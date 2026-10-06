ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Morgan Stanley: Περιθώριο ανόδου για τις ελληνικές τράπεζες – Ξεχωρίζει η Alpha Bank
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
13:31 - 06 Οκτ 2026

Morgan Stanley: Περιθώριο ανόδου για τις ελληνικές τράπεζες – Ξεχωρίζει η Alpha Bank

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Η πρόσφατη διόρθωση στις ευρωπαϊκές τραπεζικές μετοχές δημιουργεί, σύμφωνα με τη Morgan Stanley, ένα πιο ελκυστικό σημείο εισόδου για τους επενδυτές. Ο οίκος εκτιμά ότι οι πιέσεις που δέχθηκαν οι μετοχές του κλάδου συνδέονται περισσότερο με την επιδείνωση του κλίματος στην αγορά κρατικών ομολόγων και με κινήσεις κατοχύρωσης κερδών, παρά με κάποια ουσιαστική επιδείνωση των θεμελιωδών μεγεθών των τραπεζών.

Στην ελληνική αγορά, ιδιαίτερη θέση στις προτιμώμενες επιλογές της Morgan Stanley μεταξύ των ευρωπαϊκών τραπεζών μεσαίας κεφαλαιοποίησης κατέχει η Alpha Bank. Η Morgan Stanley διατηρεί σύσταση Overweight για τη μετοχή, με τιμή-στόχο στα 5,50 ευρώ, έναντι 4,65 ευρώ στην αποτίμηση της έκθεσης, γεγονός που μεταφράζεται σε δυνητικό περιθώριο ανόδου περίπου 18%.

Θετική παραμένει η άποψη του οίκου και για τις μετοχές της Πειραιώς και της Eurobank, για τις οποίες επίσης διατηρεί σύσταση Overweight. Για την Πειραιώς, η τιμή-στόχος τοποθετείται στα 12,30 ευρώ, από 10,65 ευρώ, προσφέροντας δυνητικό περιθώριο ανόδου 15%. Αντίστοιχα, για τη Eurobank η τιμή-στόχος διαμορφώνεται στα 5,40 ευρώ, έναντι 4,70 ευρώ, με το περιθώριο ανόδου να υπολογίζεται επίσης στο 15%.

Για την Εθνική Τράπεζα, η Morgan Stanley διατηρεί σύσταση Equal-weight και θέτει τιμή-στόχο στα 19,30 ευρώ, με το εκτιμώμενο περιθώριο ανόδου να διαμορφώνεται στο 13%. Στην περίπτωση της CrediaBank, η σύσταση είναι επίσης Equal-weight, με τιμή αναφοράς στα 1,01 ευρώ και τιμή-στόχο στα 1,09 ευρώ, που αντιστοιχεί σε δυνητική άνοδο περίπου 8%.

Η Morgan Stanley υπογραμμίζει παράλληλα ότι οι ελληνικές τραπεζικές μετοχές εξακολουθούν να διαπραγματεύονται σε επίπεδα που θεωρούνται ελκυστικά από πλευράς αποτίμησης. Σε επίπεδο κλάδου, οι ελληνικές τράπεζες αποτιμώνται κατά μέσο όρο περίπου στις 9,6 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2027 και στις 8,8 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2028. Την ίδια στιγμή, η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων εκτιμάται ότι θα κινηθεί κοντά στο 17% τα επόμενα χρόνια.

Ο σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου που επισημαίνεται αφορά την άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων. Το spread των ελληνικών κρατικών τίτλων έναντι των αντίστοιχων γερμανικών έχει διευρυνθεί κατά περίπου 42 μονάδες βάσης από τα τέλη Ιουνίου, στο πλαίσιο της ευρύτερης αναταραχής που έχει εκδηλωθεί στις ευρωπαϊκές αγορές κρατικού χρέους.

Ωστόσο, η Morgan Stanley εκτιμά ότι οι επιπτώσεις για την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών παραμένουν διαχειρίσιμες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η επίδραση στον δείκτη CET1 υπολογίζεται σε λιγότερες από 5 μονάδες βάσης. Παρ' όλα αυτά, για ορισμένες τράπεζες στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία, η επίπτωση θα μπορούσε να κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα.

