ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πάπας Λέων: Διαγνώστηκε με όζο στον πνεύμονα - Θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση
Ειδήσεις
13:59 - 11 Οκτ 2026

Πάπας Λέων: Διαγνώστηκε με όζο στον πνεύμονα - Θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ έκανε γνωστό ότι οι γιατροί του εντόπισαν «έναν όζο» στον πνεύμονά του και ότι θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση μέσα στις επόμενες ημέρες.

Μιλώντας την Κυριακή, κατά την προσευχή του Αγγέλου (Angelus), ανέφερε ότι ο όζος «εντοπίστηκε σε πολύ πρώιμο στάδιο και είναι σαφώς εντοπισμένος».

Ο πάπας πρόσθεσε ότι οι γιατροί του συνιστούν χειρουργική επέμβαση και ότι θα ακολουθήσει τη συμβουλή τους. Η επέμβαση έχει προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες.

Ο πάπας Λέων ευχαρίστησε όλους για την πνευματική τους συμπαράσταση και ζήτησε να τον έχουν στις προσευχές τους.

Η δήλωση του πάπα Λέοντα ΙΔ΄:

«Αγαπητοί φίλοι, κατά τη διάρκεια ορισμένων πρόσφατων ιατρικών εξετάσεων, οι γιατροί εντόπισαν έναν όζο στον πνεύμονά μου. Εντοπίστηκε σε πολύ πρώιμο στάδιο και είναι σαφώς εντοπισμένος.

Οι γιατροί θεωρούν ότι ενδείκνυται χειρουργική επέμβαση. Ακολουθώντας τη συμβουλή τους, αποφάσισα, επομένως, να υποβληθώ σε επέμβαση για την αφαίρεσή του.

Η επέμβαση έχει ήδη προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες.

Σας ευχαριστώ για την πνευματική σας συμπαράσταση και σας εμπιστεύομαι τις προσευχές σας».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Πάπας επικρίνει τη θανατική ποινή μετά την ανακοίνωση του Χέγκσεθ για δημόσια εκτέλεση
Ειδήσεις

Ο Πάπας επικρίνει τη θανατική ποινή μετά την ανακοίνωση του Χέγκσεθ για δημόσια εκτέλεση

Νόμπελ Ειρήνης: Ποιος θα διαδεχθεί τη Ματσάδο – Ο Τραμπ, τα φαβορί και οι εκπλήξεις
Ειδήσεις

Νόμπελ Ειρήνης: Ποιος θα διαδεχθεί τη Ματσάδο – Ο Τραμπ, τα φαβορί και οι εκπλήξεις

Πάπας Λέων: Καλεί Ρωσία και Ουκρανία να κάνουν παραχωρήσεις προκειμένου να επιτευχθεί ειρήνη
Ειδήσεις

Πάπας Λέων: Καλεί Ρωσία και Ουκρανία να κάνουν παραχωρήσεις προκειμένου να επιτευχθεί ειρήνη

Πάπας Λέων για AI: Να μην χάσουμε την ανθρωπιά μας στον παράδεισο των μηχανών
Ειδήσεις

Πάπας Λέων για AI: Να μην χάσουμε την ανθρωπιά μας στον παράδεισο των μηχανών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
11/10/2026 - 14:11

Στις κινητοποιήσεις των αλιέων του Ηρακλείου η Ελένη Βατσινά: «Ανάγκη για ουσιαστικές λύσεις»

Ειδήσεις
11/10/2026 - 13:59

Πάπας Λέων: Διαγνώστηκε με όζο στον πνεύμονα - Θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση

Επιχειρήσεις
11/10/2026 - 13:42

Open Cosmos: Οκταπλασιάζει την ελληνική ομάδα και επεκτείνεται με νέες εγκαταστάσεις

Ειδήσεις
11/10/2026 - 13:27

Εγκλωβισμένοι και πεινασμένοι Ουκρανοί αναζητούν διέξοδο από την πρώτη γραμμή του μετώπου

Πολιτική
11/10/2026 - 13:09

Τσουκαλάς: Ο Πρωθυπουργός ζητά 25% για να διαπραγματευτεί με τους «βαρόνους» της παράταξής του

Ειδήσεις
11/10/2026 - 12:46

Ο Τραμπ καλεί την Ουκρανία να αντικαταστήσει τον Ζελένσκι - «Φωνές» στις ΗΠΑ για τη συμφωνία με τον Πούτιν

