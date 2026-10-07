Τρία χρόνια μετά την 7η Οκτωβρίου, οι Ισραηλινοί κρίνουν το πολιτικό μέλλον του Νετανιάχου

Τρία χρόνια μετά τη φονικότερη ημέρα στην ιστορία του Ισραήλ, ορισμένοι επιζώντες, μεταξύ αυτών και πρώην όμηροι, καθώς και οι οικογένειές τους, αντιμετωπίζουν τις εκλογές αργότερα αυτόν τον μήνα ως μια καθυστερημένη πολιτική λογοδοσία για τους αξιωματούχους που βρίσκονταν στην εξουσία όταν η χώρα απέτυχε να προστατεύσει τα σύνορά της.

Η επικείμενη εκλογική αναμέτρηση της 27ης Οκτωβρίου έχει εξελιχθεί σε κρίσιμη δοκιμασία για τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος έχει βρεθεί στο επίκεντρο της κριτικής για τις αποτυχίες ασφαλείας πριν και κατά την επίθεση.

Η Μεράβ Σβίρσκι, κάτοικος του κιμπούτς Μπεερί, έχασε και τους δύο γονείς της, ενώ ο αδελφός της Ιτάι απήχθη και σκοτώθηκε στη Γάζα. Για εκείνη, το αποτέλεσμα των εκλογών αφορά πρωτίστως τη λογοδοσία.

«Φοβάμαι ότι η κυβέρνηση που μας οδήγησε σε αυτή την καταστροφή θα παραμείνει στην εξουσία», λέει, υποστηρίζοντας ότι όσοι βρίσκονταν στην ηγεσία όταν συνέβη η επίθεση πρέπει να δώσουν απαντήσεις.

Όπως υπενθυμίζει η Washington Post, ο Νετανιάχου έχει αποδώσει τις αποτυχίες στους επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας, ενώ έχει αρνηθεί να αναλάβει προσωπική ευθύνη και δεν έχει εγκρίνει τη σύσταση ανεξάρτητης κρατικής επιτροπής έρευνας. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η στρατιωτική απάντηση του Ισραήλ στη Γάζα και στα υπόλοιπα μέτωπα έχει ενισχύσει τη θέση της χώρας στην περιοχή.

Για την Αντίνα Μοσέ, όμως, η 7η Οκτωβρίου παραμένει μια καθημερινή πραγματικότητα. Ο σύζυγός της σκοτώθηκε μπροστά της στο Νιρ Οζ και η ίδια κρατήθηκε επί 49 ημέρες σε σήραγγα στη Γάζα.

«Είναι ένας πόνος που δεν φεύγει», λέει. «Μόλις πέσεις στο κρεβάτι το βράδυ, βλέπεις τι λείπει».

Η Μοσέ εξακολουθεί να περιμένει την ανοικοδόμηση του σπιτιού της και δηλώνει ότι επιθυμεί πολιτική αλλαγή, καταγγέλλοντας «έλλειψη ανθρωπιάς» στην κυβέρνηση.

Ωστόσο, η στάση των επιζώντων δεν είναι ενιαία. Ορισμένοι θεωρούν ότι ο Νετανιάχου παραμένει ο ηγέτης που χρειάζεται το Ισραήλ εν μέσω πολέμου. Ο πρώην όμηρος Ρομ Μπρασλάβσκι έχει εκφράσει την υποστήριξή του στη δεξιά, ενώ ο Τσβίκα Μορ, ο γιος του οποίου κρατήθηκε όμηρος για περισσότερο από δύο χρόνια, τάσσεται επίσης υπέρ της παραμονής του κυβερνητικού συνασπισμού.

Οι δημοσκοπήσεις που επικαλείται η WP δείχνουν το κόμμα του πρώην αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων Γκάντι Άιζενκοτ να προηγείται του Λικούντ του Νετανιάχου, χωρίς ωστόσο κανένα από τα δύο στρατόπεδα να εξασφαλίζει την απαιτούμενη πλειοψηφία των 61 εδρών στην Κνεσέτ.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και το ζήτημα της έρευνας για τις συνθήκες που οδήγησαν στην επίθεση. Ο Εγιάλ Εσέλ, η κόρη του οποίου Ρόνι σκοτώθηκε ενώ υπηρετούσε ως στρατιώτης-παρατηρήτρια στα σύνορα με τη Γάζα, ζητά τη σύσταση ανεξάρτητης επιτροπής και την πολιτική λογοδοσία.

Αντίστοιχη δέσμευση έχουν αναλάβει οι βασικοί αντίπαλοι του Νετανιάχου, Γκάντι Άιζενκοτ και Ναφτάλι Μπένετ, οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι θα προχωρήσουν στη σύσταση ανεξάρτητης επιτροπής εφόσον αναλάβουν την εξουσία.

Για πολλούς συγγενείς θυμάτων, η εκλογική αναμέτρηση δεν αφορά μόνο το παρελθόν, αλλά και το μέλλον του Ισραήλ.

«Η επόμενη ηγεσία πρέπει να αποτελείται από ανθρώπους που θεωρούν την ανθρώπινη ζωή ιερή», λέει η Σβίρσκι.

Και η Μοσέ, παρά την απώλεια του συζύγου της και την ομηρία που έζησε, επιμένει ότι η διέξοδος βρίσκεται τελικά στην ειρήνη: «Παρά τα πάντα, πιστεύω ότι είναι η μόνη λύση».