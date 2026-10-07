Κίνα: Αυξάνει για 23ο μήνα τα αποθέματα χρυσού εν μέσω πτώσης των τιμών

Η Κίνα εξακολούθησε και τον Σεπτέμβριο να ενισχύει τα αποθέματά της σε χρυσό, συμπληρώνοντας έτσι 23 συνεχόμενους μήνες αγορών. Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία η τιμή του πολύτιμου μετάλλου κινείται πτωτικά και πλησιάζει εκ νέου την περιοχή των 4.000 δολαρίων ανά ουγγιά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα την Τετάρτη, η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας (PBOC) αύξησε τα αποθέματα χρυσού της κατά 740.000 ουγγιές μέσα στον Σεπτέμβριο.

Η κινεζική κεντρική τράπεζα παραμένει ένας από τους σημαντικότερους αγοραστές χρυσού διεθνώς, έχοντας μάλιστα εντείνει το τελευταίο διάστημα τις αγορές της, αξιοποιώντας την υποχώρηση των τιμών του πολύτιμου μετάλλου.

Υποχώρηση της τιμής του χρυσού

Κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, η τιμή του χρυσού σημείωσε πτώση μεγαλύτερη του 6%. Η εξέλιξη αυτή συνδέθηκε με την άνοδο του ενεργειακού κόστους, η οποία αποδίδεται στις εξελίξεις και τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Οι αυξημένες τιμές ενέργειας ενίσχυσαν τις πληθωριστικές πιέσεις και συνέβαλαν στην απόφαση της Federal Reserve να προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων.

Παρά τη σημαντική διόρθωση στην αγορά, αρκετοί από τους μεγαλύτερους διαχειριστές κεφαλαίων παγκοσμίως εξακολουθούν να θεωρούν ότι οι βασικοί παράγοντες που λειτουργούν υποστηρικτικά για τον χρυσό δεν έχουν εκλείψει.

Μάλιστα, μετά την πτώση της τιμής του πολύτιμου μετάλλου προς τα επίπεδα των 4.000 δολαρίων ανά ουγγιά, μεγάλοι επενδυτικοί διαχειριστές έχουν αρχίσει να αυξάνουν και πάλι την έκθεσή τους στον χρυσό.

Ενισχύεται η ζήτηση από τις κεντρικές τράπεζες

Η διόγκωση του κρατικού χρέους αποτελεί έναν ακόμη λόγο που ενισχύει την άποψη υπέρ της αύξησης των αποθεμάτων χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες. Αυτό υποστήριξε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα και ο πρόεδρος της Bundesbank, Γιόαχιμ Νάγκελ.

Η αυξανόμενη διάθεση των κεντρικών τραπεζών να επενδύσουν στον χρυσό επιβεβαιώνεται και από έρευνα του World Gold Council, η οποία δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο και στην οποία συμμετείχαν 74 κεντρικές τράπεζες.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το 45% των κεντρικών τραπεζών που έλαβαν μέρος δήλωσε ότι προτίθεται να αυξήσει τις αγορές χρυσού κατά τους επόμενους 12 μήνες. Το συγκεκριμένο ποσοστό αποτελεί το υψηλότερο που έχει καταγραφεί από το 2018, όταν ξεκίνησε η συγκεκριμένη έρευνα.

Αντίθετα, μόλις μία κεντρική τράπεζα ανέφερε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να περιορίσει τα αποθέματά της σε χρυσό.