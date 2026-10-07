Πετρέλαιο: Οι επιθέσεις των Χούθι ξαναβάζουν φωτιά στην αγορά

Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ανοδικά την Τετάρτη (7/10), καθώς οι επιθέσεις των Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, στη Σαουδική Αραβία ενίσχυσαν τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στις ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή.

Η άνοδος σημειώνεται την ώρα που η προσφορά πετρελαίου στην περιοχή έχει αρχίσει να αποκαθίσταται.

Το πετρέλαιο τύπου Brent ενισχύεται κατά 0,92% στα 101,51 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI σημειώνει άνοδο 0,74% στα 90,10 δολάρια.

Αυξάνονται οι ανησυχίες για νέες διαταραχές

Η ροή πετρελαίου μέσω του αγωγού Ανατολής-Δύσης της Σαουδικής Αραβίας είχε φτάσει τα 5,8 εκατομμύρια βαρέλια την Τρίτη το πρωί, σύμφωνα με τον υπουργό Ενέργειας της χώρας, πρίγκιπα Αμπντουλαζίζ μπιν Σαλμάν.

Ωστόσο, οι φόβοι για νέες διαταραχές στην προσφορά από τη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να επηρεάζουν την αγορά.

Η σαουδαραβική αεροπορική αρχή ανακοίνωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι τα αεροδρόμια σε Τζιζάν και Νατζράν έγιναν στόχος δύο επιθέσεων την Τρίτη, καθώς εντείνονται οι εχθροπραξίες μεταξύ των Χούθι και της Σαουδικής Αραβίας.

Παράλληλα, το Ιράν έχει εντείνει τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, προκαλώντας νέες ανησυχίες για τις εξαγωγές πετρελαίου μέσω της κρίσιμης αυτής θαλάσσιας οδού.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους διαδρόμους μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως, γεγονός που καθιστά οποιαδήποτε διαταραχή στις ροές ιδιαίτερα σημαντική για τις αγορές.

Η αγορά βρίσκεται ανάμεσα στην προσφορά και τον γεωπολιτικό κίνδυνο

Ο Naeem Aslam, επικεφαλής επενδύσεων της Zaye Capital Markets, δήλωσε ότι το πετρέλαιο παραμένει «παγιδευμένο ανάμεσα στη βελτίωση της πραγματικής προσφοράς και τον επίμονο γεωπολιτικό κίνδυνο».

Ο Samer Hasn, ανώτερος αναλυτής της XS.com, προειδοποίησε ότι η δυνατότητα των Χούθι να πλήττουν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα διατηρεί υψηλό τον κίνδυνο μιας νέας μεγάλης διαταραχής στην παγκόσμια προσφορά αργού.

Όπως σημείωσε, ο κίνδυνος αυτός θα μπορούσε να αυξηθεί περαιτέρω εάν οι Χούθι επιχειρήσουν να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση, καθώς χάνουν περισσότερο έδαφος.

Για τις αγορές πετρελαίου, το βασικό ερώτημα πλέον είναι αν η σταδιακή αποκατάσταση της προσφοράς θα μπορέσει να αντισταθμίσει την αυξανόμενη γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή.