Ο Τραμπ κλιμακώνει τις προσπάθειες για να διώξει από τη Fed τη Λίζα Κουκ

Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκρότησε επιτροπή για τη διερεύνηση των καταγγελιών περί απάτης σε στεγαστικά δάνεια εις βάρος της Λίσα Κουκ, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve – Fed). Η επιτροπή θα πραγματοποιήσει ακρόαση στον Λευκό Οίκο, προκειμένου να εξετάσει το ενδεχόμενο απομάκρυνσής της από τη θέση της, σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Λευκού Οίκου.

Ο Τραμπ όρισε διά ζώσης ακρόαση για τις 5 Νοεμβρίου, κατά την οποία η Κουκ θα εξεταστεί από την επιτροπή και θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει την υπεράσπισή της, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η επιτροπή, όπως μεταδίδει η Wall Street Journal, θα αποτελείται από τον σύμβουλο του προέδρου για θέματα οικονομικής πολιτικής, τον πρόεδρο της Επιτροπής Ίσων Ευκαιριών στην Απασχόληση (Equal Employment Opportunity Commission) και τον διευθυντή της Υπηρεσίας Κυβερνητικής Δεοντολογίας (Office of Government Ethics), αναφέρεται στο υπόμνημα.

«Η διοικήτρια Κουκ οφείλει να παραστεί στην ακρόαση και να εξεταστεί από την Επιτροπή, τους εκπροσώπους της και τον νομικό της σύμβουλο, εφόσον διαθέτει», αναφέρει προεδρικό υπόμνημα με ημερομηνία 7 Οκτωβρίου.

«Η Επιτροπή θα υποβάλει γραπτά πορίσματα σχετικά με τα πραγματικά περιστατικά και τα νομικά συμπεράσματα και θα εισηγηθεί εάν συντρέχει λόγος απομάκρυνσης της διοικήτριας Κουκ από τη θέση της», προστίθεται στο υπόμνημα.

Σε δήλωσή τους, οι δύο δικηγόροι της Κουκ, Άμπε Λόουελ και Νορμ Άιζεν, ανέφεραν ότι επικοινώνησαν με τον Λευκό Οίκο για να «αξιολογήσουν εάν η προτεινόμενη διαδικασία έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει μια πραγματική διαδικασία και όχι απλώς μια τυπική άσκηση διεκπεραίωσης».

«Λαμβάνοντας υπόψη τις επανειλημμένες δηλώσεις του προέδρου ότι έχει ήδη αποφασίσει να απομακρύνει τη διοικήτρια Κουκ —ανεξάρτητα από τα πραγματικά περιστατικά και τα αποδεικτικά στοιχεία— έχουμε σοβαρές αμφιβολίες για το κατά πόσο αυτή η “ακρόαση” είναι νόμιμη και συνάδει με το δίκαιο», ανέφεραν οι δικηγόροι.

«Ωστόσο, εάν η διαδικασία προσεγγίζει έστω και στο ελάχιστο την αντικειμενικότητα, το συμπέρασμα θα είναι ότι η διοικήτρια Κουκ δεν διέπραξε απάτη σε στεγαστικά δάνεια, γεγονός που σημαίνει ότι δεν υπάρχει λόγος απομάκρυνσής της».

Το ιστορικό της κόντρας Τραμπ-Κουκ

Οι καταγγελίες περί απάτης σε στεγαστικά δάνεια εις βάρος της Κουκ εντάσσονται στη μακροχρόνια προσπάθεια του Τραμπ να αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο στον τρόπο με τον οποίο η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ καθορίζει τη νομισματική πολιτική.

Πέρυσι, ο σύμβουλος του Τραμπ, Μπιλ Πάλτε, επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Κατοικίας (Federal Housing Finance Agency), παρουσίασε έγγραφα τα οποία, όπως υποστήριξε, έδειχναν ότι η Κουκ είχε δηλώσει δύο διαφορετικά ακίνητα ως «κύρια κατοικία» της σε έγγραφα για τη χορήγηση στεγαστικών δανείων.

Ο Τραμπ εκμεταλλεύτηκε αυτή την ασυμφωνία και επιχείρησε να απομακρύνει την Κουκ από τη θέση της, επικαλούμενος την υποτιθέμενη παράνομη συμπεριφορά της. Την απόφασή του την ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Η Κουκ διορίστηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Fed από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και η θητεία της εκτείνεται έως το 2038. Προσέφυγε στη δικαιοσύνη ζητώντας να εμποδίσει την απομάκρυνσή της, ενώ έχει δηλώσει ότι δεν διέπραξε ποτέ απάτη σε στεγαστικά δάνεια.

Οι νόμοι που διέπουν τη λειτουργία της Fed ορίζουν ότι τα ανώτατα στελέχη της μπορούν να απομακρυνθούν από τις θέσεις τους μόνο «για βάσιμο λόγο» (for cause), ένας νομικός όρος του οποίου η εφαρμογή στα στελέχη της Fed δεν είχε ποτέ έως τώρα δοκιμαστεί άμεσα σε δικαστικό επίπεδο.

Νωρίτερα φέτος, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ δικαίωσε την Κουκ, κρίνοντας ότι ο Τραμπ δεν της είχε δώσει επαρκή δυνατότητα να παρουσιάσει την υπόθεσή της.

Ο Τραμπ επανέφερε την προσπάθειά του να την απομακρύνει αυτό το καλοκαίρι, στέλνοντάς της επιστολή στην οποία περιέγραφε τις καταγγελίες περί απάτης σε στεγαστικά δάνεια. Η κίνηση αυτή φάνηκε να αποσκοπεί στη συμμόρφωση με τις διαδικαστικές απαιτήσεις που είχε θέσει το Ανώτατο Δικαστήριο.