Νάβι Πιλάι: Ίσως μοιραστώ το Νόμπελ Ειρήνης με τον Τραμπ – Η χιουμοριστική αντίδρασή της

«Αν χειροκροτήσετε λίγο πιο δυνατά, ίσως μοιραστώ το βραβείο με τον Τραμπ», σχολίασε αστειευόμενη, προκαλώντας γέλια στους παρευρισκόμενους.
Στη συνέχεια, με διάθεση αυτοσαρκασμού, πρόσθεσε: «Όμως, ως δικηγόρος και δικαστής, πρέπει να επιβεβαιώσω» ότι η είδηση - για το Νόμπελ Ειρήνης - είναι πράγματι αληθινή.
Τη στιγμή κατέγραψε σε βίντεο η γενική γραμματέας της Διεθνούς Αμνηστίας, Ανιές Καλαμάρ, η οποία δημοσίευσε το σχετικό απόσπασμα στην πλατφόρμα Χ.
{https://x.com/AgnesCallamard/status/2108515029104341444}
Η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ απένειμε το φετινό Νόμπελ Ειρήνης στη Νοτιοαφρικανή ακτιβίστρια Ναβανεθέμ «Νάβι» Πιλάι, αναγνωρίζοντας τη συμβολή της στην προώθηση της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dm09mp0qsjvl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}