Παρά την πρόσφατη μεταβλητότητα, η επενδυτική άποψη της Morgan Stanley για τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο παραμένει θετική. Ο οίκος εκτιμά ότι η τελευταία πτώση των μετοχών οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην επιδείνωση του επενδυτικού κλίματος και, ως εκ τούτου, μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για νέες τοποθετήσεις.

Η ιστορική συμπεριφορά του κλάδου ενισχύει αυτή την εκτίμηση, καθώς μετά από αντίστοιχες τριήμερες διορθώσεις της τάξης του 5%-7% στις ευρωπαϊκές τράπεζες, ο κλάδος εμφάνισε θετική σχετική απόδοση κατά την επόμενη εβδομάδα στο 79% των περιπτώσεων.

Παρά τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις, η Morgan Stanley θεωρεί ότι η κερδοφορία των τραπεζών εξακολουθεί να παρουσιάζει ανθεκτικότητα. Η συνεχιζόμενη πιστωτική επέκταση προς τις επιχειρήσεις, τα υψηλότερα επιτόκια και η ισχυρή κεφαλαιακή βάση των τραπεζών λειτουργούν υποστηρικτικά για τα αποτελέσματά τους.

Σε αυτό το περιβάλλον, το βασικό στοιχείο που θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για μια νέα ανοδική κίνηση των τραπεζικών μετοχών είναι η σταθεροποίηση της αγοράς κρατικών ομολόγων.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νέα εποχή για τα ομόλογα: Γιατί οι υψηλές αποδόσεις ήρθαν για να μείνουν
Ομόλογα

Νέα εποχή για τα ομόλογα: Γιατί οι υψηλές αποδόσεις ήρθαν για να μείνουν

Sardelas Petsa Law Firm: Μύνημα εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία από τη νέα έκδοση ομολόγου της Alpha Bank
Αναλύσεις

Sardelas Petsa Law Firm: Μύνημα εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία από τη νέα έκδοση ομολόγου της Alpha Bank

Το παράδοξο της ελληνικής ενέργειας: Ακριβότερα καύσιμα, περισσότερες εξαγωγές ρεύματος
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Το παράδοξο της ελληνικής ενέργειας: Ακριβότερα καύσιμα, περισσότερες εξαγωγές ρεύματος

Για πρώτη φορά η Νομισματική Συλλογή της Alpha Bank ταξιδεύει στην Κύπρο
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Για πρώτη φορά η Νομισματική Συλλογή της Alpha Bank ταξιδεύει στην Κύπρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
06/10/2026 - 15:38

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρία Cosmos Sports επί της Sport Vision

Περιβάλλον
06/10/2026 - 15:30

Νέα μελέτη για τα αστικά λύματα: Περιορισμένη η συμβολή των φαρμακευτικών ουσιών στο συνολικό τοξικό φορτίο

Ειδήσεις
06/10/2026 - 15:10

Μιχαηλίδου: Στις 14 Οκτωβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για τη Μετεγκατάσταση με ενίσχυση €10.000

Ειδήσεις
06/10/2026 - 15:10

EuroLeague: «Όχι» στην πρόταση του NBA, προχωρά το πλάνο επέκτασης

Ειδήσεις
06/10/2026 - 15:08

Γαλλία: 1 εκατ. άνθρωποι αντιμέτωποι με προβλήματα ύδρευσης λόγω ξηρασίας

Πολιτική
06/10/2026 - 14:59

Ανδρουλάκης από Οροπέδιο Λασιθίου: Άμεσες αποζημιώσεις και ολοκληρωμένο σχέδιο για τις πληγείσες περιοχές

Ναυτιλία
06/10/2026 - 14:58

Ειδική βράβευση της ΟΛΠ για τη συμπλήρωση 10 ετών από την είσοδο της COSCO στη μετοχική σύνθεση

Ειδήσεις
06/10/2026 - 14:49

ΕΕ: Λιγότερη γραφειοκρατία, περισσότερη ευελιξία το ζητούμενο στον αγροτικό τομέα

