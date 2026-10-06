Νόμπελ Ειρήνης: Ποιος θα διαδεχθεί τη Ματσάδο – Ο Τραμπ, τα φαβορί και οι εκπλήξεις

Στις 9 Οκτωβρίου η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ ανακοινώνει στο Όσλο τον φετινό κάτοχο του Νόμπελ Ειρήνης. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα περιμένει και πάλι με ενδιαφέρον – και μάλλον με πολύ λιγότερες πιθανότητες να ακούσει το όνομά του απ’ όσες θα ήθελε.

Η φετινή κούρσα είναι από τις πιο ανοιχτές των τελευταίων ετών. Ανθρωπιστικές οργανώσεις, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διεθνή δικαστήρια, ακτιβιστές, ακόμη και ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός εμφανίζονται στις εκτιμήσεις για το ποιος ή ποιοι θα μπορούσαν να διαδεχθούν τη Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Και, φυσικά, υπάρχει και ο Τραμπ. Όχι τόσο ως φαβορί όσο ως ο άνθρωπος που κατάφερε να κάνει το περσινό Νόμπελ Ειρήνης σχεδόν προσωπική του υπόθεση.

Από την απαίτηση για το Νόμπελ στο... μετάλλιο

Το 2025 ο Τραμπ είχε περάσει μεγάλο μέρος της χρονιάς υπενθυμίζοντας ότι, κατά την άποψή του, είχε συμβάλει στον τερματισμό μιας σειράς πολέμων και άρα άξιζε το Νόμπελ Ειρήνης.

Παράλληλα, άσκησε έντονη πολιτική πίεση στη Νορβηγία για το βραβείο, παρότι η απόφαση δεν λαμβάνεται από τη νορβηγική κυβέρνηση αλλά από την ανεξάρτητη Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ.

Το βραβείο τελικά πήγε στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Και η ιστορία θα μπορούσε να είχε τελειώσει εκεί. Δεν τελείωσε.

Τον Ιανουάριο του 2026, οι αμερικανικές δυνάμεις συνέλαβαν τον Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα. Μόλις δύο εβδομάδες αργότερα, η Ματσάδο συναντήθηκε με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο και του παρέδωσε το χρυσό μετάλλιο του Νόμπελ της ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για τη δράση του στη Βενεζουέλα.

Το βραβείο, βέβαια, δεν έγινε δικό του. Το Νόμπελ δεν μεταβιβάζεται και η Ματσάδο παραμένει η βραβευμένη.

Έτσι, ο Τραμπ δεν κατάφερε τελικά να πάρει το Νόμπελ που τόσο επίμονα διεκδικούσε. Κατάφερε όμως κάτι σχεδόν εξίσου τραμπικό: να καταλήξει στον Λευκό Οίκο με το μετάλλιο του ανθρώπου που το κέρδισε.

Και κάπου εκεί η ιστορία θα μπορούσε να τελειώσει. Αν δεν υπήρχαν η Γροιλανδία, το Ιράν και όλα τα υπόλοιπα.

Οι απειλές για τη Γροιλανδία και η αμερικανική πολεμική εμπλοκή στο Ιράν δεν είναι ακριβώς τα στοιχεία που θα περίμενε κανείς να συναντήσει στο βιογραφικό ενός υποψήφιου για το Νόμπελ Ειρήνης.

Έχει, λοιπόν, πιθανότητες ο Τραμπ;

Θεωρητικά, ναι. Πρακτικά, ελάχιστες.

Ο Τραμπ έχει προταθεί για το βραβείο και παραμένει μέσα στο δημόσιο παιχνίδι των προβλέψεων. Όμως. σύμφωνα με το Reuters, η εκτίμηση ειδικών που παρακολουθούν στενά το Νόμπελ είναι ότι ένας εν ενεργεία πρόεδρος των ΗΠΑ που βρίσκεται σε πόλεμο με το Ιράν είναι εξαιρετικά δύσκολο να θεωρηθεί πειστικός υποψήφιος για το Νόμπελ Ειρήνης.

Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Τραμπ μπορεί να επηρεάσει το φετινό Νόμπελ ακόμη κι αν δεν το κερδίσει.

Το περσινό επεισόδιο με τη Ματσάδο έχει αφήσει την Επιτροπή να σκέφτεται όχι μόνο ποιος αξίζει το βραβείο, αλλά και ποιος μπορεί να αντέξει την πολιτική πίεση που ενδέχεται να ακολουθήσει.

Τα φαβορί

Emergency Response Rooms του Σουδάν

Οι Emergency Response Rooms (ERR) είναι ίσως η πιο χαρακτηριστική επιλογή της φετινής κούρσας.

Πρόκειται για δίκτυα εθελοντών στο Σουδάν που παρέχουν τρόφιμα, ιατρική βοήθεια, καταφύγιο και άλλες βασικές υπηρεσίες στους πολίτες ενός κράτους που έχει διαλυθεί από τον εμφύλιο πόλεμο.

Η βράβευσή τους θα έστελνε ένα καθαρό μήνυμα: σε έναν κόσμο όπου οι κυβερνήσεις αποτυγχάνουν να σταματήσουν τους πολέμους, το Νόμπελ μπορεί να πάει στους πολίτες που κρατούν όρθιες τις κοινωνίες.

Οι ERR βρίσκονται σταθερά ανάμεσα στα ονόματα που θεωρούνται ισχυρά από τους αναλυτές και τις αγορές προβλέψεων.

Vanessa Nakate

Η ακτιβίστρια από την Ουγκάντα είναι ένα από τα ονόματα που έχουν ανέβει σημαντικά στις προβλέψεις.

