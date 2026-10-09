ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Συμφωνία Τραμπ-Πούτιν: Η Ρωσία ρίχνει στην παγκόσμια αγορά πάνω από 300.000 τόνους ντίζελ
Ειδήσεις
22:25 - 09 Οκτ 2026

Συμφωνία Τραμπ-Πούτιν: Η Ρωσία ρίχνει στην παγκόσμια αγορά πάνω από 300.000 τόνους ντίζελ

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Την πρόθεση της Ρωσίας να προχωρήσει σε μεγάλες παραδόσεις ντίζελ προς την αμερικανική και τη διεθνή αγορά ανακοίνωσε την Παρασκευή 9/10 ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη συνομιλία που είχε με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, την οποία χαρακτήρισε «εξαιρετικά επιτυχημένη».

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Τραμπ, η Ρωσία έχει συμφωνήσει να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ, ενώ σε επόμενο στάδιο προβλέπεται η παράδοση επιπλέον 3 εκατομμυρίων τόνων μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Όπως μετέδωσε το Reuters, ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνισε ότι ο χρόνος των μεγαλύτερων παραδόσεων θα εξαρτηθεί από την κατάσταση των ρωσικών διυλιστηρίων ντίζελ.

Παράλληλα, ο Τραμπ ανέφερε ότι η Ρωσία αναμένεται να προμηθεύσει άμεσα επιπλέον 500.000 τόνους τον Νοέμβριο και στη συνέχεια ακόμη 1 εκατομμύριο τόνους.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου περιγράφουν ένα σχέδιο σημαντικής αύξησης των προμηθειών ντίζελ από τη Ρωσία. Ωστόσο, οι σχετικές ποσότητες και το χρονοδιάγραμμα των παραδόσεων αποδίδονται στις ανακοινώσεις του Τραμπ, χωρίς να παρατίθενται στο συγκεκριμένο δημοσίευμα πρόσθετες λεπτομέρειες για την υλοποίηση της συμφωνίας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln επέστρεψε στη βάση του έπειτα από μια εξαντλητική αποστολή
Ειδήσεις

Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln επέστρεψε στη βάση του έπειτα από μια εξαντλητική αποστολή

Κικίλιας: Για πρώτη φορά η ναυτιλία στον Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας – ΗΠΑ
Ναυτιλία

Κικίλιας: Για πρώτη φορά η ναυτιλία στον Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας – ΗΠΑ

Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο: Κοινό μέτωπο Ευρώπης, Καναδά και Ιαπωνίας απέναντι στις κυρώσεις των ΗΠΑ
Ειδήσεις

Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο: Κοινό μέτωπο Ευρώπης, Καναδά και Ιαπωνίας απέναντι στις κυρώσεις των ΗΠΑ

ΗΠΑ: Σε υψηλό τριών ετών τα στεγαστικά επιτόκια – Έβδομη διαδοχική εβδομαδιαία άνοδος
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Σε υψηλό τριών ετών τα στεγαστικά επιτόκια – Έβδομη διαδοχική εβδομαδιαία άνοδος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
09/10/2026 - 22:50

Έρευνα Fed: Το 20% των αμερικανικών νοικοκυριών καθυστερεί τις πληρωμές δανείων

Υγεία
09/10/2026 - 22:40

Πότε ένα ζευγάρι πρέπει να απευθυνθεί σε ειδικό γονιμότητας;

Ειδήσεις
09/10/2026 - 22:25

Συμφωνία Τραμπ-Πούτιν: Η Ρωσία ρίχνει στην παγκόσμια αγορά πάνω από 300.000 τόνους ντίζελ

Ειδήσεις
09/10/2026 - 22:15

ΕΛ.ΑΣ: Εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων

Ειδήσεις
09/10/2026 - 22:11

Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln επέστρεψε στη βάση του έπειτα από μια εξαντλητική αποστολή

Ειδήσεις
09/10/2026 - 22:03

Παναμάς: Σεισμός 7,7 Ρίχτερ και συναγερμός για τσουνάμι σε εννέα χώρες και τη Χαβάη

Αυτοδιοίκηση
09/10/2026 - 22:00

Χαρδαλιάς: Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αποσπασματικές λογικές, η Αττική χρειάζεται ενιαίο μητροπολιτικό σχεδιασμό

Ναυτιλία
09/10/2026 - 21:45

Κικίλιας: Για πρώτη φορά η ναυτιλία στον Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας – ΗΠΑ