Ειδήσεις
06/10/2026 - 14:45

Φουντώνουν οι διαδηλώσεις στο Κορνέλ για την υπόθεση ομαδικού βιασμού

Πολιτική
06/10/2026 - 14:41

Μαρινάκης: Στο 100% η κρατική ενίσχυση για τις ζημιές στις κατοικίες στην Κρήτη

Ειδήσεις
06/10/2026 - 14:23

Φίλιππος Καμπούρης: Απάτη εκατομμυρίων εις βάρος του Δημοσίου – Πώς δρούσε το κύκλωμα

Ειδήσεις
06/10/2026 - 14:20

ΔΝΤ: «Καμπανάκι» για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη – Στο 2,5% οι προοπτικές ανάπτυξης

Νομίσματα
06/10/2026 - 14:17

Bitcoin: Συσσώρευση στα $86.000 – Ήπιες μεταβολές στην αγορά crypto

Ανεμοδείκτης
06/10/2026 - 14:12

Και στο "Kiku" ο Αλ. Εξάρχου

Πολιτική
06/10/2026 - 13:59

ΠΑΣΟΚ: Το Δημόσιο Σχολείο εκπέμπει SOS - Η κυβέρνηση οφείλει να ανταποκριθεί όσο είναι καιρός

Ομόλογα
06/10/2026 - 13:50

Νέα εποχή για τα ομόλογα: Γιατί οι υψηλές αποδόσεις ήρθαν για να μείνουν

Εμπορεύματα
06/10/2026 - 13:42

Πετρέλαιο: Υποχωρούν οι τιμές καθώς αυξάνονται οι εξαγωγές στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
06/10/2026 - 13:40

Νόμπελ Ειρήνης: Ποιος θα διαδεχθεί τη Ματσάδο – Ο Τραμπ, τα φαβορί και οι εκπλήξεις

Magazino
06/10/2026 - 13:39

Νάνα Μούσχουρη: Τιμήθηκε με τον Ομοσπονδιακό Σταυρό Αξίας της Γερμανίας, δια χειρός Στάινμαϊερ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
06/10/2026 - 13:31

Morgan Stanley: Περιθώριο ανόδου για τις ελληνικές τράπεζες – Ξεχωρίζει η Alpha Bank

Ειδήσεις
06/10/2026 - 13:21

Νόμπελ Φυσικής στον Φράνσις Χάλτσεν για το έργο του στην ανίχνευση κοσμικών σωματιδίων

Ανακοινώσεις
06/10/2026 - 13:14

CNL Capital: Προσωρινό μέρισμα €0,15 ανά μετοχή – Αποκοπή στις 2 Δεκεμβρίου 2026

Ειδήσεις
06/10/2026 - 13:13

Κατασκευές Ευρωζώνη: «Βουτιά» στη ζήτηση και νέο πλήγμα από το κόστος

Πολιτική
06/10/2026 - 13:08

Μητσοτάκης: Πιστεύω στην ενοποίηση των γλυπτών του Παρθενώνα στο Μουσείο της Ακρόπολης

Ειδήσεις
06/10/2026 - 12:59

Έχει εξήγηση η πολιτική επιστροφή των Μπολσονάρο και η νέα δεξιά στροφή της Βραζιλίας

Οικονομία
06/10/2026 - 12:57

Παπακωνσταντίνου (ΤτΕ): Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι αλλάζουν το τοπίο των διασυνοριακών πληρωμών

Ειδήσεις
06/10/2026 - 12:48

Τραμπ: Προσφέρει χείρα βοηθείας στη Ρωσία για την πανώλη

Ανεμοδείκτης
06/10/2026 - 12:47

Η μετεωρολογική παράμετρος των εκλογών

Ειδήσεις
06/10/2026 - 12:46

Ρεν (ΕΚΤ): Το ενεργειακό σοκ δεν έχει περάσει ακόμη σε τιμές και μισθούς

Ειδήσεις
06/10/2026 - 12:34

Γαλλία: Απρόσμενη πτώση 0,3% στη βιομηχανική παραγωγή τον Αύγουστο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