Η Nakate έχει αναδειχθεί σε διεθνή φωνή για την κλιματική δικαιοσύνη και ιδιαίτερα για τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στην Αφρική.

Ένα Νόμπελ στη Nakate θα διεύρυνε ακόμη περισσότερο την έννοια της «ειρήνης», συνδέοντάς την με την κλιματική δικαιοσύνη, την παγκόσμια ανισότητα και τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στις φτωχότερες χώρες.

Στις πρόσφατες προβλέψεις βρίσκεται μάλιστα πολύ ψηλά στην κούρσα.

Γιατροί Χωρίς Σύνορα

Μια ακόμη ισχυρή επιλογή είναι οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, για τη δράση τους σε εμπόλεμες ζώνες και περιοχές ανθρωπιστικής καταστροφής.

Είναι η κλασική επιλογή που θα μπορούσε να κάνει η Επιτροπή εάν θέλει να δώσει ένα ισχυρό ανθρωπιστικό μήνυμα χωρίς να επιλέξει μια προσωπικότητα που θα μετατρέψει το βραβείο σε άμεση γεωπολιτική αντιπαράθεση.

Στις προβλέψεις βρίσκονται επίσης πολύ ψηλά.

Mykola Kuleba και Save the Children

Ο Ουκρανός ακτιβιστής Mykola Kuleba και η Save the Children αποτελούν άλλη μία επιλογή με σαφές μήνυμα: την προστασία των παιδιών από τις συνέπειες του πολέμου.

Η δράση του Kuleba έχει επικεντρωθεί στην επιστροφή και επανένωση παιδιών που απομακρύνθηκαν από τις οικογένειές τους εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία.

Η επιλογή του θα έδινε στο Νόμπελ έναν πολύ συγκεκριμένο ανθρωπιστικό χαρακτήρα και θα έστρεφε την προσοχή σε μία από τις πιο σκοτεινές συνέπειες των σύγχρονων πολέμων.

Το «βαρύ» πολιτικό βραβείο

Υπάρχει όμως και η επιλογή που θα είχε το μεγαλύτερο πολιτικό βάρος.

Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο θεωρούνται πιθανοί υποψήφιοι ακριβώς επειδή βρίσκονται στην καρδιά της μάχης για τη διατήρηση του διεθνούς δικαίου.

Ένα Νόμπελ σε ένα ή και στα δύο δικαστήρια θα αποτελούσε σαφές μήνυμα ότι η διεθνής έννομη τάξη πρέπει να εξακολουθήσει να λειτουργεί ακόμη και όταν βρίσκεται αντιμέτωπη με τις ισχυρότερες χώρες του πλανήτη.

Και, αναπόφευκτα, θα έστελνε μήνυμα και στην Ουάσιγκτον.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα επιτεθεί στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ενώ η Ουάσιγκτον έχει κινηθεί εναντίον του.

Ένα Νόμπελ, επομένως, θα ήταν κάτι περισσότερο από βράβευση ενός θεσμού. Θα ήταν δήλωση υπέρ του διεθνούς δικαίου.

Πάπας Λέων ΙΔ΄

Ο πρώτος Αμερικανός πάπας είναι μία από τις πιο ηχηρές προσωπικότητες που συζητούνται.

Ο Λέων έχει μιλήσει υπέρ του διαλόγου, της ειρηνικής επίλυσης των συγκρούσεων, της προστασίας των μεταναστών και της ανθρωπιστικής δράσης.

Έχει επίσης επικρίνει την αμερικανική πολεμική πολιτική στο Ιράν, προκαλώντας την αντίδραση του Τραμπ.

Ένα Νόμπελ στον πάπα θα ήταν μια επιλογή με τεράστιο συμβολικό βάρος: ένας Αμερικανός που βρίσκεται σε ανοιχτή διαφωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζονται οι διεθνείς συγκρούσεις.

Και τώρα τα αουτσάιντερ

Η φετινή λίστα έχει αρκετές επιλογές που μπορούν να προκαλέσουν έκπληξη.

Η Γιούλια Ναβάλναγια, χήρα του Αλεξέι Ναβάλνι και μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της ρωσικής αντιπολίτευσης, παραμένει ένα από τα ονόματα που συζητούνται έντονα.

Το ίδιο ισχύει για την UNRWA, τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, την Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων και τη γιατρό από τη Γάζα Sara al-Saqqa.

Ο Μαρκ Κάρνεϊ είναι ένα ακόμη πολιτικό όνομα που έχει συζητηθεί. Σύμφωνα με το CBC, o Καναδός πρωθυπουργός έχει συγκρουστεί πολιτικά με τον Τραμπ σε σειρά ζητημάτων και έχει προσπαθήσει να ενισχύσει τη θέση του Καναδά ως δύναμης που υπερασπίζεται την πολυμέρεια και τη συνεργασία με την Ευρώπη.

Στα πραγματικά απρόβλεπτα αουτσάιντερ βρίσκεται και ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός (ISS).

Η ιδέα μοιάζει παράξενη μόνο μέχρι να δει κανείς τον συμβολισμό: Αμερικανοί, Ρώσοι, Ευρωπαίοι και άλλες χώρες συνεργάζονται σε ένα κοινό εγχείρημα στο Διάστημα, την ώρα που στη Γη η συνεργασία μεταξύ τους καταρρέει.

Και κάπου εδώ βρίσκεται το ενδιαφέρον της φετινής κούρσας: ο Τραμπ μπορεί να μην είναι το φαβορί, αλλά είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα είναι μέρος της ιστορίας του φετινού Νόμπελ.

Μόνο που, αυτή τη φορά, το ερώτημα δεν είναι αν θα πάρει το βραβείο.

Είναι ποιος θα το πάρει παρά τον Τραμπ.