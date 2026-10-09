Νόμπελ Ειρήνης: Στη Νάβι Πιλάι για τον αγώνα της υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου

Η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ απένειμε το φετινό Νόμπελ Ειρήνης στη Νοτιοαφρικανή ακτιβίστρια Ναβανεθέμ «Νάβι» Πιλάι, αναγνωρίζοντας τη συμβολή της στην προώθηση της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου.

Η Ναβανεθέμ Πιλάι είναι δικηγόρος και δικαστής νοτιοαφρικανικής καταγωγής και ινδικής καταγωγής, με μακρά δράση στον τομέα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Από το 2008 έως το 2014 διετέλεσε Ύπατη Αρμοστής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Σπούδασε Νομική στο Πανεπιστήμιο του Νάταλ. Κατά τη διάρκεια του καθεστώτος του Απαρτχάιντ, αντιμετώπισε διακρίσεις λόγω της καταγωγής της, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προσληφθεί σε δικηγορικό γραφείο. Έτσι, αποφάσισε να δημιουργήσει το δικό της γραφείο, μέσα από το οποίο υπερασπίστηκε τα ανθρώπινα δικαιώματα και αγωνίστηκε κατά των παραβιάσεών τους στη Νότια Αφρική.

Στη συνέχεια, απέκτησε διδακτορικό τίτλο από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ και ακολούθησε δικαστική σταδιοδρομία στη Νότια Αφρική. Από το 2003 έως το 2008 υπηρέτησε ως δικαστής στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης, ενώ αργότερα ανέλαβε τη θέση της Ύπατης Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Η Πιλάι προέρχεται από οικογένεια που ανήκει στην κοινότητα των Ινδών Ταμίλ, μιας μειονοτικής ομάδας της Νότιας Αφρικής.

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