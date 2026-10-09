Νάβι Πιλάι: Ίσως μοιραστώ το Νόμπελ Ειρήνης με τον Τραμπ – Η χιουμοριστική αντίδρασή της

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Με χιούμορ και εμφανή έκπληξη υποδέχθηκε η Νάβι Πιλάι την είδηση ότι τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης 2026. Η ίδια βρισκόταν στη Νυρεμβέργη, όπου συμμετέχει σε συμπόσιο για το διεθνές δίκαιο, όταν οι παρευρισκόμενοι την υποδέχθηκαν με θερμό χειροκρότημα, αντιδρώντας στην ανακοίνωση της βράβευσής της.

«Αν χειροκροτήσετε λίγο πιο δυνατά, ίσως μοιραστώ το βραβείο με τον Τραμπ», σχολίασε αστειευόμενη, προκαλώντας γέλια στους παρευρισκόμενους.

Στη συνέχεια, με διάθεση αυτοσαρκασμού, πρόσθεσε: «Όμως, ως δικηγόρος και δικαστής, πρέπει να επιβεβαιώσω» ότι η είδηση - για το Νόμπελ Ειρήνης - είναι πράγματι αληθινή.

Τη στιγμή κατέγραψε σε βίντεο η γενική γραμματέας της Διεθνούς Αμνηστίας, Ανιές Καλαμάρ, η οποία δημοσίευσε το σχετικό απόσπασμα στην πλατφόρμα Χ.

{https://x.com/AgnesCallamard/status/2108515029104341444}

Η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ απένειμε το φετινό Νόμπελ Ειρήνης στη Νοτιοαφρικανή ακτιβίστρια Ναβανεθέμ «Νάβι» Πιλάι, αναγνωρίζοντας τη συμβολή της στην προώθηση της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm09mp0qsjvl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}