Πολιτική
11/10/2026 - 12:26

Παπασταύρου: Ο Κάθετος Διάδρομος είναι ένα έργο εθνικής σημασίας και ευρωπαϊκής εμβέλειας

Ειδήσεις
11/10/2026 - 11:59

Τουλάχιστον 12 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες σε αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας από επιθέσεις των Χούθι

Πολιτική
11/10/2026 - 11:07

Μπασκετική μεταγραφή για τον Τσίπρα: Ο Άγγελος Κορωνιός στην ΕΛΑΣ

Πολιτική
11/10/2026 - 10:29

Μητσοτάκης: Η ελληνοαμερικανική συνεργασία αποκτά «απτό περιεχόμενο»: την ενέργεια και την άμυνα

Πολιτική
11/10/2026 - 10:15

New York Times: Πώς στέκονται οι Έλληνες απέναντι στις καταγγελίες κατά της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
11/10/2026 - 09:54

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, τη χωροταξία και το περιβάλλον

Ειδήσεις
10/10/2026 - 22:40

WSJ: H Κίμπερλι Γκιλφόιλ καυχιόταν στο Νταβός για ταξίδια με ιδιωτικά τζετ και πολυτελείς διαμονές

Ειδήσεις
10/10/2026 - 21:51

Πεντάγωνο: 21 οι Αμερικανοί στρατιωτικοί που έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο με το Ιράν

Ειδήσεις
10/10/2026 - 20:50

Ο Πάπας επικρίνει τη θανατική ποινή μετά την ανακοίνωση του Χέγκσεθ για δημόσια εκτέλεση

Ειδήσεις
10/10/2026 - 20:22

Ο Τραμπ «τελειώνει» τον Ζελένσκι: Προτείνω να βρουν νέο ηγέτη, που να μπορεί να κάνει μια συμφωνία

Ειδήσεις
10/10/2026 - 18:40

Ρωσική επίθεση με 17 νεκρούς σε ουκρανική πόλη, μία ημέρα μετά τη συμφωνία Πούτιν-Τραμπ

Ειδήσεις
10/10/2026 - 18:25

Ο Πούτιν ως... μεσάζοντας του Ιράν στον Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου

Υγεία
10/10/2026 - 17:59

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: 3 παιδιά κάθε ημέρα χρειάζονται υποστήριξη για αυτοκτονικότητα ή αυτοτραυματισμό

Ειδήσεις
10/10/2026 - 17:58

Ελευσίνα: Παραδόθηκε και ο 18χρονος για την επίθεση στον 32χρονο

Ειδήσεις
10/10/2026 - 17:44

Νέος έρωτας στην πόλη: Κατερίνα Νοτοπούλου και Πασχάλης Τσαρούχας είναι μαζί

Εκλογές ΗΠΑ
10/10/2026 - 17:33

Τραμπ: «Βρέχει» επιταγές και φοροελαφρύνσεις στην τελική ευθεία πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές

Τεχνολογία
10/10/2026 - 17:08

Τεχνητή Νοημοσύνη: Μοντέλο της Anthropic εκτροχιάστηκε και υπέβαλε ψευδή πληροφορία για ανεξιχνίαστη δολοφονία

Ειδήσεις
10/10/2026 - 15:49

Τρεις συλλήψεις για το δυστύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους

Πολιτική
10/10/2026 - 15:44

Ανδρουλάκης: Προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ είναι να βελτιώσουμε τη ζωή των μόνιμων κατοίκων στα νησιά μας

Ειδήσεις
10/10/2026 - 15:22

Ο σύζυγος της Καμάλα Χάρις δεν θέλει να τη δει ξανά υποψήφια για την προεδρία

Ειδήσεις
10/10/2026 - 14:09

Συνελήφθη 52χρονος γυναικολόγος για πορνογραφία ανηλίκων

Ειδήσεις
10/10/2026 - 13:19

Ο συγκοινωνιολόγος Σταύρος Κωνσταντινίδης για το κυκλοφοριακό: Η Αθήνα χρειάζεται 3.000 λεωφορεία, επέκταση μετρό και πράσινο δακτύλιο

Πολιτική
10/10/2026 - 12:29

Χρηστίδης: Αν η ΝΔ είχε 25%, ο κ. Μητσοτάκης θα είχε ήδη κάνει εκλογές

Πολιτική
10/10/2026 - 12:06

Τσουκαλάς: Ο Κυριακός Μητσοτάκης είναι πλέον παράγοντας οικονομικής, θεσμικής και κοινωνικής αστάθειας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