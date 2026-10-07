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Ερντογάν για το σκάνδαλο των funds: Οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν στα τουρκικά δικαστήρια
Ειδήσεις
17:55 - 07 Οκτ 2026

Ερντογάν για το σκάνδαλο των funds: Οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν στα τουρκικά δικαστήρια

Reporter.gr Newsroom

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Στην ανάγκη για πολιτική συναίνεση και συνεργασία κατά τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την ομιλία του στην εναρκτήρια συνεδρίαση της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, ενώ παράλληλα σχολίασε την υπόθεση που αφορά τα funds στις χρηματαγορές.

Ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η νέα κοινοβουλευτική περίοδος θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από πνεύμα συνεργασίας και υπευθυνότητας, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση προς την αντιπολίτευση για πιο εποικοδομητική στάση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην υπόθεση που αφορά τις χρηματαγορές και τα funds, διαβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι θεσμοί παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

«Όλοι να ξέρουν ότι όσοι καταπατούν το δίκαιο του λαού, όσοι αποκομίζουν άδικα κέρδη με απληστία και απάτη, θα λογοδοτήσουν τόσο στα τουρκικά δικαστήρια όσο και ενώπιον του Θεού», δήλωσε ο Ερντογάν.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι έχει συγκροτηθεί ειδική επιτροπή για την αντιμετώπιση του προβλήματος, η οποία εξετάζει την υπόθεση σε όλες τις διαστάσεις της.

Αιχμές κατά της αντιπολίτευσης

Ο Τούρκος πρόεδρος άφησε, πάντως, αιχμές και κατά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα επικριτική γλώσσα.

«Αργά ή γρήγορα θα το μάθουν: δεν παίρνουμε κανένα μάθημα από όσους υποστηρίζουν εκείνους που δέχονται δωροδοκίες μέσα σε κουτιά μπακλαβά και χτίζουν πύργους με παράνομο χρήμα, ούτε τους θεωρούμε συνομιλητές μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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