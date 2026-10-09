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Το δημοσιονομικό έλλειμμα των ΗΠΑ εκτινάσσεται σχεδόν στα $2 τρισ.
Ειδήσεις
08:02 - 09 Οκτ 2026

Το δημοσιονομικό έλλειμμα των ΗΠΑ εκτινάσσεται σχεδόν στα $2 τρισ.

Reporter.gr Newsroom

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Το δημοσιονομικό έλλειμμα των ΗΠΑ αυξήθηκε σε σχεδόν 2 τρισεκατομμύρια δολάρια κατά το οικονομικό έτος που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (Congressional Budget Office — CBO), ενισχύοντας περαιτέρω τη διαρκή τάση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να καταγράφει ελλείμματα.

Το έλλειμμα των 1,993 τρισεκατομμυρίων δολαρίων είναι κατά 12% υψηλότερο από το επίπεδο του 2025 σε ονομαστικούς όρους και το υψηλότερο από το 2021. Οι ΗΠΑ δαπάνησαν 7,4 τρισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι, ποσό αυξημένο κατά 6%, ενώ εισέπραξαν 5,4 τρισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα, αυξημένα κατά 3%.

Το έλλειμμα παρέμεινε επίσης υψηλό ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), τον δείκτη που παρακολουθούν στενά οι οικονομολόγοι. Αν και το τελικό μέγεθος του ΑΕΠ για το οικονομικό έτος 2026 δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί, οι ειδικοί σε θέματα προϋπολογισμού αναμένουν ότι το έλλειμμα θα ξεπεράσει το 6% του ΑΕΠ, έναντι 5,8% το οικονομικό έτος 2025.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η προκαταρκτική εκτίμηση του CBO για το έλλειμμα ολόκληρου του έτους δείχνει ότι τα δημόσια οικονομικά της χώρας παραμένουν εγκλωβισμένα σε μια ασυνήθιστη κατάσταση, η οποία ανησυχεί τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να τους έχει οδηγήσει σε αλλαγή πορείας. Έξι και πλέον χρόνια μετά την έναρξη μιας περιόδου οικονομικής ανάπτυξης, οι ΗΠΑ καταγράφουν ετήσια ελλείμματα που συνήθως παρατηρούνται μόνο σε περιόδους ύφεσης και πολέμων. Η φετινή άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων καθιστά τη δημοσιονομική πορεία ακόμη πιο δύσκολη, επειδή αυξάνει το ετήσιο κόστος των τόκων για το δημόσιο χρέος των 32 τρισεκατομμυρίων δολαρίων που βρίσκεται στα χέρια του κοινού.

Η κυβέρνηση Τραμπ και το ελεγχόμενο από τους Ρεπουμπλικανούς Κογκρέσο έλαβαν αρκετά μέτρα για να περιορίσουν τα ελλείμματα από τότε που απέκτησαν τον πλήρη έλεγχο της Ουάσιγκτον στις αρχές του 2025. Μείωσαν το ομοσπονδιακό εργατικό δυναμικό, περιόρισαν τις φορολογικές ελαφρύνσεις για την καθαρή ενέργεια, άφησαν ορισμένες επιδοτήσεις στον τομέα της υγείας να λήξουν και περιόρισαν τον αριθμό των δικαιούχων κουπονιών τροφίμων.

Ωστόσο, η προσδοκώμενη από τον Πρόεδρο Τραμπ μεγάλη αύξηση των εσόδων από τους δασμούς δεν πραγματοποιήθηκε πλήρως, επειδή το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι υπερέβη τη νόμιμη εξουσία του, υποχρεώνοντας την κυβέρνηση να επιστρέψει χρήματα και οδηγώντας τα καθαρά έσοδα από δασμούς κάτω από τα επίπεδα του 2025. Παράλληλα, οι Ρεπουμπλικανοί αύξησαν τα ελλείμματα επεκτείνοντας τις δαπάνες για την επιβολή της μεταναστευτικής νομοθεσίας, παρατείνοντας φορολογικές περικοπές που επρόκειτο να λήξουν και μειώνοντας περαιτέρω τους φόρους.

«Θα μπορούσαν να είχαν κάνει την κατάσταση πολύ χειρότερη — και ορισμένοι από αυτούς ήθελαν να το κάνουν», δήλωσε ο Ντάγκλας Χολτς-Ίκιν, πρώην διευθυντής του CBO, ο οποίος σήμερα διευθύνει το συντηρητικό American Action Forum. «Δεν σημείωσαν καμία πραγματική πρόοδο, οπότε απλώς συνεχίσαμε να πορευόμαστε χωρίς ουσιαστική αλλαγή».

Καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές του επόμενου μήνα, κανένα από τα δύο κόμματα δεν έχει δώσει έμφαση στη μείωση του ελλείμματος, ενώ και τα δύο έχουν προτείνει ιδέες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω αύξησή του. Ο Τραμπ έχει υποσχεθεί επιταγές ύψους 5.000 δολαρίων για τους ενήλικες Αμερικανούς πολίτες, με κόστος άνω του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, εφόσον οι ψηφοφόροι διατηρήσουν τους Ρεπουμπλικανούς στον έλεγχο του Κογκρέσου. Θέλει επίσης να αυξήσει σημαντικά τις στρατιωτικές δαπάνες. Οι Δημοκρατικοί, από την άλλη πλευρά, προεκλογικά προβάλλουν την αποκατάσταση των περικοπών στις δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης που επέβαλαν οι Ρεπουμπλικανοί.

Ιστορικά υψηλά ελλείμματα

Τα διαρκώς υψηλά ελλείμματα των ΗΠΑ — τα οποία κινούνται γύρω στο 6% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος — είναι ιστορικά ασυνήθιστα σε περιόδους εκτός οικονομικών υφέσεων και εθνικών έκτακτων αναγκών.

«Η δημιουργία ελλειμμάτων ύψους 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων σε μια αναπτυσσόμενη οικονομία, με χαμηλή ανεργία και χωρίς να υπάρχει κάποια μεγάλη κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αποτελεί μια μη βιώσιμη τάση», δήλωσε ο Σάι Ακάμπας, αντιπρόεδρος οικονομικής πολιτικής στο Bipartisan Policy Center. «Δεν είναι αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε όταν οι συνθήκες είναι σχετικά ήρεμες».

Τα ετήσια ελλείμματα έχουν συσσωρευτεί σε ένα δημόσιο χρέος που ξεπερνά πλέον το 100% του ΑΕΠ και κατευθύνεται προς το μεταπολεμικό ρεκόρ που καταγράφηκε μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, το οποίο αναμένεται να προσεγγίσει μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια.

Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι στρατιωτικές δαπάνες μειώθηκαν και οι ΗΠΑ κατέγραφαν κατά περιόδους ετήσια δημοσιονομικά πλεονάσματα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί το βάρος του χρέους.

Σήμερα, όμως, διαρθρωτικοί παράγοντες οδηγούν τα ελλείμματα και το χρέος σταθερά υψηλότερα. Τα μεγαλύτερα προγράμματα της αμερικανικής κυβέρνησης είναι η Social Security (Κοινωνική Ασφάλιση) και το Medicare. Και τα δύο αυξάνονται ταχύτερα από το υπόλοιπο του κρατικού προϋπολογισμού καθώς ο πληθυσμός γερνά, ενώ και τα δύο είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στους ψηφοφόρους.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/10/2026 - 12:33
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