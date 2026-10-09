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Ο Ζελένσκι κατηγορεί τις ΗΠΑ για αδράνεια, μετά τις τελευταίες φονικές ρωσικές επιθέσεις
Ειδήσεις
13:26 - 09 Οκτ 2026

Ο Ζελένσκι κατηγορεί τις ΗΠΑ για αδράνεια, μετά τις τελευταίες φονικές ρωσικές επιθέσεις

Reporter.gr Newsroom

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Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι δεν είναι πρόθυμες να βοηθήσουν την Ουκρανία, μετά από ρωσική βομβιστική επίθεση την Πέμπτη, η οποία σκότωσε τουλάχιστον 35 ανθρώπους στα ανατολικά της χώρας, ανεβάζοντας σε περισσότερους από 70 τον αριθμό των νεκρών από τις ρωσικές επιθέσεις μέσα σε δύο ημέρες.

Λίγες ώρες μετά την επίθεση στην πολιορκημένη πόλη Κραματόρσκ, όπου βόμβα έπληξε δύο λεωφορεία, ο Ζελένσκι άσκησε κριτική στις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να αναπτύξει οικονομικές σχέσεις με τη Ρωσία, ενώ παράλληλα επιδιώκει να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος διαρκεί πλέον περισσότερα από τέσσερα χρόνια.

Οι δημοτικές αρχές ανέφεραν ότι το βράδυ σημειώθηκε νέα επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone), από την οποία σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι. Έτσι, ο συνολικός αριθμός των νεκρών στην πόλη ανήλθε σε 35.

Οι τοπικές αρχές ανέφεραν επίσης ότι ρωσική κατευθυνόμενη αεροπορική βόμβα σκότωσε δύο ανθρώπους σε χωριό στη νοτιοανατολική περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ, ενώ ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στη δυτική πόλη Ιβάνο-Φρανκίβσκ.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν μία ημέρα μετά από μαζική ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους, η οποία σκότωσε δεκάδες ανθρώπους σε ολόκληρη την Ουκρανία. Ανάμεσά τους ήταν 22 άνθρωποι που σκοτώθηκαν σε κτίριο κατοικιών στην κεντρική πόλη Πριλούκι, περίπου 130 χιλιόμετρα ανατολικά του Κιέβου.

Μιλώντας νωρίς το βράδυ, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι επιθέσεις σε όλη την Ουκρανία κατά τις δύο τελευταίες ημέρες είχαν ως αποτέλεσμα 78 νεκρούς και 215 τραυματίες.

Σε δηλώσεις του προς δημοσιογράφους στην Πριλούκι, ο Ουκρανός ηγέτης κάλεσε τις ΗΠΑ να ικανοποιήσουν τα αιτήματά του για διεύρυνση της πρόσβασης της Ουκρανίας στη δορυφορική υπηρεσία Starlink, προκειμένου να τη βοηθήσουν να εντοπίζει και να πλήττει τους ρωσικούς εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων.

«Αυτό λέγεται απροθυμία»

«Ενεργοποιήστε το Starlink για την Ουκρανία. Το ενεργοποιήσατε όταν ανταποκριθήκατε στην κατάσταση με το Ιράν… Έχω μιλήσει απολύτως ανοιχτά: δώστε μας πρόσβαση, βοηθήστε μας να υπερασπιστούμε τον εναέριο χώρο μας και να κυριαρχήσουμε εκεί. Και τότε ο Πούτιν θα καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», δήλωσε εμφανώς φορτισμένος, σύμφωνα με το Reuters.

Τους τελευταίους μήνες, η Ουκρανία προσπαθεί να ανακτήσει την πρωτοβουλία στο πεδίο της μάχης από τη Ρωσία, η προέλαση της οποίας έχει επιβραδυνθεί φέτος. Ωστόσο, εξακολουθεί να υφίσταται έναν ολοένα πιο σκληρό αεροπορικό πόλεμο από τη Μόσχα.

«Πού βρίσκεται, λοιπόν, η αλήθεια; Πού βρίσκεται η ειλικρίνεια; Πού βρίσκεται το αδιέξοδο; […] Αυτό λέγεται απροθυμία», δήλωσε, αναφερόμενος στις δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο νωρίτερα την Πέμπτη, σύμφωνα με τις οποίες ο πόλεμος βρίσκεται σε αδιέξοδο και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να εργάζονται για την επίτευξη μιας συμφωνίας.

«Δεν μπορεί, από τη μία πλευρά, να διαπραγματεύεται κανείς με τους Ρώσους για μελλοντικά οικονομικά έργα και, από την άλλη, να λέει ότι βρισκόμαστε σε κάποιου είδους […] διπλωματικό αδιέξοδο», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Υψηλόβαθμοι Ρώσοι και Αμερικανοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Τζάρεντ Κούσνερ, έχουν πραγματοποιήσει συνομιλίες σχετικά με την εμπλοκή ενός Αμερικανού επενδυτή στους αγωγούς Nord Stream, οι οποίοι μετέφεραν ρωσικό φυσικό αέριο στη Γερμανία πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ανέφερε το Reuters την Πέμπτη.

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι Ουκρανοί διαπραγματευτές θα ταξιδέψουν στις ΗΠΑ την Παρασκευή και το Σάββατο για συνομιλίες, ενώ κάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να αυξήσει την πίεση στη Ρωσία μέσω κυρώσεων.

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης σε δημοσιογράφους στο Κίεβο ότι αναμένει από τους Ευρωπαίους εταίρους της Ουκρανίας να συμμετάσχουν στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ. Πρόσθεσε ότι οι Ουκρανοί διαπραγματευτές θα θέσουν και το ζήτημα της αεράμυνας, υπό το φως των σχεδόν αδιάκοπων ρωσικών επιθέσεων.

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