Γερμανία: Οι μειώσεις φόρου στα καύσιμα δεν φτάνουν πλήρως στην αντλία

Η μείωση του φόρου στα καύσιμα που τέθηκε σε ισχύ στη Γερμανία από την 1η Οκτωβρίου μετακυλίεται μέχρι στιγμής μόνο εν μέρει στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές στα πρατήρια. Αυτό προκύπτει από πρόσφατους υπολογισμούς του ifo Fuel Discount Tracker.

«Για το ντίζελ, τα πρατήρια έχουν μετακυλίσει κατά μέσο όρο 15 από τα 17 λεπτά του ευρώ της μείωσης του φόρου ανά λίτρο κατά τις πρώτες πέντε ημέρες. Για τη βενζίνη Super E5, η μέση μετακύλιση ήταν λίγο πάνω από 16 λεπτά, ενώ για τη Super E10 ανήλθε στα 15 λεπτά», αναφέρει ο Florian Neumeier, αναπληρωτής διευθυντής του Κέντρου Δημόσιας Οικονομικής του ifo. «Την 1η Οκτωβρίου η μείωση του φόρου μετακυλίστηκε πλήρως, ενώ στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, μετακυλίστηκε μόνο εν μέρει».

Λόγω της τρέχουσας έλλειψης στην προσφορά καυσίμων, το μέτρο αυτό δεν συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης ντίζελ και βενζίνης, σύμφωνα με τον Neumeier. «Η μείωση του φόρου στα καύσιμα δεν είναι επίσης επαρκώς στοχευμένη. Τα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, τα μικρά αυτοκίνητα και όσοι διανύουν λίγα χιλιόμετρα επωφελούνται ελάχιστα από αυτό το πακέτο ελαφρύνσεων», αναφέρει ο ειδικός του ifo, Christian Gréus.

Ο Neumeier προσθέτει ότι, αντί για τη μείωση της τιμής, θα πρέπει να περιοριστεί η κατανάλωση, καθώς μια υψηλότερη τιμή θα δημιουργούσε κίνητρο για εξοικονόμηση καυσίμων. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η έκπτωση στρεβλώνει τις αποφάσεις αγοράς: όποιος αγοράζει αυτοκίνητο με κινητήρα βενζίνης καθίσταται περισσότερο εξαρτημένος από την περιοχή του Περσικού Κόλπου. Κατά την άποψή του, η τιμή θα πρέπει να αντικατοπτρίζει και αυτή την παράμετρο.