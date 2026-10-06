Ισπανία: Νέα κυβερνητικά μέτρα για τη στεγαστική κρίση πριν από τις πρόωρες εκλογές

Νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης ενέκρινε η ισπανική κυβέρνηση, λίγες ημέρες μετά την απόρριψη αντίστοιχων προτάσεων από το κοινοβούλιο, εξέλιξη που οδήγησε στην προκήρυξη πρόωρων εκλογών για τις 29 Νοεμβρίου.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε ότι το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε δύο νέα διατάγματα για τη στέγαση, τα οποία η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να προωθήσει μέσω της ειδικής κοινοβουλευτικής διαδικασίας που προβλέπεται μετά τη διάλυση του κοινοβουλίου.

Τα δύο κείμενα δεν θα εξεταστούν από το σύνολο των 350 βουλευτών, αλλά από ειδική επιτροπή 69 μελών, η οποία εξακολουθεί να λειτουργεί μετά τη διάλυση της ισπανικής Βουλής. Η διαδικασία αυτή δημιουργεί τη δυνατότητα να προχωρήσουν μέτρα που δεν είχαν εξασφαλίσει την απαιτούμενη στήριξη στην ολομέλεια.

Στόχος η προστασία των ενοικιαστών

Ο Σάντσεθ δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα επιδιώξει την υιοθέτηση τουλάχιστον ενός από τα δύο νέα κείμενα πριν από τις πρόωρες εκλογές, ώστε αυτό να τεθεί προσωρινά σε εφαρμογή.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Ισπανός πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε ένα πακέτο 21 μέτρων, τα οποία, όπως είπε, αποσκοπούν στην περαιτέρω προστασία των ενοικιαστών σε μια αγορά ακινήτων που χαρακτήρισε «δυσλειτουργική».

Παράλληλα, τα νέα μέτρα αποσκοπούν στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε προσιτά ενοίκια, αλλά και στην αγορά κατοικίας. Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνονται δάνεια έως 50.000 ευρώ χωρίς τόκο για την αγορά πρώτης κατοικίας.

«Η κυβέρνηση αυτή δεν θα κάνει πίσω», δήλωσε ο Πέδρο Σάντσεθ, υπογραμμίζοντας την πρόθεση της κυβέρνησης να συνεχίσει την προσπάθεια για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.

Η ειδική κοινοβουλευτική διαδικασία

Η ειδική επιτροπή των 69 βουλευτών προβλέπεται από το ισπανικό Σύνταγμα σε περίπτωση διάλυσης του κοινοβουλίου. Η διαδικασία ενεργοποιήθηκε μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του διατάγματος για την προκήρυξη των πρόωρων εκλογών της 29ης Νοεμβρίου.

Η κυβέρνηση Σάντσεθ δεν διαθέτει απόλυτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, γεγονός που έχει δυσκολέψει την έγκριση σειράς σημαντικών νομοθετικών πρωτοβουλιών. Στο πλαίσιο της ειδικής επιτροπής, ωστόσο, η κυβέρνηση εκτιμά ότι μπορεί να εξασφαλίσει την απαιτούμενη στήριξη από μικρότερα κόμματα, μεταξύ των οποίων και το βασκικό εθνικιστικό PNV.

Αντίθετα, η στάση των βουλευτών του καταλανικού αυτονομιστικού κόμματος Junts, οι οποίοι συνέβαλαν στην απόρριψη των προηγούμενων κυβερνητικών μέτρων για τη στεγαστική κρίση, δεν αναμένεται να αποτελέσει αντίστοιχο εμπόδιο στη συγκεκριμένη διαδικασία.

Τα μέτρα που είχαν απορριφθεί

Το PNV είχε στηρίξει την Παρασκευή το πρώτο από τα δύο προηγούμενα νομοθετικά κείμενα για τη στέγαση. Μεταξύ των προβλέψεών του ήταν η αναστολή έως το 2030 των εξώσεων ευάλωτων νοικοκυριών, καθώς και μέτρα για τον περιορισμό της δραστηριότητας επενδυτικών κεφαλαίων που χαρακτηρίζονται «γύπες» και κατηγορούνται ότι εντείνουν τις πιέσεις στην αγορά ακινήτων.

Η ισπανική κυβέρνηση επιχειρεί πλέον να επαναφέρει την ατζέντα της για τη στέγαση μέσω της ειδικής κοινοβουλευτικής διαδικασίας, πριν από την προσφυγή στις κάλπες στα τέλη Νοεμβρίου.