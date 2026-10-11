Πάπας Λέων: Διαγνώστηκε με όζο στον πνεύμονα - Θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση

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Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ έκανε γνωστό ότι οι γιατροί του εντόπισαν «έναν όζο» στον πνεύμονά του και ότι θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση μέσα στις επόμενες ημέρες.

Μιλώντας την Κυριακή, κατά την προσευχή του Αγγέλου (Angelus), ανέφερε ότι ο όζος «εντοπίστηκε σε πολύ πρώιμο στάδιο και είναι σαφώς εντοπισμένος».

Ο πάπας πρόσθεσε ότι οι γιατροί του συνιστούν χειρουργική επέμβαση και ότι θα ακολουθήσει τη συμβουλή τους. Η επέμβαση έχει προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες.

Ο πάπας Λέων ευχαρίστησε όλους για την πνευματική τους συμπαράσταση και ζήτησε να τον έχουν στις προσευχές τους.

Η δήλωση του πάπα Λέοντα ΙΔ΄:

«Αγαπητοί φίλοι, κατά τη διάρκεια ορισμένων πρόσφατων ιατρικών εξετάσεων, οι γιατροί εντόπισαν έναν όζο στον πνεύμονά μου. Εντοπίστηκε σε πολύ πρώιμο στάδιο και είναι σαφώς εντοπισμένος.

Οι γιατροί θεωρούν ότι ενδείκνυται χειρουργική επέμβαση. Ακολουθώντας τη συμβουλή τους, αποφάσισα, επομένως, να υποβληθώ σε επέμβαση για την αφαίρεσή του.

Η επέμβαση έχει ήδη προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες.

Σας ευχαριστώ για την πνευματική σας συμπαράσταση και σας εμπιστεύομαι τις προσευχές σας».