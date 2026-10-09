Συμφωνία Τραμπ-Πούτιν: Η Ρωσία ρίχνει στην παγκόσμια αγορά πάνω από 300.000 τόνους ντίζελ

Την πρόθεση της Ρωσίας να προχωρήσει σε μεγάλες παραδόσεις ντίζελ προς την αμερικανική και τη διεθνή αγορά ανακοίνωσε την Παρασκευή 9/10 ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη συνομιλία που είχε με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, την οποία χαρακτήρισε «εξαιρετικά επιτυχημένη».

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Τραμπ, η Ρωσία έχει συμφωνήσει να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ, ενώ σε επόμενο στάδιο προβλέπεται η παράδοση επιπλέον 3 εκατομμυρίων τόνων μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Όπως μετέδωσε το Reuters, ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνισε ότι ο χρόνος των μεγαλύτερων παραδόσεων θα εξαρτηθεί από την κατάσταση των ρωσικών διυλιστηρίων ντίζελ.

Παράλληλα, ο Τραμπ ανέφερε ότι η Ρωσία αναμένεται να προμηθεύσει άμεσα επιπλέον 500.000 τόνους τον Νοέμβριο και στη συνέχεια ακόμη 1 εκατομμύριο τόνους.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου περιγράφουν ένα σχέδιο σημαντικής αύξησης των προμηθειών ντίζελ από τη Ρωσία. Ωστόσο, οι σχετικές ποσότητες και το χρονοδιάγραμμα των παραδόσεων αποδίδονται στις ανακοινώσεις του Τραμπ, χωρίς να παρατίθενται στο συγκεκριμένο δημοσίευμα πρόσθετες λεπτομέρειες για την υλοποίηση της συμφωνίας.