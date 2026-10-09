Γερμανία: Διεκδικεί να διατηρήσει τη θέση της στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΕΚΤ

Τη διατήρηση της ισχυρής γερμανικής εκπροσώπησης στα ανώτατα διοικητικά κλιμάκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας επιδιώκει το Βερολίνο, προαναγγέλλοντας ότι θα καταθέσει υποψηφιότητα για τη θέση που πρόκειται να μείνει κενή μετά την αποχώρηση της Isabel Schnabel στις αρχές Ιανουαρίου, καθώς η ίδια αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Την πρόθεση της γερμανικής κυβέρνησης να προτείνει υποψήφιο για την ΕΚΤ επιβεβαίωσε την Παρασκευή ο υπουργός Οικονομικών της χώρας, Lars Klingbeil, μιλώντας στο περιθώριο της συνάντησης των υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο.

«Βρίσκομαι σε στενό συντονισμό με την ομοσπονδιακή καγκελαρία για όλα τα ζητήματα που αφορούν την ΕΚΤ και, ασφαλώς, θα προτείνουμε Γερμανό υποψήφιο», δήλωσε, σύμφωνα με το Reuters.

Η δήλωση του Klingbeil έγινε μία ημέρα αφότου ξεκίνησε επίσημα η διαδικασία για την επιλογή του προσώπου που θα διαδεχθεί τη Schnabel στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΕΚΤ. Η Γερμανίδα οικονομολόγος αναμένεται να αποχωρήσει από τη θέση της στις 3 Ιανουαρίου 2027, προκειμένου να αναλάβει νέο ρόλο στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών επανέλαβε ότι η χώρα του θέλει να διατηρήσει ουσιαστική παρουσία στα όργανα λήψης αποφάσεων της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας, υπογραμμίζοντας τη σημασία που αποδίδει το Βερολίνο στη συμμετοχή του στη διαμόρφωση της νομισματικής πολιτικής της Ευρωζώνης.

«Από τις διμερείς συζητήσεις που είχα εδώ, διαπίστωσα ότι όλοι οι συνάδελφοί μου αναγνωρίζουν πως η Γερμανία διαδραματίζει ρόλο στην ΕΚΤ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η επικείμενη αποχώρηση της Schnabel αναμένεται να πυροδοτήσει έναν νέο γύρο διαπραγματεύσεων μεταξύ των κυβερνήσεων της Ευρωζώνης για την ανανέωση της σύνθεσης του εξαμελούς Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ. Οι σχετικές διεργασίες πραγματοποιούνται σε ένα περιβάλλον αυξημένων προκλήσεων για την κεντρική τράπεζα, καθώς οι πληθωριστικές πιέσεις εντείνονται και οι ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων παρουσιάζουν αναταράξεις.