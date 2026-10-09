Πολ Κρούγκμαν: «Καμπανάκι» για την κρίση χρέους στην Γαλλία

Σε ανάρτησή του στο ιστολόγιό του στο Substack την Πέμπτη (8/10), ο Πολ Κρούγκμαν υποστήριξε ότι η Γαλλία ακολουθεί μια «δημοσιονομικά μη βιώσιμη πορεία», καθώς βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενες πληρωμές τόκων για το δημόσιο χρέος της, ενώ παράλληλα επιδεινώνει τον ήδη υψηλό λόγο χρέους προς ΑΕΠ μέσω των μεγάλων δημοσιονομικών ελλειμμάτων.

Κατ' επέκταση, ένα βασικό πρόβλημα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ότι η χώρα δεν αντιμετωπίζει το ζήτημα του σχετικά χαμηλού ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, την ώρα που ο πληθυσμός της γηράσκει.

«Η εξάρτηση της Γαλλίας από το ευρώ σημαίνει ότι είναι πολύ εύκολο να αντιληφθεί κανείς πώς αυτή η απώλεια εμπιστοσύνης θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια άσχημη κρίση... Έχουμε ξαναδεί αυτό το έργο την περίοδο 2009-2012, αρχικά στην Ελλάδα και στη συνέχεια στην Πορτογαλία, την Ισπανία και την Ιταλία», έγραψε ο Κρούγκμαν, αναφερόμενος στην κρίση δημόσιου χρέους που οδήγησε σε

εκτεταμένες παρεμβάσεις από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

«Αρχικά, οι επενδυτές σταματούν να αγοράζουν ομόλογα μιας χώρας της ευρωζώνης, δημιουργώντας τον κίνδυνο να αναγκαστεί η κυβέρνηση να κηρύξει στάση πληρωμών, επειδή απλώς δεν διαθέτει τα απαραίτητα χρήματα για να καταβάλει τους τόκους και να αποπληρώσει το κεφάλαιο του χρέους της. Ο φόβος της χρεοκοπίας οδηγεί στη συνέχεια σε ακόμη μεγαλύτερη φυγή κεφαλαίων, η οποία ενισχύει τους φόβους για στάση πληρωμών και αυξάνει τα επιτόκια, με αποτέλεσμα ο φαύλος κύκλος να γίνεται όλο και πιο έντονος», πρόσθεσε.

Όπως σημείωσε ο Κρούγκμαν, η περίφημη διαβεβαίωση του τότε προέδρου της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, το 2012, ότι η Τράπεζα θα έκανε «ό,τι χρειαστεί» για να αποτρέψει τις χρεοκοπίες κρατών, έγινε σε μεγάλο βαθμό αποδεκτή επειδή οι χώρες της νότιας Ευρώπης προχώρησαν σε «μαζικές περικοπές δαπανών».

Η διάσωση της Γαλλίας θα ήταν «εξαιρετικά δαπανηρή» για την ΕΚΤ και θα προκαλούσε πολιτικές αντιπαραθέσεις, όσο η χώρα απομακρύνεται «ακόμη περισσότερο από τη δημοσιονομική υπευθυνότητα», συνέχισε.

«Η Γαλλία ενδέχεται να έχει περάσει το όριο από το “πολύ μεγάλη για να αποτύχει” στο “πολύ μεγάλη για να σωθεί”. Με λίγα λόγια, είναι εξαιρετικά εύκολο να περιγράψει κανείς ένα πραγματικά δυσμενές σενάριο για μια γαλλική κρίση, η οποία θα προκαλούσε βαθύ διχασμό στην Ευρώπη», έγραψε.

Η γαλλική κυβέρνηση πρέπει να παρουσιάσει «κάτι αξιόπιστο»

Παρέμβαση από τον Ζαν Κλοντ Τρισέ

Μιλώντας την Παρασκευή (9/10) στο CNBC, ο πρώην πρόεδρος της ΕΚΤ, Ζαν-Κλοντ Τρισέ, κάλεσε τους πολιτικούς να καταλήξουν σε συμβιβασμό, προκειμένου να μειωθεί το έλλειμμα της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Τρισέ, ο οποίος ηγήθηκε της ΕΚΤ από το 2004 έως το 2011, δήλωσε: «Η ευθύνη βρίσκεται πλέον στη γαλλική κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο, και έχουν δύσκολη δουλειά μπροστά τους».

«Φυσικά, εάν υπάρξει αποσταθεροποίηση, υπάρχουν πολλά διαθέσιμα εργαλεία, τα οποία έχουν αποδειχθεί στο παρελθόν πολύ αποτελεσματικά. Και, βεβαίως, έχω βιώσει μια τέτοια περίοδο κατά τη διάρκεια της δικής μου θητείας», ανέφερε ο πρώην διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας σε συνέντευξή του στο CNBC.

Στα διαθέσιμα εργαλεία περιλαμβάνονται ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ) και, στην πιο ακραία περίπτωση, το Μέσο Προστασίας της Μετάδοσης (Transmission Protection Instrument – TPI) της ΕΚΤ. Πρόκειται για ένα μέτρο που οριστικοποιήθηκε το 2022, αλλά δεν έχει ακόμη χρησιμοποιηθεί, και αποσκοπεί στη διασφάλιση της σταθερότητας των αγορών σε περιόδους κατακερματισμού της ευρωζώνης.

«Τους καλώ, φυσικά, να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικοί στις διαβουλεύσεις τους και να αποδείξουν ότι μπορούν να παρουσιάσουν κάτι αξιόπιστο. Αυτό, βεβαίως, αποτελεί μία από τις προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση του TPI», δήλωσε ο Τρισέ.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η εμπειρία του από την κρίση δημόσιου χρέους κατέδειξε πως «πρέπει πρώτα να βοηθήσεις τον εαυτό σου, διότι δεν μπορούμε να πετύχουμε εάν δεν πείσεις ο ίδιος τους συμμετέχοντες στις αγορές, τους επενδυτές και τους αποταμιευτές ότι είσαι αξιόπιστος».

«Φυσικά, πρέπει να πείσεις και την ίδια τη χώρα ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό είναι αυτονόητο. Αυτή είναι, εάν καταλαβαίνω σωστά, η πεποίθηση του διοικητή της Τράπεζας της Γαλλίας και της γαλλικής κυβέρνησης», πρόσθεσε.