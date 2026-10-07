Ισπανία: Πέθανε η 87χρονη Μαρικάρμεν που έγινε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης

Η Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, η 87χρονη γυναίκα που έγινε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία μετά την έξωσή της από το σπίτι της στη Μαδρίτη, πέθανε σήμερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Ενοικιαστών της Μαδρίτης.

Η Αμπασκάλ είχε εκδιωχθεί στις 23 Σεπτεμβρίου από το διαμέρισμά της στο κέντρο της ισπανικής πρωτεύουσας. Από την ημέρα της έξωσης νοσηλευόταν σε νοσοκομείο, ενώ είχε προηγηθεί συμφωνία που προέβλεπε ότι θα μπορούσε να επιστρέψει στην κατοικία της μετά το εξιτήριό της.

Η υπόθεσή της είχε προκαλέσει έντονη συγκίνηση και κινητοποίηση. Εκατοντάδες άνθρωποι είχαν βρεθεί στο πλευρό της, μεταξύ των οποίων και γνωστά πρόσωπα, σε μια προσπάθεια να αποτραπεί η έξωση, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατό να σταματήσει η διαδικασία.

Η περίπτωση της Μαρικάρμεν είχε αναδειχθεί σε χαρακτηριστικό παράδειγμα των πιέσεων που αντιμετωπίζουν ευάλωτοι ενοικιαστές στην Ισπανία, σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος στέγασης έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlx37bbbbbu9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}