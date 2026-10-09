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Επίθεση Νετανιάχου σε Πιλάι για το Νόμπελ Ειρήνης: Φανατική που δαιμονοποιεί τους Εβραίους
Ειδήσεις
18:48 - 09 Οκτ 2026

Επίθεση Νετανιάχου σε Πιλάι για το Νόμπελ Ειρήνης: Φανατική που δαιμονοποιεί τους Εβραίους

Reporter.gr Newsroom

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Σφοδρή επίθεση κατά της Νάβι Πιλάι εξαπέλυσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαρακτηρίζοντάς την «φανατική» που συμβάλλει στη «δαιμονοποίηση των Εβραίων», με αφορμή την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός άσκησε κριτική στην Επιτροπή Νόμπελ, υποστηρίζοντας ότι έχει χάσει τον προσανατολισμό της.

«Η Επιτροπή Νόμπελ απώλεσε την ηθική πυξίδα της. Απένειμε την υψηλότερη διάκρισή της σε μια φανατική», η οποία συνέβαλε «στη δαιμονοποίηση των Εβραίων», έγραψε χαρακτηριστικά ο Νετανιάχου.

Η αντιπαράθεση συνδέεται με τον ρόλο που είχε διαδραματίσει η Πιλάι ως επικεφαλής της ανεξάρτητης διεθνούς ερευνητικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. Η επιτροπή, η οποία δεν εκφράζει τις επίσημες θέσεις του ΟΗΕ, είχε καταλήξει πέρυσι στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ διέπραξε «γενοκτονία» στη Λωρίδα της Γάζας.

Πιο αναλυτικά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ: «Η Επιτροπή Νόμπελ έχει χάσει την ηθική της πυξίδα. Απένειμε την ύψιστη τιμητική της διάκριση σε μια φανατική, η οποία έχτισε την καριέρα της επινοώντας και διαδίδοντας συκοφαντίες περί τελετουργικών φόνων κατά του μοναδικού εβραϊκού κράτους.

Το μεγαλύτερο επίτευγμα της Νάβι Πιλάι ήταν ότι νομιμοποίησε έναν διεφθαρμένο εισαγγελέα, ο οποίος κατέφυγε στις κατασκευασμένες κατηγορίες της εναντίον του Ισραήλ, ελπίζοντας ότι, συμμετέχοντας στον φανατικό όχλο που εκείνη είχε κινητοποιήσει, θα κατάφερνε να ξεφύγει από μια κατηγορία βιασμού.

Ο Καρίμ Χαν, ο οποίος κατηγορήθηκε από εργαζομένους του ίδιου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) για βιασμό και σεξουαλική παρενόχληση, χρησιμοποίησε τα ψεύδη της Πιλάι για να στήσει μια πλαστή υπόθεση εναντίον του Ισραήλ.

Η Πιλάι παρείχε τα ψεύδη. Ο Χαν τα χρησιμοποίησε ως όπλο. Και τώρα, τα παραπλανημένα μέλη της Επιτροπής Νόμπελ τιμούν τη γυναίκα που προώθησε αυτή τη δαιμονοποίηση των Εβραίων και αυτή την παρωδία δικαιοσύνης».

{https://x.com/IsraeliPM/status/2108558443548201050}

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