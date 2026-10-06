Τιμ Κουκ (Apple): Χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες της ΕΕ για προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο

Τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της προστασίας των ανηλίκων στο διαδίκτυο χαιρέτισε ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Apple, Τιμ Κουκ, κατά την επίσκεψή του στο Στρασβούργο, όπου συναντήθηκε με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα.

Μιλώντας στο Apple Store του Στρασβούργου, ο Τιμ Κουκ υπογράμμισε ότι η Apple στηρίζει εδώ και χρόνια τη θέσπιση νομοθεσίας που διασφαλίζει υψηλά πρότυπα προστασίας της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας στο διαδίκτυο.

«Στην Apple αγωνιζόμαστε εδώ και καιρό για νομοθεσίες που ορίζουν τα υψηλότερα πρότυπα για την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Υποστηρίζουμε ενεργά τα βήματα που ενισχύουν τη διαφάνεια και εγγυώνται στους χρήστες έναν μεγαλύτερο έλεγχο των δεδομένων τους», δήλωσε.

Παράλληλα, εξέφρασε την υποστήριξή του στην πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη δημιουργία ενός ενιαίου πλαισίου προστασίας των παιδιών σε ολόκληρη την ΕΕ.

«Χαιρετίζουμε επίσης τη βούληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να προωθήσει ένα εναρμονισμένο πλαίσιο σε όλη την ΕΕ για την προστασία των παιδιών. Θεωρούμε πολύ ενθαρρυντικό ότι η πρόταση EU Kids Act που παρουσίασε η Επιτροπή κατέστησε δυνατό να αρχίσει ένας εποικοδομητικός διάλογος γι' αυτό το κρίσιμο θέμα στην Ευρώπη», πρόσθεσε.

Ο Κουκ, ο οποίος τον περασμένο μήνα παρέδωσε τα επιχειρησιακά ηνία της Apple στον Τζον Τέρνους και πλέον έχει αναλάβει αρμοδιότητες που αφορούν τα θέματα πολιτικής, συναντήθηκε επίσης με τη Ρομπέρτα Μέτσολα.

Σύμφωνα με το γραφείο της προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατά τη συνάντηση οι δύο πλευρές υπογράμμισαν «την αυξανόμενη ανάγκη να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η ευημερία των παιδιών σε ένα ταχέως εξελισσόμενο ψηφιακό σύμπαν», καθώς και «την ανάγκη σταθερής συνεργασίας μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών και των εταιριών».

Από την πλευρά του, ο Τιμ Κουκ ανέφερε ότι η Apple παρουσίασε τον περασμένο μήνα νέα εργαλεία γονικού ελέγχου, τα οποία είναι διαθέσιμα στους υπολογιστές, τα κινητά τηλέφωνα και τα τάμπλετ της εταιρείας.

«Ξέρουμε πόσο είναι καθοριστικό να ανταποκρινόμαστε σε αυτές τις προκλήσεις, και ξέρουμε ότι η Apple έχει ουσιαστικό ρόλο να διαδραματίσει. Αναλαμβάνουμε πλήρως την ευθύνη αυτή», τόνισε.