Magazino
09/10/2026 - 21:38

16 τρόποι για να γίνεις καλύτερος μπαμπάς: Πώς θα μετατρέψεις τον χρόνο με τα παιδιά σου σε ουσιαστική σύνδεση

Ειδήσεις
09/10/2026 - 21:10

Ελλάδα – Τουρκία: Στα Χανιά ο νέος γύρος συνομιλιών για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
09/10/2026 - 21:06

Thema S.A.: Τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα μετάδοσης δεδομένων προκάλεσε τη διακοπή λειτουργίας

Ειδήσεις
09/10/2026 - 20:50

Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο: Κοινό μέτωπο Ευρώπης, Καναδά και Ιαπωνίας απέναντι στις κυρώσεις των ΗΠΑ

Ειδήσεις
09/10/2026 - 20:37

Διονύσης Χαριτόπουλος: Έφυγε από τη ζωή ο συγγραφέας του «Άρης, ο αρχηγός των Ατάκτων»

Επιχειρήσεις
09/10/2026 - 20:33

SpaceX: Είσοδος στις τηλεπικοινωνίες με deal $8 δισ. – Το σχέδιο για το Starlink Mobile

Ειδήσεις
09/10/2026 - 20:25

Flydubai: Ετοίμαζε επίθεση αυτοκτονίας στο Μπεν Γκουριόν ο αεροπειρατής, εμπνευσμένος από την 11η Σεπτεμβρίου

Ειδήσεις
09/10/2026 - 20:20

ΗΠΑ: Σε υψηλό τριών ετών τα στεγαστικά επιτόκια – Έβδομη διαδοχική εβδομαδιαία άνοδος

Χρηματιστήρια
09/10/2026 - 20:05

Ευρωαγορές: Ράλι 1% από την αποκλιμάκωση των ομολόγων – Η συμφωνία της SpaceX «σφυροκοπά» τις τηλεπικοινωνίες

Ανακοινώσεις
09/10/2026 - 19:59

ΒΙΟΤΕΡ: Θετική η καθαρή θέση της εταιρείας μετά την συμφωνία εξυγίανσης

Ειδήσεις
09/10/2026 - 19:45

Πρέσπες: Κοινή υποψηφιότητα Ελλάδας, Αλβανίας και Βόρειας Μακεδονίας για την UNESCO

Ειδήσεις
09/10/2026 - 19:22

Saudi Aramco: Επιστρέφει το σαουδαραβικό πετρέλαιο στην Ευρώπη – Ανάσα για τα διυλιστήρια

Πολιτική
09/10/2026 - 19:01

Συνάντηση Πιερρακάκη – Κοβέσι: Στο επίκεντρο η προστασία των ευρωπαϊκών κονδυλίων και η λογοδοσία

Ειδήσεις
09/10/2026 - 18:57

Πολ Κρούγκμαν: «Καμπανάκι» για την κρίση χρέους στην Γαλλία

Ειδήσεις
09/10/2026 - 18:50

Ο Τραμπ κλιμακώνει τις προσπάθειες για να διώξει από τη Fed τη Λίζα Κουκ

Ειδήσεις
09/10/2026 - 18:48

Επίθεση Νετανιάχου σε Πιλάι για το Νόμπελ Ειρήνης: Φανατική που δαιμονοποιεί τους Εβραίους

Ειδήσεις
09/10/2026 - 18:39

Bloomberg για Τουρκία: Στους διαχειριστές των funds ο «λογαριασμός» για τις ζημιές των επενδυτών

Πολιτική
09/10/2026 - 18:31

ΠΑΣΟΚ: Πρόταση 180 και πλέον παρεμβάσεων για τον πρωτογενή τομέα

Ειδήσεις
09/10/2026 - 18:25

Βρυξέλλες: Συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία εν μέσω πανεθνικής απεργίας ενάντια στη λιτότητα

Ανακοινώσεις
09/10/2026 - 18:23

Ευρώπη Holdings: Στις 20 Οκτωβρίου η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου €0,31/μετοχή

Ειδήσεις
09/10/2026 - 18:16

Αυστρία: Συνελήφθησαν τέσσερις Ουκρανοί ως ύποπτοι για κατασκοπεία - Ανάμεσα τους δύο δημοσιογράφοι

Πολιτική
09/10/2026 - 18:06

Τσουκαλάς: Καμία ανοχή στη φασιστική βία – Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