπου τα ρωσικά διυλιστήρια ανατινάζονται από την Ουκρανία και όπου τα δικά μας κλείνουν στις "μπλε" πολιτείες, όπως η Καλιφόρνια, από τους "Dumocrats".
Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ".
{https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/117389259991976695}