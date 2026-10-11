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Τουλάχιστον 12 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες σε αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας από επιθέσεις των Χούθι
Ειδήσεις
11:59 - 11 Οκτ 2026

Τουλάχιστον 12 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες σε αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας από επιθέσεις των Χούθι

Reporter.gr Newsroom

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Επίθεση με πυραύλους στο διεθνές αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 12 ανθρώπων και τον τραυματισμό εκατοντάδων ακόμη το Σάββατο, στο πλαίσιο πληγμάτων που εξαπέλυσαν οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι της Υεμένης. Ο στρατός του βασιλείου δεσμεύτηκε να απαντήσει.

Οι επιθέσεις, οι φονικότερες στη Σαουδική Αραβία εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία, προκάλεσαν αναστάτωση στο βασίλειο, το οποίο επί εβδομάδες δυσκολεύεται να αποκρούσει τα πλήγματα των ανταρτών, εν μέσω κλιμάκωσης της έντασης στα σύνορα.

Ο υποστράτηγος Τουρκί Αλ-Μάλκι, εκπρόσωπος του συνασπισμού υπό τη Σαουδική Αραβία στην Υεμένη, δήλωσε ότι η επίθεση, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο και τον τραυματισμό πολιτών που ταξίδευαν ως επιβάτες, καθώς και εργαζομένων στο αεροδρόμιο, συνιστά έγκλημα πολέμου από την πλευρά της πολιτοφυλακής των Χούθι. Πρόσθεσε ότι οι δυνάμεις του συνασπισμού θα απαντήσουν.

Μεταξύ των νεκρών ήταν, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ένας Αμερικανός, τέσσερις Σαουδάραβες, ένας Παλαιστίνιος, καθώς και υπήκοοι ή κάτοικοι από το Μπανγκλαντές, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, τη Συρία και το Σουδάν, σύμφωνα με την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας του βασιλείου.

Οι πύραυλοι έπληξαν απευθείας τους τερματικούς σταθμούς 3 και 4 του Διεθνούς Αεροδρομίου King Khalid, τραυματίζοντας περισσότερους από 300 ανθρώπους, ανακοίνωσε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Αρκετοί από τους τραυματίες παρέμεναν σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ το αεροδρόμιο υπέστη εκτεταμένες ζημιές. Τμήματα της οροφής κατέρρευσαν πάνω σε ανθρώπους που βρίσκονταν στο εσωτερικό του, σύμφωνα με Σαουδάραβες αξιωματούχους.

Ασθενοφόρα και ελικόπτερα στάλθηκαν για να παραλάβουν τους τραυματίες και να τους μεταφέρουν σε κοντινά νοσοκομεία, ανέφεραν οι αξιωματούχοι. Παράλληλα, κλήθηκαν γιατροί από άλλα νοσοκομεία, προκειμένου να συνδράμουν στην αντιμετώπιση της μαζικής εισροής ασθενών.

Άνθρωποι που βρίσκονταν κοντά στο αεροδρόμιο δήλωσαν ότι άκουσαν πολλαπλές ισχυρές εκρήξεις και είδαν καπνό να υψώνεται από την περιοχή.

Οι αφίξεις στο αεροδρόμιο ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν στο σύνολό τους το απόγευμα του Σαββάτου, σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24. Ένας επιβάτης πτήσης με προορισμό το Ριάντ δήλωσε ότι το αεροσκάφος του εκτράπηκε προς την Νταμάμ και ότι επέστρεφε στην πρωτεύουσα με ταξί.

Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι το αεροδρόμιο θα παραμείνει κλειστό όσο θα αξιολογούνται οι ζημιές.

Οι Χούθι δεν σχολίασαν άμεσα τις επιθέσεις, αλλά επανέλαβαν ανακοίνωσή τους σύμφωνα με την οποία οι ανθρωπιστικές πτήσεις από και προς το Ριάντ θα επιτρέπονται μόνο εφόσον έχει προηγηθεί δική τους έγκριση.

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους το Σάββατο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στις σαουδαραβικές επιθέσεις εναντίον των Χούθι, μετά το πλήγμα στο αεροδρόμιο.

Ο Καναδάς, η Γερμανία και η Ιρλανδία προειδοποίησαν τους πολίτες τους να αποφεύγουν το αεροδρόμιο του Ριάντ. Ο Καναδάς ανέφερε ότι η στρατιωτική δραστηριότητα στην περιοχή είχε προκαλέσει διαταραχές στις πτήσεις. Η πρεσβεία της Ιρλανδίας χαρακτήρισε το περιστατικό σοβαρό.

Σε νέα προειδοποίηση που εξέδωσε την Πέμπτη, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι των ΗΠΑ χρειάζονται πλέον ειδική άδεια για να χρησιμοποιούν το αεροδρόμιο του Ριάντ. Το Ηνωμένο Βασίλειο συνέστησε την αποφυγή όλων των μη απολύτως απαραίτητων ταξιδιών σε περιοχές της Σαουδικής Αραβίας, συμπεριλαμβανομένου του Ριάντ.

Ο Καναδάς είχε ήδη συστήσει στις αεροπορικές εταιρείες να μην εισέρχονται στον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας, ενώ η Γαλλία εξέδωσε προειδοποίηση για την αποφυγή μεγάλου μέρους του. Η Γερμανία έχει καλέσει τους πιλότους να αξιολογούν προσεκτικά τους κινδύνους των πτήσεων, ιδιαίτερα στις περιοχές νότια της Τζέντα, που βρίσκονται πιο κοντά στα σύνορα με την Υεμένη.

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