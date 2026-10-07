ΕΕ: Σκληραίνει τη στάση απέναντι στην Κίνα - Περιορίζει τις εισαγωγές κινεζικών υβριδικών οχημάτων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζεται να εφαρμόσει ένα από τα ισχυρότερα μέτρα της μέχρι σήμερα κατά της Κίνας, σε μια προσπάθεια να περιορίσει το εμπορικό έλλειμμα ύψους 1 δισ. ευρώ την ημέρα με την οικονομική υπερδύναμη.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το Bloomberg, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενδέχεται να επιβάλει τα λεγόμενα μέτρα διασφάλισης, τα οποία θα περιορίζουν τις εισαγωγές κινεζικών υβριδικών οχημάτων στην ευρωπαϊκή αγορά, ανακόπτοντας την αυξανόμενη κυριαρχία τους σε αυτήν. Σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα υβριδικά οχήματα ως δοκιμαστική περίπτωση, η οποία, εάν αποδειχθεί επιτυχής, θα μπορούσε να επεκταθεί και σε άλλους κλάδους όπου η Ένωση διαπιστώνει εμπορικές ανισορροπίες.

Η ευρωπαϊκή βιομηχανία δέχεται έντονες πιέσεις από τους Κινέζους ανταγωνιστές, οι οποίοι είναι σε θέση να προσφέρουν συχνά ανώτερα προϊόντα σε σχέση με τους Ευρωπαίους ανταγωνιστές τους, αλλά σε ένα κλάσμα της τιμής. Αυτό έχει αναγκάσει την ΕΕ να αναζητήσει εσπευσμένα μια απάντηση που θα προστατεύει καλύτερα βασικούς κλάδους, από την αυτοκινητοβιομηχανία έως τον χάλυβα, ενώ παράλληλα προσπαθεί να διατηρήσει ανοιχτές τις βασικές αγορές για τις ευρωπαϊκές εξαγωγές.

Όπως επισημαίνει το Bloomberg, το σκηνικό αυτό προδιαγράφει δύσκολες συνομιλίες μεταξύ του Μάρος Σέφτσοβιτς, αρμόδιου επιτρόπου της ΕΕ για το εμπόριο, ο οποίος αναμένεται να ταξιδέψει στο Πεκίνο αργότερα αυτή την εβδομάδα, και του Κινέζου υπουργού Εμπορίου Γουάνγκ Γουεντάο. Βασικός στόχος θα είναι να διατηρηθεί ο αντίκτυπος του μέτρου αρκετά περιορισμένος, ώστε να αποφευχθεί μια απάντηση-αντεκδίκησης από το Πεκίνο, ενώ τα σχέδια της ΕΕ θα μπορούσαν να αλλάξουν ανάλογα με την πορεία των συνομιλιών, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να παρουσιάσει έως το τέλος του έτους μια σειρά εργαλείων για την αντιμετώπιση της εμπορικής ανισορροπίας και τη διαφοροποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού της Ένωσης. Οι Βρυξέλλες και το Πεκίνο ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις νωρίτερα φέτος, με την ΕΕ να θέτει ως προθεσμία τον Οκτώβριο, προκειμένου να επιτευχθούν απτά αποτελέσματα προς την κατεύθυνση μιας πιο ισορροπημένης εμπορικής σχέσης.

Η ΕΕ αναμένει πλέον με αγωνία την αντίδραση της Κίνας, η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη χρήση δικών της ερευνών για διακρίσεις εις βάρος κινεζικών επιχειρήσεων ή για ξένες επιδοτήσεις. Το Πεκίνο είχε προηγουμένως αντιταχθεί σε συζητήσεις για την επιβολή εθελοντικού ορίου στις εξαγωγές υβριδικών αυτοκινήτων, υποστηρίζοντας ότι αυτά λειτουργούν «αντίθετα» προς τους νόμους της οικονομίας της αγοράς.