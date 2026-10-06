Ο Τραμπ «χαρίζει» αφορολόγητο ντίζελ σε όλους ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών

Εκτελεστικό διάταγμα με στόχο την αντιμετώπιση των ιδιαίτερα υψηλών τιμών του ντίζελ υπέγραψε τη Δευτέρα ο Ντόναλντ Τραμπ, ανοίγοντας τον δρόμο για την αγορά αφορολόγητου ντίζελ με «κόκκινη χρωστική» (red dye diesel) από οποιονδήποτε και για οποιαδήποτε χρήση.

«Απόψε θα υπογράψω ένα ιστορικό εκτελεστικό διάταγμα για την επίσημη κατάργηση του περιορισμού χρήσης εκτός δρόμου και θα επιτρέψω σε οποιονδήποτε να αγοράζει αφορολόγητο ντίζελ με κόκκινη χρωστική για οποιονδήποτε λόγο», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στη Νεμπράσκα, σύμφωνα με το NBC. Νωρίτερα, μάλιστα, είχε παραδεχθεί στο κοινό ότι δεν γνώριζε «τι στο καλό» είναι το ντίζελ με κόκκινη χρωστική.

Στις ΗΠΑ, η φορολογική μεταχείριση του ντίζελ διαφοροποιείται ανάλογα με τη χρήση του. Το ντίζελ κίνησης που χρησιμοποιείται στις οδικές μεταφορές και στις μετακινήσεις μεγάλων αποστάσεων επιβαρύνεται με ομοσπονδιακούς και πολιτειακούς φόρους. Αντίθετα, το ντίζελ για αγροτικά οχήματα και μηχανήματα απαλλάσσεται συνήθως από τη φορολογία και διαθέτει κόκκινη χρωστική, ώστε οι ελεγκτικές αρχές να μπορούν να το ξεχωρίζουν από το φορολογούμενο καύσιμο κίνησης.

Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα του Λευκού Οίκου για το εκτελεστικό διάταγμα, ο Τραμπ έδωσε εντολή στους υπουργούς Μεταφορών, Γεωργίας, Άμυνας και Οικονομικών να εργαστούν για την επέκταση της πρόσβασης στο αφορολόγητο ντίζελ. Παράλληλα, τους ζήτησε να ενθαρρύνουν τις πολιτείες να αναστείλουν τους φόρους που επιβάλλονται στο ντίζελ.

Οι τιμές του ντίζελ έχουν εκτοξευθεί εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν, ενώ το ντίζελ με κόκκινη χρωστική είναι φθηνότερο, καθώς δεν επιβαρύνεται με τους ομοσπονδιακούς και πολιτειακούς ειδικούς φόρους κατανάλωσης.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι το μέτρο θα μπορούσε να εξοικονομεί στον μέσο οδηγό φορτηγού περισσότερα από 100 δολάρια σε κάθε γέμισμα του ρεζερβουάρ, συμβάλλοντας παράλληλα στη μείωση του κόστους και άλλων αγαθών, μεταξύ των οποίων και τα τρόφιμα.

Πιέσεις στον Τραμπ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών

Η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης του Τραμπ στη Νεμπράσκα, πολιτεία που παραδοσιακά στηρίζει τους Ρεπουμπλικανούς. Εκεί, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Πιτ Ρίκετς βρίσκεται αντιμέτωπος με μια απροσδόκητα ισχυρή πρόκληση από τον ανεξάρτητο υποψήφιο Νταν Όσμπορν.

Ο Όσμπορν συγκαταλέγεται στους υποψηφίους για τη Γερουσία που ενδέχεται να διεκδικήσουν έδρες τις οποίες οι Ρεπουμπλικανοί κατείχαν επί σειρά ετών, σύμφωνα με το NBC. Την ίδια ώρα, οι ψηφοφόροι και των δύο κομμάτων κατατάσσουν τις υψηλές τιμές των καυσίμων και το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης μεταξύ των σημαντικότερων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.

Σε αυτό το περιβάλλον αυξανόμενης δυσαρέσκειας απέναντι στο πολιτικό κατεστημένο, η κυβέρνηση Τραμπ δέχεται ισχυρές πιέσεις από Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους να λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση των τιμών του ντίζελ, οι οποίες έχουν αυξηθεί περισσότερο από 30% τους τελευταίους μήνες.

Στις 22 Σεπτεμβρίου, η τιμή του ντίζελ έφτασε σε ιστορικό υψηλό. Συνολικά, από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, η τιμή του γαλονιού ντίζελ στις ΗΠΑ έχει αυξηθεί περισσότερο από 70%.

Η άνοδος αυτή είναι αισθητά μεγαλύτερη από την αύξηση περίπου 45% στην τιμή του αργού πετρελαίου Brent και την άνοδο κατά περίπου 50% της τιμής της αμόλυβδης βενζίνης κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

Παρότι ο πόλεμος στο Ιράν έχει προκαλέσει αναταράξεις στις αποστολές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, ήταν η πρόσφατη κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία που έδωσε στις τιμές του ντίζελ στις ΗΠΑ διαφορετική πορεία από εκείνη άλλων ενεργειακών προϊόντων.

Οι επιτυχημένες ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου οδήγησαν το Κρεμλίνο στην απόφαση να απαγορεύσει τις εξαγωγές ντίζελ τουλάχιστον μέχρι το τέλος του τρέχοντος μήνα.

Σε μια προσπάθεια να ανακοπεί η άνοδος των τιμών, ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι είχε ανακοινώσει τον προηγούμενο μήνα ότι το υπουργείο θα χαλαρώσει προσωρινά τους κανόνες σχετικά με τον μέγιστο αριθμό συνεχόμενων ωρών εργασίας των οδηγών βυτιοφόρων μεταφοράς καυσίμων. Η προσωρινή ρύθμιση θα ισχύσει για 90 ημέρες.