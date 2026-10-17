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Ο Πάπας Λέων τηλεφώνησε στον Πούτιν από το νοσοκομείο και ζήτησε κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία
Ειδήσεις
09:33 - 17 Οκτ 2026

Ο Πάπας Λέων τηλεφώνησε στον Πούτιν από το νοσοκομείο και ζήτησε κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία

Reporter.gr Newsroom

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Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε την Παρασκευή ο πάπας Λέων ΙΔ΄, ενώ αναρρώνει σε νοσοκομείο της Ρώμης μετά από χειρουργική επέμβαση στον πνεύμονα.

Σύμφωνα με το Βατικανό, ο ποντίφικας εξέφρασε τη «βαθιά ανησυχία» του για τη σοβαρή ανθρωπιστική κρίση σε περιοχή της Ουκρανίας που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, επιβεβαιώνοντας ότι συνεχίζει να ασκεί τα επίσημα καθήκοντά του κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Λέων ΙΔ΄ αναφέρθηκε ειδικότερα στην κατάσταση στην πόλη Ολέσκι, στην περιφέρεια της Χερσώνας. Όπως ανακοίνωσε η Αγία Έδρα, ζήτησε κατάπαυση του πυρός, ώστε να καταστεί δυνατή η παράδοση τροφίμων και φαρμάκων, καθώς και η ασφαλής απομάκρυνση των αμάχων.

Από την πλευρά του, ο Πούτιν ευχήθηκε στον πάπα «ταχεία ανάρρωση» και τον ευχαρίστησε για την «προθυμία του να συμβάλει» στην επίλυση της σύγκρουσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ρωσικής πλευράς.

Ανησυχία για την υγεία του ποντίφικα

Η κατάσταση της υγείας του 71χρονου πάπα έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία μετά την ανακοίνωση του Βατικανού ότι, κατά τη χειρουργική επέμβαση της Τρίτης, αφαιρέθηκαν ένας κακοήθης όζος και τμήμα του δεξιού πνεύμονά του.

Η διάγνωση προκάλεσε έκπληξη τόσο στο Βατικανό όσο και στην παγκόσμια καθολική κοινότητα. Καρδινάλιοι που βρίσκονται κοντά στον ποντίφικα εξέφρασαν την έκπληξή τους για την εξέλιξη, ενώ διατυπώθηκαν ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο η περιπέτεια της υγείας του θα επηρεάσει τους έντονους ρυθμούς με τους οποίους ασκεί τα καθήκοντά του.

Παράλληλα, το Βατικανό επιχειρεί να μεταφέρει εικόνα σταδιακής ανάρρωσης. Την Παρασκευή έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες του πάπα από το νοσοκομείο Τζεμέλι της Ρώμης, όπου νοσηλεύεται, στις οποίες εμφανίζεται να τελεί ιδιωτική Θεία Λειτουργία, φορώντας πράσινα και λευκά άμφια.

Η Αγία Έδρα είχε ανακοινώσει ότι το πρόγραμμά του έχει αποδεσμευτεί από επίσημες υποχρεώσεις έως τις 20 Οκτωβρίου, προκειμένου να μπορέσει να αναρρώσει.

Η τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο αποτελεί, πάντως, ένδειξη ότι ο πάπας εξακολουθεί να παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανθρωπιστική διάσταση του πολέμου στην Ουκρανία.

Η έκκλησή του για κατάπαυση του πυρός και ασφαλή απομάκρυνση των αμάχων επαναφέρει στο προσκήνιο τον ρόλο του Βατικανού στις προσπάθειες περιορισμού των συνεπειών της σύγκρουσης και αναζήτησης διπλωματικής διεξόδου.

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